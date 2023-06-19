Квинси Промеса приговорили к полутора годам тюрьмы за нападение на двоюродного брата

Сегодня, 10:34
Суд Амстердама вынес решение по делу нападающего «Спартака» Квинси Промеса, сообщает NOS.
В июле 2020 года футболист ударил ножом в колено своего двоюродного брата во время семейной ссоры, причиной которой стал старый конфликт по поводу украденного ожерелья. Прокуратура требовала приговорить игрока к двум годам тюрьмы, суд приговорил форварда к полутора годам.
Сам Промес не явился на суд и не находится в Нидерландах, поэтому он не может быть взят под стражу.
В сезоне-2022/23 Промес забил 25 голов и сделал 10 результативных передач в 37 матчах за «Спартак» во всех турнирах.
30 мая стало известно, что прокуратура Нидерландов также предъявила Промесу обвинение в контрабанде наркотиков.