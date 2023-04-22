Талалаев объяснил, почему Мирзов не вышел в стартовом составе «Химок» в матче с «Торпедо»

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев объяснил, почему полузащитник Резиуан Мирзов не вышел в стартовом составе на матч 24-го тура РПЛ против «Торпедо» (4:2).

— Почему решили Мирзова выпустить не в основе?

— Это связано с тем, что я знаю функциональный уровень «Торпедо». Он вышел после болезни. Сейчас он играл чуть больше, чем в прошлой игре. Надеюсь, что в следующей игре будет играть еще больше.

В этой встрече Мирзов реализовал пенальти на 59-й минуте.

«Химки» набрали 17 очков и занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ. «Торпедо» с 13 очками находится на последней, 16-й строчке.