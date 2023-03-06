Тарханов: «Федотова взяли не на один год, но у нас все может быть»

Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов высказался о неудачном выступлении армейцев в чемпионате России.

«Наверное, все виноваты, что ЦСКА проигрывает. Не только Федотов. Играют-то футболисты, а тренеры их готовят. Они вчера играли. Я смотрел вживую, был в Сочи. Чего-то ЦСКА не хватает. В обороне пропустили такие легкие мячи, и в атаке не все получается, нет какой-то слаженности. Забили гол, но там было вне игры. «Сочи» имел достаточно голевых моментов, Акинфеев здорово играл», — приводит «РБ Спорт» слова Тарханова.

Также он ответил на вопрос, стоит ли главному тренеру ЦСКА Владимиру Федотову опасаться за свое место.

«Какое доверие у него... Его взяли не на один год, а на несколько лет. Но у нас все может быть», — добавил специалист.

В 18-м туре ЦСКА на выезде уступил «Сочи» (0:2). Это третье подряд поражение московской команды в премьер-лиге. После 18 туров армейцы занимают 5-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 29 очков.