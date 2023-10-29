Тарханов: «ЦСКА пока не на своем месте находится, просто так они не отдадут игру «Краснодару»

Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ между армейцами и «Краснодаром».

«Ни о каком кризисе «Краснодара» и речи быть не может. «Балтика» тоже не простая команда, в которой быки сыграли вничью в прошлом туре. Когда матчей пять проиграют, тогда можно будет заикнуться о кризисе. Сегодня фаворитов здесь нет. Равные команды, но ЦСКА пока не на своем месте находится, просто так они не отдадут игру», — цитирует Тарханова Vprognoze.ru.

Матч ЦСКА — «Краснодар» пройдет 29 октября и начнется в 19.30 по московскому времени.

На данный момент «быки» с 28 очками лидируют в турнирной таблице чемпионата России. Армейцы идут на 7-й позиции, имея в активе 18 очков.