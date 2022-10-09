Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:15

Сергей Белоголовцев: «Я думаю, что «Зенит» все равно не обойти»

Иван Шитик
Корреспондент

Известный актер и телеведущий, болельщик «Спартака» Сергей Белоголовцев поделился ожиданиями от предстоящего дерби «Спартак» — ЦСКА, которое пройдет в рамках 13-го тура РПЛ.

«Матч будет безумно интересный. Даже не знаю, кому отдать предпочтение. Рискну предположить, что «Спартаку» удастся добиться минимальной победы 1:0 или 2:1. Будет упорный матч, голов, думаю, много не будет. Мне кажется, что «Спартак» сейчас чуточку интереснее, и такого «Спартака» мы давно не видели, и все по нему соскучились. Самое главное, что команда играет в очень волевой футбол, абсолютно не смущаясь первым пропущенным голам, команда бьется, побеждает. Абаскаль, я думаю, может встать в один ряд иностранных тренеров, с Каррерой, как минимум, по фанатской любви.

Я думаю, что «Зенит» все равно не обойти. Уж больно он силен, огромный запас, длиннющая скамейка. «Спартак», как мне кажется, скоро попадет в эмоциональную яму, ребята молодые, еще не такие сильные, играет команда практически всегда одним составом, поэтому есть опасность, что в один момент ребята просто устанут. А у «Зенита» игроки настолько устать не могут, настолько много там людей. Если у них Кассьера, Бакаев, Ерохин сидят на скамейке запасных, хотя в другой команде они были бы лидерами, то тут, конечно, нечего добавить. Я не понимаю, зачем «Зенит» скупил всех, кого мог. Наверное, чтобы точно не было вопросов с чемпионством», — сказал Белоголовцев Betonmobile.ru.

Встреча пройдет на «ВЭБ Арене» 16 октября в 20:00 по московскому времени.

Источник: https://betonmobile.ru/belogolovtsev-schitaet-chto-abaskal-mozhet-vstat-v-odin-ryad-s-karreroy-po-fanatskoy-lyubvi
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
3
6
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Самый быстрый гол в истории РПЛ: Олусегуну хватило 9 секунд, чтобы наказать «Ростов» за обрез
Хоккей Канады трещит по швам. Даже глава страны хочет закрыть федерацию
В Стамбуле прогремел взрыв
Минобороны Киргизии отменило учения с ОДКБ «Нерушимое братство — 2022»
ФСБ установила подозреваемых в организации теракта на Крымском мосту
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 12-й тур: ЦСКА — «Динамо», «Ростов» — «Краснодар» и другие матчи
Карпин — о победе над «Краснодаром: «Только поблагодарить, поздравить и назвать мужиками — вот и все»
«Ростов» — «Краснодар»: видеообзор матча 12-го тура РПЛ
Как же влюбляет в себя «Ростов»! Карпин показал, как вытаскивать безнадежные дерби
«Ростов» и «Спартак» обошли ЦСКА: турнирная таблица РПЛ
Полузащитника «Торпедо» Каймаков: «Чтобы забивать, нужно проводить больше атак, а с этим сегодня были проблемы»
РПЛ: «Спартак» разгромил «Крылья Советов» и другие матчи 12-го тура
Материалы сюжета: РПЛ, 13-й тур: дерби ЦСКА — «Спартак» и другие матчи
Умяров рассказал, что может пропустить дерби с ЦСКА
Зарема Салихова — о результатах «Спартака»: «Мы оставили отличный багаж»
Соболев и Промес неудержимы! «Спартак» обошел ЦСКА перед дерби
Соболев: «Красно-белые, всех с победой! Впереди ЦСКА!»
Смородская — об увольнении Цорна и Циннбауэра: «Решение половинчатое. Надо было обязательно уволить Леонченко»
Защитник «Локомотива» Едвай признался, что не знает Юрия Семина
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Орещук об отставке Циннбауэра и Цорна: «Если нет результата — нужно уходить»

«Ростов» — «Краснодар»: видеообзор матча 12-го тура РПЛ