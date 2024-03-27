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27 марта, 17:17

Терехин: «В матче «Динамо» и «Ростова» два-три гола мы должны увидеть»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Динамо» Олег Терехин поделился ожиданиями от матча бело-голубых против «Ростова» в 22-м туре РПЛ.

«Чего ожидаю от этого поединка? Победы «Динамо», разумеется. Думаю, что в этой игре мы увидим два-три забитых мяча. «Ростов» после возобновления чемпионата хорошо себя проявил, поэтому легко точно не будет», — приводит «РБ Спорт» слова Терехина.

Также он ответил на вопрос о том, какой команде больше помешала пауза на игры сборных.

«Наверное, «Динамо», ведь в ее составе достаточное количество сборников. Посмотрим, в какой форме они вернулись. Ожидаю, что игра будет интересной, а «Динамо» сможет набрать очередные три очка», — добавил специалист.

Матч между «Динамо» и «Ростовом» состоится 29 марта и начнется в 19.30 по московскому времени. На данный момент московская команда занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 38 очками. У «Ростова» 27 баллов и десятая строчка.

Источник: РБ Спорт
Олег Терехин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Ростов
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