Титов: «Согласен с Романцевым: «Спартак» должен конкурировать с «Зенитом»

Бывший футболист «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» заявил, что красно-белые должны становиться призерами или конкурировать с «Зенитом» в РПЛ.

— Недавно Олег Романцев сказал, что с нынешним составом «Спартак» обязан становиться призером и попытаться составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за золото.

— Полностью согласен с Олегом Ивановичем. И это дерби, хоть и не вышло для нас победным, все равно стало небольшим, но все-таки шагом вперед.

«Спартак» с 26 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России по футболу после 13 туров. «Зенит» — первый с 33 баллами.