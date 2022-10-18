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Сегодня, 11:13

Титов: «Согласен с Романцевым: «Спартак» должен конкурировать с «Зенитом»

Александр Львов
Обозреватель
Егор Титов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший футболист «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» заявил, что красно-белые должны становиться призерами или конкурировать с «Зенитом» в РПЛ.

— Недавно Олег Романцев сказал, что с нынешним составом «Спартак» обязан становиться призером и попытаться составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за золото.

— Полностью согласен с Олегом Ивановичем. И это дерби, хоть и не вышло для нас победным, все равно стало небольшим, но все-таки шагом вперед.

«Спартак» с 26 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России по футболу после 13 туров. «Зенит» — первый с 33 баллами.

Футболисты &laquo;Спартака&raquo;. «Зиньковский — талантище! Ему надо играть». Титов — об ошибке Зобнина, Промесе и прогрессе Чалова
Егор Титов
Олег Романцев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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