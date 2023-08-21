Бывший президент «Зенита» Туфрин: «Семак переиграл Абаскаля, это тренерская победа»

Сегодня, 16:26
Бывший президент «Зенита» Леонид Туфрин объяснил, в чем петербургский клуб превзошел «Спартак» в матче 5-го тура РПЛ (3:1).
«Очень порадовал результат матча и качество игры «Зенита». Оно было совсем другое в сравнении с тем, что мы видели в предыдущих турах. Несмотря на то, что «Зенит» играл на контратаках, он превзошел «Спартак» по голевым моментам. Можно вспомнить и перекладину Сергеева, и первый шанс Кассьерры. Я хочу сказать, что Семак, в первую очередь, переиграл тренера «Спартака», это тренерская победа. Во-первых, состав на матч был выбран правильно. Во-вторых, — тактическая схема. Не случайно после матча эксперты много говорили о том, что Абаскаль намудрил с с составом. Наверное, намудрил. Но «Зениту» до этого дела нет», — приводит «РБ Спорт» слова Туфрина.
«Зенит» набрал 10 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 9 очками занимает шестую строчку. В 6-м туре сине-бело-голубые сыграют против «Урала», а красно-белые встретятся с «Ахматом».
Московский клуб не может обыграть петербуржцев в чемпионате России на протяжении 6 лет. В последний раз «Спартак» одерживал победу над «Зенитом» в сезоне-2017/18.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|5
|4
|1
|0
|9-2
|13
|
2
|Урал
|5
|4
|1
|0
|8-3
|13
|
3
|Зенит
|5
|3
|1
|1
|10-5
|10
|
4
|Динамо
|5
|3
|1
|1
|11-9
|10
|
5
|ЦСКА
|5
|3
|0
|2
|12-8
|9
|
6
|Спартак
|5
|3
|0
|2
|12-10
|9
|
7
|Кр. Советов
|5
|2
|2
|1
|12-8
|8
|
8
|Ростов
|5
|2
|1
|2
|7-11
|7
|
9
|Ахмат
|5
|2
|0
|3
|9-8
|6
|
10
|Сочи
|5
|2
|0
|3
|8-7
|6
|
11
|Локомотив
|5
|1
|3
|1
|9-9
|6
|
12
|Рубин
|5
|1
|2
|2
|6-11
|5
|
13
|Пари НН
|5
|1
|1
|3
|2-5
|4
|
14
|Балтика
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|
15
|Факел
|5
|1
|0
|4
|5-10
|3
|
16
|Оренбург
|5
|0
|1
|4
|3-12
|1
|25.08
|17:30
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|25.08
|20:00
|
Факел – Краснодар
|- : -
|26.08
|15:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|26.08
|17:30
|
Рубин – Динамо
|- : -
|26.08
|19:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|26.08
|20:00
|
Пари НН – Ростов
|- : -
|27.08
|17:30
|
Кр. Советов – Балтика
|- : -
|27.08
|20:00
|
Сочи – Локомотив
|- : -