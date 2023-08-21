Бывший президент «Зенита» Туфрин: «Семак переиграл Абаскаля, это тренерская победа»

Бывший президент «Зенита» Леонид Туфрин объяснил, в чем петербургский клуб превзошел «Спартак» в матче 5-го тура РПЛ (3:1).

«Очень порадовал результат матча и качество игры «Зенита». Оно было совсем другое в сравнении с тем, что мы видели в предыдущих турах. Несмотря на то, что «Зенит» играл на контратаках, он превзошел «Спартак» по голевым моментам. Можно вспомнить и перекладину Сергеева, и первый шанс Кассьерры. Я хочу сказать, что Семак, в первую очередь, переиграл тренера «Спартака», это тренерская победа. Во-первых, состав на матч был выбран правильно. Во-вторых, — тактическая схема. Не случайно после матча эксперты много говорили о том, что Абаскаль намудрил с с составом. Наверное, намудрил. Но «Зениту» до этого дела нет», — приводит «РБ Спорт» слова Туфрина.

«Зенит» набрал 10 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 9 очками занимает шестую строчку. В 6-м туре сине-бело-голубые сыграют против «Урала», а красно-белые встретятся с «Ахматом».

Московский клуб не может обыграть петербуржцев в чемпионате России на протяжении 6 лет. В последний раз «Спартак» одерживал победу над «Зенитом» в сезоне-2017/18.