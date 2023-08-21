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Сегодня, 16:26

Бывший президент «Зенита» Туфрин: «Семак переиграл Абаскаля, это тренерская победа»

Алина Савинова
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Бывший президент «Зенита» Леонид Туфрин объяснил, в чем петербургский клуб превзошел «Спартак» в матче 5-го тура РПЛ (3:1).

«Очень порадовал результат матча и качество игры «Зенита». Оно было совсем другое в сравнении с тем, что мы видели в предыдущих турах. Несмотря на то, что «Зенит» играл на контратаках, он превзошел «Спартак» по голевым моментам. Можно вспомнить и перекладину Сергеева, и первый шанс Кассьерры. Я хочу сказать, что Семак, в первую очередь, переиграл тренера «Спартака», это тренерская победа. Во-первых, состав на матч был выбран правильно. Во-вторых, — тактическая схема. Не случайно после матча эксперты много говорили о том, что Абаскаль намудрил с с составом. Наверное, намудрил. Но «Зениту» до этого дела нет», — приводит «РБ Спорт» слова Туфрина.

«Зенит» набрал 10 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 9 очками занимает шестую строчку. В 6-м туре сине-бело-голубые сыграют против «Урала», а красно-белые встретятся с «Ахматом».

Московский клуб не может обыграть петербуржцев в чемпионате России на протяжении 6 лет. В последний раз «Спартак» одерживал победу над «Зенитом» в сезоне-2017/18.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/by-vshij-prezident-zenita-semak-pereigral-abaskalya-e-to-trenerskaya-pobeda/
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
4
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
5
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
15
 Факел 5 1 0 4 5-10 3
16
 Оренбург 5 0 1 4 3-12 1
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30 тур
25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 - : -
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 - : -
26.08 15:00
Зенит – Урал
 - : -
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 - : -
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 - : -
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 - : -
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 - : -
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