Форвард «Динамо» Тюкавин: «Наш любимый соперник — «Спартак». Потому что принципиальный»

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин рассказал о взаимодействии с партнерами по команде Федором Смоловым и Бителло.

— Вы вышли в Путь РПЛ, и там можете встретиться с любимым соперником — «Зенитом», который обыграли не так давно.

— Может, у нас любимый соперник — «Спартак». Потому что это принципиальный соперник как для воспитанника «Динамо», — приводит «РБ Спорт» слова Тюкавина.

— В основе выходите и вы, и Смолов. Как распределяются обязанности в атаке?

— Федя играет «десятку», где ему хорошо, ему нравится, я на острие, при завершении. Думаю, что и мне, и ему комфортно.

— Нет ощущения, что Бителло — копия Арсена Захаряна?

— Возможно, чем-то похож.

— Такого взаимопонимания, как с Арсеном, пока нет?

— Пока, конечно, нет. С Арсеном мы с маленького возраста вместе, знаем друг друга.

В текущем сезоне 21-летний Тюкавин провел 13 матчей в РПЛ, в которых отметился 4 голами и 4 результативными передачами. В FONBET Кубке России на его счету 4 игры и 1 забитый мяч. Контракт нападающего с бело-голубыми рассчитан до июня 2024 года.

«Динамо» идет на 4-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко за 13 туров.