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Форвард «Динамо» Константин Тюкавин рассказал о взаимодействии с партнерами по команде Федором Смоловым и Бителло.
— Вы вышли в Путь РПЛ, и там можете встретиться с любимым соперником — «Зенитом», который обыграли не так давно.
— Может, у нас любимый соперник — «Спартак». Потому что это принципиальный соперник как для воспитанника «Динамо», — приводит «РБ Спорт» слова Тюкавина.
— В основе выходите и вы, и Смолов. Как распределяются обязанности в атаке?
— Федя играет «десятку», где ему хорошо, ему нравится, я на острие, при завершении. Думаю, что и мне, и ему комфортно.
— Нет ощущения, что Бителло — копия Арсена Захаряна?
— Возможно, чем-то похож.
— Такого взаимопонимания, как с Арсеном, пока нет?
— Пока, конечно, нет. С Арсеном мы с маленького возраста вместе, знаем друг друга.
В текущем сезоне 21-летний Тюкавин провел 13 матчей в РПЛ, в которых отметился 4 голами и 4 результативными передачами. В FONBET Кубке России на его счету 4 игры и 1 забитый мяч. Контракт нападающего с бело-голубыми рассчитан до июня 2024 года.
«Динамо» идет на 4-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко за 13 туров.