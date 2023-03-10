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Сегодня, 14:22

В «Башакшехире» заявили, что отказались от трансфера Смолова

Мария Куцубеева
Корреспондент
Федор Смолов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Глава по связям с общественностью «Истанбул Башакшехир» Гекхан Йылмаз в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что нападающий «Динамо» Федор Смолов отказался от предложения переходить в турецкий клуб.

«Смолов отказался от перехода в «Башакшехир»? Нет. Это наш клуб отказался от этого трансфера», — сказал Йылмаз «СЭ».

Ранее глава компании ProSports Management Герман Ткаченко, представляющий интересы нападающего «Динамо» Федора Смолова, сообщил, что этой зимой «Истанбул Башакшехир» сделал предложение по форварду, но игрок отказался.

Контракт 32-летнего форварда с московским клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Смолова в 5 миллионов евро.

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Федор Смолов
ФК Динамо (Москва)
ФК Истанбул Башакшехир
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