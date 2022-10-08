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Сегодня, 18:39

В «Динамо» заявили, что поддерживают главного тренера команды Йокановича

Артем Бухаев
Корреспондент
Микеле Антонов

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что руководство поддерживают главного тренера команды Славиша Йокановича.

8 октября в матче 12-го тура РПЛ «Динамо» сыграло вничью с ЦСКА (1:1).

— Есть ли кредит доверия у Йокановича?

— Мы поддерживаем нашего тренера. У нас строится команда, надо дать время реализовать свои задумки.

— То есть кредитов доверия у него есть?

— Конечно.

— Очень много разговоров о том, что «Динамо» допускает возможность его отставки. Это все слухи?

— Это все слухи.

ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Славиша Йоканович
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