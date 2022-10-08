В «Динамо» заявили, что поддерживают главного тренера команды Йокановича

Сегодня, 18:39
Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что руководство поддерживают главного тренера команды Славиша Йокановича.
8 октября в матче 12-го тура РПЛ «Динамо» сыграло вничью с ЦСКА (1:1).
— Есть ли кредит доверия у Йокановича?
— Мы поддерживаем нашего тренера. У нас строится команда, надо дать время реализовать свои задумки.
— То есть кредитов доверия у него есть?
— Конечно.
— Очень много разговоров о том, что «Динамо» допускает возможность его отставки. Это все слухи?
— Это все слухи.