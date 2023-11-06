В «Оренбурге» заявили, что обратятся в ЭСК РФС после матча с «Ростовом»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил «СЭ», что клуб обратится в ЭСК РФС после матча 14-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1).

На 16-й минуте матча арбитр Роман Сафьян никак не отреагировал на игру рукой защитника «Ростова» Максима Осипенко в своей штрафной площади.

«Ничья — это тоже результат, одно очко летит в копилку. Будет ли «Оренбург» обращаться в ЭСК? Да, будет. Мы вообще после третьего матча подряд обращаемся в ЭСК РФС, но ничего не меняется. Они тактируют моменты, как хотят, видят моменты, как хотят. И ВАР не помогает исправлять возможные ошибки», — сказал Андреев «СЭ».

После 14 туров РПЛ «Ростов» набрал 17 очков и расположился на 10-м месте. «Оренбург» идет на 13-й строчке с 13 очками.

12 ноября «Ростов» сыграет со «Спартаком» в 15-м туре РПЛ, «Оренбург» в этот же день встретится с «Динамо».