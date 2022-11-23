В РФС рассказали о ходе переговоров о покупке оборудования для определения офсайдных линий

23 ноября, 20:50
Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев в интервью «СЭ» рассказал, как продвигаются переговоры по покупке необходимого оборудования для качественной определения офсайдных линий.
— Вы говорили, что ведете переговоры по поводу офсайдных линий. Как с этим обстоят дела?
— Техническую часть мы отработали. У нас есть технологическое решение. Когда закончится эта часть сезона, мы с клубами РПЛ и РФС по стадионам проведем ревизию. Посмотрим, везде ли можно установить статические камеры. Думаю, что эта возможность будет найдена. Остается чисто технический вопрос их введения. Но обещать, что они будут с первого тура Кубка пока нельзя по причинам, которые раскрывать не могу, просто потому что сейчас находимся в сложной геополитической обстановке. Не хотелось бы наших партнеров как-то подставлять. Поэтому мы объявим, когда все будет готово, деньги будут оплачены, получены, запущены.
— Есть какие-то ориентировочные сроки?
— Март — пессимистический вариант мы рассматриваем.
— Насколько это финансово накладно для РФС сейчас.
— Мы вписываемся в предварительную смету. Когда мы с клубами обсуждали ВАР, у нас была отдельная опция по офсайдным линиям. В целом мы в эту опцию попадаем. В целом, сейчас подорожание идет по поводу it и всего оборудования, мы считаем эти переговоры успешными. И цена хорошая. Это будет взаимовыгодное сотрудничество. РФС будет не просто покупать технологию. А нас будет сложный контракт, в рамках которого мы будем оказывать технологическую поддержку компании, которая это разрабатывает, давать ей обратную связь и вместе развивать продукт. Продукт будет их, но засчет этого мы добиваемся снижения стоимости.
— Это китайская компания?
— Я не могу отвечать на этот вопрос.
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