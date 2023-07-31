В «Спартаке» объяснили, почему Селихов не попал в заявку на матч с «Балтикой»

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов объяснил, почему вратарь Александр Селихов не попал в заявку на игру красно-белых против «Балтики» во втором туре РПЛ.

«Селихов приболел. У него микроповреждение. Посмотрим на динамику. У него недомогание плюс микроповреждение», — сообщил Зеленов.

Матч «Спартак» — «Балтика» состоится в понедельник, 31 июля в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало игры — в 19.30 по московскому времени.

Селихов еще ни разу не появлялся на поле в сезоне-2023/24. Он был в числе запасных на матч 1-го тура РПЛ против «Оренбурга» (3:2), но не попал в заявку на игру 1-го тура групповой стадии пути РПЛ FONBET Кубка России против «Краснодара» (2:1).