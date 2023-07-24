Малышев: «Рассчитываем на Хлусевича как на основного игрока «Спартака» на много лет»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев в комментарии для «СЭ» высказался об интересе итальянских клубов к полузащитнику Даниилу Хлусевичу.

Ранее сообщалось, что к футболисту проявляет интерес итальянский «Лацио».

«Интерес к Хлусевичу клубов из Италии? Мы рассчитываем на Даниила как на основного игрока «Спартака» на много лет», — сказал Малышев «СЭ».

В воскресенье, 23 июля, Хлусевич сделал дубль в матче 1-го тура РПЛ против «Оренбурга» (3:2). Второй гол хавбека принес красно-белым победу.