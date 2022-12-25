Валерий Овчинников: «Бердыевым движет ярость, его вычеркнули из футбольной жизни»

Бывший тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников оценил перспективы Курбана Бердыева на посту главного тренера «Сочи».

— Я думаю, он будет с яростью работать. Не злость будет, а именно ярость. Из-за того, что его забыли, затерли, выкинули из футбольной жизни. Именно в России. Тем более «Сочи» — такой клуб, с которым можно что-то доказать. Там руководство довольно серьезное, есть, с кем куражиться.

— Имеете в виду, что под прикрытием президента клуба с известной фамилией можно много чего добиться?

— Именно так.

— Вы пересекались с Бердыевым как тренеры в чемпионате России?

— Один раз, кажется. И даже ничья была.

— Как думаете, что мы увидим в исполнении «Сочи» под руководством нового тренера? Какой футбол?

— Первые три-четыре тура покажут. Думаю, тот футбол, который Бердыев проповедовал, и увидим. Очень трудно ему поменяться.

— 70 лет для тренера не предел?

— Мне сейчас 75. Но я с вами разговариваю. Так что Бердыев еще юный, совсем юный. 70 — просто цифра, — приводит слова Овчинникова «РБ Спорт».