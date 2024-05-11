Слишкович о победе над «Краснодаром»: «Мы знали, что не будет легко. Если бы матч закончился вничью, было бы правильно»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович поделился мнением о победе клуба в матче 28-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:0).

Игра прошла 11 мая в Москве на стадионе «Лукойл Арена». Автором единственного гола в прошедшей встрече стал полузащитник красно-белых Роман Зобнин.

«Тяжелая игра, очень хороший соперник. Мы знали, что не будет легко. Мы знали, где их сила. В первом тайме они играли, как должны были играть мы. Если «Краснодару» давать свободное пространство, они им пользуются. Сегодня решило мастерство. Рома это умеет.

Во втором тайме нам было проще. Я надеялся, что у нас будет больше контратак, да, они были, но не дошли до логического конца. Если бы матч закончился вничью, было бы правильно. Но мы забираем три очка и очень рады этому.

Только победы меня устроят. Ты не можешь работать в «Спартаке» по-другому. По другому никак. Менталитет. То, что мы хотим получить - три очка. Мы стараемся играть лучше, чем умеем. Иногда получается, иногда не так, как хотели. Но я доволен ребятами», — сказал Слишкович.

На данный момент «Спартак» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков.

19 мая москвичи проведут домашний матч с «Рубином».