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Сегодня, 19:18

Слишкович о победе над «Краснодаром»: «Мы знали, что не будет легко. Если бы матч закончился вничью, было бы правильно»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович поделился мнением о победе клуба в матче 28-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:0).

Игра прошла 11 мая в Москве на стадионе «Лукойл Арена». Автором единственного гола в прошедшей встрече стал полузащитник красно-белых Роман Зобнин.

«Тяжелая игра, очень хороший соперник. Мы знали, что не будет легко. Мы знали, где их сила. В первом тайме они играли, как должны были играть мы. Если «Краснодару» давать свободное пространство, они им пользуются. Сегодня решило мастерство. Рома это умеет.

 
Футболисты &laquo;Спартака&raquo; празднуют гол Романа Зобнина в&nbsp;ворота &laquo;Краснодара&raquo;. «Спартак» вмешался в чемпионскую гонку. «Краснодар» может забыть о золоте?

Во втором тайме нам было проще. Я надеялся, что у нас будет больше контратак, да, они были, но не дошли до логического конца. Если бы матч закончился вничью, было бы правильно. Но мы забираем три очка и очень рады этому.

Только победы меня устроят. Ты не можешь работать в «Спартаке» по-другому. По другому никак. Менталитет. То, что мы хотим получить - три очка. Мы стараемся играть лучше, чем умеем. Иногда получается, иногда не так, как хотели. Но я доволен ребятами», — сказал Слишкович.

 
Владимир Слишкович. «Спартак» Слишковича идет без поражений. Это проблема для руководства клуба

На данный момент «Спартак» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков.

19 мая москвичи проведут домашний матч с «Рубином».

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
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