Вратарь «Химок» Гудиев рассказал о конкуренции с Лантратовым

Сегодня, 12:35
Вратарь «Химок» Виталий Гудиев в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о конкуренции с Ильей Лантратовым.
— Вы отобрали у Лантратова место в составе?
— Не думаю, что это так. Все играют. Илюха сделал очень большую историю для «Химок». Он хороший вратарь. Если бы не он, мне кажется, непонятно были бы «Химки» в РПЛ или первой лиге. Он сделал многое для «Химок». У нас есть конкуренция здоровая. Есть Антоха Митрюшкин. Все готовы играть! Как скажет тренер, так и будет.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования