Вратарь «Химок» Гудиев рассказал об отстранении футболистов: «В команде нет обид на тренера»

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Вратарь «Химок» Виталий Гудиев в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о ситуации в команде.
— «Химки» находятся в затруднительном положении. Как вы планируете из него выбираться?
— Мы работаем, выкладываемся на тренировках, делаем все, что говорит тренер. В коллективе ситуация хорошая, все выходят на тренировку заряженные, работают, слушают тренера. Все довольны работой. Сейчас нет результата, это напрягает.
— От тренировок были отстранены некоторые игроки.
— Вопрос не ко мне. С ребятами на связи. Они сейчас не тренируются.
— В команде нет обид на тренера?
— Нет, в команде нет обид на тренера. Все нормально.
10 октября стало известно, что Гогниев отстранил от тренировок с командой защитников Брайана Идову и Дмитрия Тихого, а также полузащитника Илью Камышева.
Ранее «Химки» сыграли вничью с «Факелом» (0:0) в матче 13-го тура РПЛ. Команда занимает предпоследнее, 15-е, место в турнирной таблице чемпионата России с 9 очками.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования