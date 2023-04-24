Сафонов — о поражении от «Спартака»: «У меня нет вопросов ни к одному футболисту»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов подвел итоги матча 24-го тура РПЛ против «Спартака» (3:4).

— По горячим следам у меня нет вопросов ни к одному футболисту. Бывают такие матчи, когда выкладываешься на полную, но проигрываешь. Это футбол. Через пару туров РПЛ посмотрим, как будет.

Рассчитываем на попадание в тройку, нет такого, что мы забили на РПЛ. Кубок растянули. Очень много матчей. Добавить еще один плей-офф можно, но вопрос — насколько это целесообразно, — сказал Сафонов.

«Спартак» располагается на 3-й строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 48 очков за 24 тура. «Краснодар» находится на 7-м месте с 38 очками.