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Сафонов — о поражении от «Спартака»: «У меня нет вопросов ни к одному футболисту»

Артем Бухаев
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов подвел итоги матча 24-го тура РПЛ против «Спартака» (3:4).

— По горячим следам у меня нет вопросов ни к одному футболисту. Бывают такие матчи, когда выкладываешься на полную, но проигрываешь. Это футбол. Через пару туров РПЛ посмотрим, как будет.

Рассчитываем на попадание в тройку, нет такого, что мы забили на РПЛ. Кубок растянули. Очень много матчей. Добавить еще один плей-офф можно, но вопрос — насколько это целесообразно, — сказал Сафонов.

«Спартак» располагается на 3-й строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 48 очков за 24 тура. «Краснодар» находится на 7-м месте с 38 очками.

Матвей Сафонов
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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