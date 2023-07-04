Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:29

Ярошик: «В «Оренбурге» идеальные условия для футболистов. Все идет по плану, тренируемся»

Мария Гусева
Telegram Дзен

Главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик подвел итоги товарищеского матча с албанским клубом «Эгнатия» (0:0).

«Мы сегодня встречались с очень хорошим соперником. Для нас это была хорошая проверка. Были хорошие действия в обороне и атаке, но также были действия, которые нужно исправлять», — сказал Ярошик в интервью клубной пресс-службе.

Также главный тренер «Оренбурга» рассказал об атмосфере в команде.

«Атмосфера идеальная, супер. Здесь идеальные условия для футболистов. Все идет по плану, тренируемся. Понимают ли игроки мои требования? Сейчас будем регулярно играть, и понимание будет улучшаться. Все наладим к старту чемпионата. Чем нынешний «Оренбург» будет отличаться от команды Лички? Конечно, будет нелегко достигнуть такого результата, как у Марцела. Я надеюсь, что вместе мы сможем сделать так, чтобы было хорошо. Потом посмотрим разницу по результату и по игре», — добавил Ярошик.

Первый сбор оренбуржцев в Турции будет длиться до 7 июля — в этот день у команды запланирована еще одна контрольная игра с иранским «Трактором».

Источник: https://t.me/fcorenburg/2863
Иржи Ярошик
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Мбаппе остается в «ПСЖ», Неймара зовут в Саудовскую Аравию, Кейна не отпускают в «Баварию»
Женский чемпионат Европы по гандболу 2026 года перенесут из России в другую страну
Пригожину вернули изъятые в ходе обысков 10 млрд рублей и технику
Путину доложили об избиении журналистки Милашиной и адвоката Немова в Чечне
Суд в Чечне приговорил жену экс-судьи Мусаеву к 5,5 года колонии
Как работает система стабилизации цен на продукты: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, летнее межсезонье: трансферы, сборы, матчи
Игроки ЦСКА поздравили Гайича с рождением дочки во время матча с «Нефтехимиком»
«Урал» готов продать полузащитника Гаджимурадова
Черчесов: «Зенит» — фаворит РПЛ, чего греха таить. Но в таком качестве порой тяжело чего-то добиваться"
Юран — о дубле Трошечкина: «Я ему сказал: «Рановато по два, оставь на чемпионат»
В «Локомотиве» не рассматривали вариант с подписанием полузащитника Соколова
Станислав Черчесов: «Разговаривали с Кузяевым. Дали ему время»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Новиков считает, что Акинфеев заслужил памятник

Черчесов: «Зенит» — фаворит РПЛ, чего греха таить. Но в таком качестве порой тяжело чего-то добиваться"