Ярошик: «В «Оренбурге» идеальные условия для футболистов. Все идет по плану, тренируемся»

Главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик подвел итоги товарищеского матча с албанским клубом «Эгнатия» (0:0).

«Мы сегодня встречались с очень хорошим соперником. Для нас это была хорошая проверка. Были хорошие действия в обороне и атаке, но также были действия, которые нужно исправлять», — сказал Ярошик в интервью клубной пресс-службе.

Также главный тренер «Оренбурга» рассказал об атмосфере в команде.

«Атмосфера идеальная, супер. Здесь идеальные условия для футболистов. Все идет по плану, тренируемся. Понимают ли игроки мои требования? Сейчас будем регулярно играть, и понимание будет улучшаться. Все наладим к старту чемпионата. Чем нынешний «Оренбург» будет отличаться от команды Лички? Конечно, будет нелегко достигнуть такого результата, как у Марцела. Я надеюсь, что вместе мы сможем сделать так, чтобы было хорошо. Потом посмотрим разницу по результату и по игре», — добавил Ярошик.

Первый сбор оренбуржцев в Турции будет длиться до 7 июля — в этот день у команды запланирована еще одна контрольная игра с иранским «Трактором».