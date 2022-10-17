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Сегодня, 09:00

Юран: «Гайич в первом голе ЦСКА не нарушал принципа fair play»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Александр Львов
Обозреватель

Бывший нападающий «Спартака» Сергей Юран прокомментировал эпизод с первым голом ЦСКА в дерби.

— Пожалуй, самый обсуждаемый эпизод этого дерби — первый гол армейцев. Зобнин призывал Гайича остановить игру, так как на газоне лежали два футболиста, но тот отдал пас на Чалова. Теперь многие обвиняют красно-синих в том, что они нарушили принципы fair play.

— А какие тут могут быть вопросы к защитнику ЦСКА? Что он нарушил? Какой принцип? Да, на газоне лежал футболист, но кто мешал Зобнину выбить мяч в аут? Ведь он его потерял, а потом попросил соперника сделать паузу... Но судья же матч не остановил? Повторюсь, надо было просто выбить мяч и все. И потом, не забывайте, что это дерби. Тут все стоит на кону. Я не увидел, что ЦСКА нарушил fair play.

Гильермо Абаскаль. «Почему Абаскаль бросается на Федотова?! Он что-то выиграл?» Юран — о дерби ЦСКА — «Спартак»

Милан Гайич
Сергей Юран
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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