Юран: «Гайич в первом голе ЦСКА не нарушал принципа fair play»

Бывший нападающий «Спартака» Сергей Юран прокомментировал эпизод с первым голом ЦСКА в дерби.

— Пожалуй, самый обсуждаемый эпизод этого дерби — первый гол армейцев. Зобнин призывал Гайича остановить игру, так как на газоне лежали два футболиста, но тот отдал пас на Чалова. Теперь многие обвиняют красно-синих в том, что они нарушили принципы fair play.

— А какие тут могут быть вопросы к защитнику ЦСКА? Что он нарушил? Какой принцип? Да, на газоне лежал футболист, но кто мешал Зобнину выбить мяч в аут? Ведь он его потерял, а потом попросил соперника сделать паузу... Но судья же матч не остановил? Повторюсь, надо было просто выбить мяч и все. И потом, не забывайте, что это дерби. Тут все стоит на кону. Я не увидел, что ЦСКА нарушил fair play.