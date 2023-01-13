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Сегодня, 18:25

Аршавин: «Я бы хотел, чтобы интриги не было вообще и чтобы «Зенит» уверенно побеждал»

Алина Савинова
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Заместитель гендиректора «Зенита» Андрей Аршавин рассказал о своих ожиданиях от второй части сезона.

— Какие ожидания от второй части сезона? Тяжело «Зениту» находить мотивацию в условиях лидерства с большим отрывом от конкурентов?

— Ну, я бы хотел, чтобы интриги не было вообще. И чтобы «Зенит» уверенно побеждал. А как в итоге будет — не знаю, приводят «Известия» слова Аршавина.

— Нынешний состав позволяет без особых проблем удержать отрыв? Или еще нужны усиления?

— Мы всегда хотим усиливаться. И работа в этом направлении не прекращается. А возможность взять или не взять нового игрока зависит от многих факторов. И тут бывает по-разному, есть ли достойные варианты для усиления или нет.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 42 очка за 17 туров.

 

 

Источник: https://iz.ru/1453774/aleksei-fomin/nam-ne-dadut-sygrat-na-chempionate-mira-2026
Андрей Аршавин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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