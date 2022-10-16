Защитник «Факела» Морозов: «Мы не собираемся вылетать»

Защитник «Факела» Евгений Морозов в комментарии «СЭ» рассказал о целях команды на сезон.

— Вы — лучший игрок матча с «Химками».

— Да. Это, конечно, приятно, но лучше бы мы выиграли. Игра была наша, должны были выигрывать. Не так приятно, осадок есть.

— Что не получилось?

— Недостаточно качественная игра. Не получилась реализация. В финальной стадии все время торопились.

— За какие позиции сейчас борется «Факел»?

— Пока нам надо выйти из зоны вылета. Мы не собираемся вылетать. Играем каждый матч на победу. Чем выше, тем лучше.

15 октября воронежцы сыграли вничью в матче 13-го тура РПЛ с «Химками» (0:0). «Факел» набрал 11 очков и занимает 14-ю позицию в турнирной таблице.