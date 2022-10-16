Защитник «Факела» Морозов: «Мы не собираемся вылетать»

Сегодня, 11:50
Защитник «Факела» Евгений Морозов в комментарии «СЭ» рассказал о целях команды на сезон.
— Вы — лучший игрок матча с «Химками».
— Да. Это, конечно, приятно, но лучше бы мы выиграли. Игра была наша, должны были выигрывать. Не так приятно, осадок есть.
— Что не получилось?
— Недостаточно качественная игра. Не получилась реализация. В финальной стадии все время торопились.
— За какие позиции сейчас борется «Факел»?
— Пока нам надо выйти из зоны вылета. Мы не собираемся вылетать. Играем каждый матч на победу. Чем выше, тем лучше.
15 октября воронежцы сыграли вничью в матче 13-го тура РПЛ с «Химками» (0:0). «Факел» набрал 11 очков и занимает 14-ю позицию в турнирной таблице.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования