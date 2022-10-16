Защитник «Химок» Чежия уверен, что команда останется в РПЛ

Защитник «Химок» Ираклий Чежия в комментарии «СЭ» оценил положение команды в текущем сезоне.

— Это ваше первое появление в стартовом составе. Как вам игра?

— Хотелось выиграть. Но, к сожалению, не получилось. Одно очко тоже идет в копилку. Надеюсь, что дальше-больше!

— Что можете сказать о положении «Химок» в таблице?

— Такое бывает. Что поделать? Иногда команда внизу, иногда наверху. Надеюсь, мы справимся с этой ситуацией. Делается все для этого. Думаю, что мы поднимемся, и все будет нормально. Уверен, мы останемся в РПЛ по итогам сезона!

«Химки» сыграли вничью с «Факелом» (0:0) в матче 13-го тура РПЛ. Команда занимает предпоследнее, 15-е, место в турнирной таблице чемпионата России с 9 очками.