Защитник «Химок» Тихий ответил на вопрос о своем отстранении от тренировок

Защитник «Химок» Дмитрий Тихий рассказал о своем отстранении от тренировок с командой.

«Я пока ничего не могу говорить по этой ситуации. Все вопросы надо задавать моему юристу», — приводит «РБ Спорт» слова Тихого.

10 октября стало известно, что главный тренер «Химок» Спартак Гогниев отстранил от тренировок Тихого, а также защитника Брайана Идову и полузащитника Илью Камышева.

«Химки» занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата России с 8 очками в 12 матчах.