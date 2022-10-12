Защитник «Химок» Тихий ответил на вопрос о своем отстранении от тренировок

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Защитник «Химок» Дмитрий Тихий рассказал о своем отстранении от тренировок с командой.
«Я пока ничего не могу говорить по этой ситуации. Все вопросы надо задавать моему юристу», — приводит «РБ Спорт» слова Тихого.
10 октября стало известно, что главный тренер «Химок» Спартак Гогниев отстранил от тренировок Тихого, а также защитника Брайана Идову и полузащитника Илью Камышева.
«Химки» занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата России с 8 очками в 12 матчах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования