Ловрен — о новом контракте с «Зенитом»: «Я не знаю. Мне нужно поговорить»

Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен после завершения матча против команды Марокко (2:1) на ЧМ-2022 ответил на вопрос о своем будущем в «Зените».

— Лучший игрок сборной Марокко?

— Вся команда. Защита отдавала все. К сожалению, у них случилось травмы. Буфаль, Зиеш, Амрабат — фантастические игроки.

— Деян, что с вашим будущим в «Зените»?

— Я не знаю. Мне нужно поговорить.

— Кто выиграет чемпионат мира?

— Честно говоря, фаворит — Франция, но они 4 года назад выиграли. Посмотрим, что сможет противопоставить Аргентина.

33-летний Ловрен выступает за «Зенит» с августа 2020 года. Контракт хорвата с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.