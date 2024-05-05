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Сегодня, 14:09

Попов считает ЦСКА фаворитом матча 27-го тура РПЛ против «Рубина»

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Бывший защитник «Рубина» Алексей Попов поделился ожиданиями от предстоящего матча 27-го тура РПЛ между казанским клубом и ЦСКА.

Игра состоится 6 мая в Москве на стадионе «ВЭБ-Арена». Начало — в 20.30 мск. Главным арбитром встречи был назначен Владислав Безбородов.

«ЦСКА будет всю игру давить, а «Рубин» искать шансы, чтобы Даку забил. Я склоняюсь к тому, что в трудной игре ЦСКА одержит победу. Не думаю, что счет в матче будет крупным. ЦСКА не так легко играет, и тяжело говорить о том, что они могут кого-то «порвать».

То, что они будут давить и наседать это с вероятностью 90 процентов. Потому что «Рубин» не умеет сам вести игру. Будет тяжелая игра, но больше моментов будет у ворот «Рубина», цитирует Попова Metaratings.ru.

На данный момент ЦСКА занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. «Рубин» располагается на 9-й строчке (37).

Источник: Metaratings.ru
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК ЦСКА (Москва)
Алексей Попов
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