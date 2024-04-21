Гол Клаудиньо принес «Зениту» победу над «Оренбургом»

«Зенит» дома обыграл «Оренбург» в матче 25-го тура РПЛ — 1:0.

Единственный гол на 23-й минуте из-за штрафной забил полузащитник сине-бело-голубых Клаудиньо.

«Зенит» (50 очков) продолжает лидировать в РПЛ. Отрыв от «Краснодара», занимающего второе место, снова увеличился до 4-х очков.

«Оренбург» (26) остается 12-м в турнирной таблице.

В следующем матче команда Сергея Семака на своем поле примет «Рубин» в перенесенном 21-м туре РПЛ. Игра пройдет 24 апреля. «Оренбург» в этот же день дома сыграет с «Динамо».