Гол Клаудиньо принес «Зениту» победу над «Оренбургом»

Сегодня, 18:11
«Зенит» дома обыграл «Оренбург» в матче 25-го тура РПЛ — 1:0.
Единственный гол на 23-й минуте из-за штрафной забил полузащитник сине-бело-голубых Клаудиньо.
«Зенит» (50 очков) продолжает лидировать в РПЛ. Отрыв от «Краснодара», занимающего второе место, снова увеличился до 4-х очков.
«Оренбург» (26) остается 12-м в турнирной таблице.
В следующем матче команда Сергея Семака на своем поле примет «Рубин» в перенесенном 21-м туре РПЛ. Игра пройдет 24 апреля. «Оренбург» в этот же день дома сыграет с «Динамо».