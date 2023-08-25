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Сегодня, 13:36

«Зенит» перестал контактировать с ЦСКА по трансферу Сутормина

Руслан Минаев
Футболист «Зенита» Алексей Сутормин.
Алексей Сутормин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Зенит» приостановил контакты с ЦСКА по переходу полузащитника Алексея Сутормина, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, трансфер 29-летнего россиянина возможен только в случае подписания «Зенитом» флангового игрока. Обсуждение вопроса сдвинулось на сентябрь.

В этом сезоне Сутормин провел за «Зенит» 5 матчей и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с клубом истекает летом 2025 года.

Источник: Metaratings.ru
Алексей Сутормин
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ФК Зенит
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