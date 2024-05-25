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Сегодня, 18:35

«Зенит» стал чемпионом России в шестой раз подряд

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Футболисты «Зенита» празднуют победу над «Ростовом» и шестое чемпионство подряд.
Фото ФК «Зенит»
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«Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России.

В субботу, 25 мая команда из Санкт-Петербурга обыграла «Ростов» (2:1). В параллельном матче «Краснодар» победил «Динамо» (1:0).

Благодаря этому «Зенит» занял первое место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 57 очками. «Краснодар» стал вторым с 56 очками. «Динамо» также набрало 56 очков, но стало третьим из-за результатов личных встреч с «быками».

«Зенит» выиграл чемпионат России в 10-й раз в истории. До этого команда завоевывала золото в сезонах-2007, -2010, -2011/12, -2014/15, -2018/19, -2019/20, -2020/21, -2021/22, -2022/23. Также клуб один раз выигрывал чемпионат СССР (1984).

Марцел Личка, Мурад Мусаев, Сергей Семак. «Зенит» стал чемпионом! Онлайн-трансляция матчей последнего тура РПЛ
Россия. Премьер-лига. 30-й тур
25 мая, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
2:1
Ростов

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
8
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