«Зенит» стал чемпионом России в шестой раз подряд

«Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России.

В субботу, 25 мая команда из Санкт-Петербурга обыграла «Ростов» (2:1). В параллельном матче «Краснодар» победил «Динамо» (1:0).

Благодаря этому «Зенит» занял первое место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 57 очками. «Краснодар» стал вторым с 56 очками. «Динамо» также набрало 56 очков, но стало третьим из-за результатов личных встреч с «быками».

«Зенит» выиграл чемпионат России в 10-й раз в истории. До этого команда завоевывала золото в сезонах-2007, -2010, -2011/12, -2014/15, -2018/19, -2019/20, -2020/21, -2021/22, -2022/23. Также клуб один раз выигрывал чемпионат СССР (1984).