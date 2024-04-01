Из топ-6 РПЛ в этом туре не выиграл никто. И этому надо радоваться, а не критиковать!

Обозреватель «СЭ» — о главных событиях выходных в чемпионате России.

Класса нет, так пусть хотя бы рубятся!

Из шести первых команд РПЛ в этом туре не выиграла ни одна. Кто жаловался на предсказуемость чемпионата — что называется, получите.

Лидер, «Зенит», не обыграл «Крылья Советов», у которых после зимнего перерыва все было — да по большому счету и остается — довольно грустно, и на себя осенних они пока совсем не похожи. Между ними — семь строк таблицы.

«Динамо» разгромлено «Ростовом», причем так больно, что уже к перерыву вопрос стоял так: или просто крупный счет, или тотальное уничтожение. Случился просто крупный счет. И даже сейчас между ними — шесть позиций.

«Спартак» сыграл домашнюю нулевую ничью с «Уралом», который не обыгрывал в последнее время только ленивый, а о том, что такое победы, клуб из Екатеринбурга не вспоминал с ноября. И тут между клубами — семь строк, хотя речь не о первом и восьмом, как в случае с Санкт-Петербургом и Самарой, а о шестом и 13-м.

ЦСКА, для которого ничья — фирменный результат этого сезона, ведя 2:0, не смог обыграть «Сочи». Клуб, который, конечно, несравним со своим осенним состоянием, и возглавляет его бывший главный тренер сборной Испании и «Монако», и ни одного матча весной он не проиграл (хотя и не выиграл) — но тем не менее как шел последним в РПЛ, так там и остается. С трехочковым отставанием от 15-го и шестиочковым — от зоны стыков. Тут между командами — вообще 12 мест в таблице.

Мы же хотим борьбы всегда, всех и со всеми. Но сейчас обязательно начнутся разговоры о падении уровня лидеров. Что справедливо, конечно. Но давайте определимся, что важнее. Мне с точки зрения атмосферы турнира происшедшее в этом туре скорее нравится. О каком-то реальном качестве в текущих обстоятельствах — без еврокубков, без официальных матчей сборной — говорить не стоит. Так что пусть хотя бы рубятся.

Максим Глушенков против Никиты Кривцова. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Лучше дворовое, но веселое зрелище, чем унылая дуэль «академиков с тросточками»

На равных рубились как раз те, от кого этого и ожидали, — «Локомотив» с «Краснодаром». Дурдомная — в хорошем смысле! — игра с закономерным исходом.

Многие называют это дворовым футболом, но, по мне, лучше такое зрелище — пусть с миллионом ошибок, карточек, чего угодно — но живое и с игрой на три исхода вплоть до последней секунды, чем осторожное, холодное уныние. А тут — «Краснодар» забивает второй мяч, его автор Эдуард Сперцян ликует, через секунду радость сменяет недоумение, он осознает, что мяч отменен из-за офсайда, а еще меньше чем через минуту Максим Глушенков бьет в ближний угол и сравнивает счет. И потом обе команды еще раза по три могут выйти вперед, и заканчивается все это безумие только с финальным свистком Владислава Безбородова.

В первом тайме хозяева соперников переигрывали, но парадоксально уступали в счете после автогола Тимура Сулейманова, которому эту игру лучше вообще забыть. Для меня абсолютное табу — корить человека за автогол, поскольку это всегда и при любых раскладах случайность.

А вот за качество действий в атаке его упрекать очень даже можно. Ладно бы мяч не доходил до чужой штрафной — в данном случае он оттуда практически не вылезал. Но Сулейманов, в отличие от Миранчука, Глушенкова, Сильянова, рвавшего на фланге Волкова, и ряда других, ухитрился не иметь к этому почти никакого отношения. Доказав тем самым, что замены Артему Дзюбе сейчас в «Локо» нет.

Во втором тайме, правда, впервые появился новичок с Балкан Саид Хамулич — но лучше бы не появлялся. То на мяч наступит, то отдаст слишком слабый и в результате перехваченный пас при атаке два в один — таким вышел его дебют, и отчего-то вспомнилась Ольга Смородская с боснийцем Ибричичем, по ее мнению, одним из десяти лучших полузащитников Европы. Правда, по одному матчу все равно глобальных выводов делать нельзя, тем более что уже после всех своих фокусов Хамулич едва пяткой не попал в дальний угол (либо не отдал голевую передачу).

Вообще, после перерыва «быки» отодвинули игру от своих ворот, во многом взяли мяч под контроль — чего до 45-й минуты не было абсолютно. В первом матче после возвращения Мурада Мусаева все обсуждали «багаж Ивича» — прагматичную игру на удержание при 1:0. Но во втором тайме лично мне она таковой совершенно не казалась. При любой возможности «Краснодар» стремился идти в атаку, а колумбийский новичок-опорник Кастаньо, вышедший вместо травмированного Никиты Кривцова, по мне, придал игре команды в середине поля баланса.

Моментов у «Локо» после перерыва стало намного меньше — и, опять же на парадоксе, не забей Сперцян отмененный в результате второй гол, не случилось бы и расконцентрации у «Краснодара», мгновенно получившего ответный мяч. Кстати, запомнилась и фраза того же Сперцяна на предмет постоянных свистков, приправленная крепким словом и адресованная Безбородову: «Давайте в футбол поиграем!» Во многом, мне кажется (кроме крепкого слова), полузащитник сборной Армении был прав.

«Краснодар» упустил шанс вернуться на первое место, который ему днем ранее предоставил «Зенит». Но на фоне предыдущих встреч весны удрученными «быкам» быть не стоит. Как раз таки в них снова пробудилась жизнь.

При том что отставка Владимира Ивича, по крайней мере со стороны, не может вызвать поддержки, исходя из всех неписаных футбольных законов, серба в клубе больше нет, и надо теперь оценивать то, что происходит после него. Если уж увольнять тренера по ходу сезона, то в тот момент, когда это произошло, — перед перерывом на сборные, который тем более оказался еще длиннее обычного из-за президентских выборов. За две с половиной недели у Мусаева хоть было время худо-бедно разобраться с доставшимся ему хозяйством.

Парализованной и хаотичной его команда точно не выглядела. Забить хотела и могла (правда, получилось это сделать только рикошетом от Сулейманова). Выиграть — тоже, хотя могла и проиграть. Ну, так на то и центральный матч тура, чтобы все в нем пылало огнем и было непонятно до последнего мгновения. Пусть, повторяю, будет такой не классный, но веселый и безбашенный футбол с неукротимой взаимной жаждой победы, чем дуэль умелых, но вконец пресытившихся «академиков с тросточками».

Кирилл Щетинин вместе с партнерами по команде празднует гол в ворота «Динамо». Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Ростов» великолепен, а с «Динамо» все могло быть и хуже

Главный бенефициар зимнего перерыва в чемпионате — на данный момент «Ростов». Убрав с дороги одного претендента на золото — «Краснодар», клуб с берегов Дона расправился и со вторым.

Бесцветная до зимы, команда Валерия Карпина сейчас в такой форме, что смотреть — одно удовольствие. Все прессингуют, отбирают, бегут, вовремя и грамотно пасуют, бьют. Капитан Данил Глебов долетает из своей опорной зоны до середины чужой штрафной, чтобы мощным ударом всколыхнуть сетку ворот Игоря Лещука.

Прекрасен Кирилл Щетинин, которому отдельное спасибо за реакцию на гол — он не отпраздновал его и явно посвятил памяти погибших в «Крокус Сити Холле».

Впереди рвет и мечет иранец Мохебби, давит и нагружает соперников Егор Голенков. Жалко даже, что ростовчане слишком сильно отстали, чтобы бороться за что-то значимое. Хотя, если первая шестерка продолжит в том же духе — как знать.

А вот «Динамо» после паузы на сборные вышло на матч с «Ростовом» совсем разобранным. 0:3 после первого тайма — это еще далеко не худшее, что с ним могло произойти. Верных моментов набралось еще примерно столько же, сколько голов.

Причем начали-то бело-голубые бодро, с хорошего прессинга и нескольких перехватов. Но ошибка Лещука в передаче (всякое бывает, однако мы видим, к чему это привело), гол Щетинина — и все, «Динамо» вдруг развалилось.

Возможно, Марцелу Личке не стоило ставить Чавеса и Карраскаля прямо с самолетов. А может, и не в этом дело — те же Лещук, Бальбуэна, Фернандес за пределы России не летали, но наошибались на матчи вперед. И если напрячь память, то становится ясно: что-то плохое началось с «Динамо» еще до перерыва на сборные, в кубковой встрече с «Зенитом». Пресс ожиданий задавил?

Марцел Личка после матча с «Ростовом». Фото Александр Федоров, «СЭ»

По крайней мере, «гол престижа», хоть ничего в турнирной ситуации и не менял, избавил динамовцев от полного отчаяния и дал возможность хоть приподнять голову. Именно поэтому теннисисты стремятся не проигрывать сет 0:6.

Хотя вот недавно в полуфинале Miami Open выступающая за Казахстан москвичка Елена Рыбакина после трудной победы в первом сете над белоруской Викторией Азаренко во втором была просто сметена — 0:6. Что не помешало Рыбакиной в третьем дойти до тай-брейка, достаточно спокойно его выиграть и выйти в финал.

Эта история говорит о том, что бросать весла нельзя никогда. И как бы ни было сегодня опечалено «Динамо», «Ростовы» проходят, а схватка за золото остается: за девять туров до конца от первого места — всего три очка.