Правильная лихорадка. Никто из шести лидеров РПЛ не смог победить в последнем туре. Колонка Казакова

Авторская колонка известного телеведущего, пресс-атташе сборной России в 2005-2015 годах — о феномене первой шестерки чемпионата.

Мнение

Мы жонглируем этими осечками сразу шести лидеров в прошедшем туре так, словно это в новинку. Нет, конечно, — посмотрите на первую лигу. Там из клубов, рвущихся наверх, только «Родина» сумела в выходные победить.

Всех в этом сезоне лихорадит. Вопрос лишь в том, когда, кого и почему. Принято иронизировать над «Спартаком» — из-за фигуры Гильермо Абаскаля в первую очередь, но разве потряхивает лишь красно-белых? Безусловно, не только их. Потому что есть:

— «Зенит» с его проблемой задвинутых в глубокий запас россиян;

— «Краснодар» и отправленный в отставку без объявления причин Владимир Ивич;

— «Динамо», чья оборона смотрится порой карикатурно.

Ну и так далее по списку.

Этой весной великолепен «Ростов», но в начале чемпионата команда выглядела совершенно иначе. На старте же блистали «Крылья Советов», но в последнее время самарцев откровенно трясет.

Конечно, все сошлось благодаря календарю — в моменте сине-бело-голубые отправились к волжанам, ЦСКА гостил у окрепшего за зиму «Сочи», в Черкизове была игра на три исхода, динамовцы попали под разогнавшихся дончан. Точно так же в первой лиге «Химки» не вывезли дальний выезд в Красноярск, «Акрон» и «Арсенал» попали на солидные по меркам дивизиона «Нефтехимик» и «Тюмень». И только та самая «Родина» принимала явного аутсайдера команду «Волгарь», занимающую последнее, 18-е место, и уверенно взяла свое. У нас чемпионат если не равных клубов, то равных возможностей — в одном конкретном матче.

Манфред Угальде забивает сборной Аргентины, но не может похвастать тем же в матче с «Уралом». Фото USA Today Sports

Еще, разумеется, сказался фактор паузы на встречи сборных. Вот уже два года, как РПЛ выбрала четкий курс на Южную Америку.

Логично. Объяснимо. По сути — безальтернативно.

Но вот спартаковец Угальде 27 марта выступает за Коста-Рику против Аргентины, забивает действующим чемпионам мира и потом сутки или даже больше возвращается в Москву, попадая на дикий джетлаг, — неудивительно, что с «Уралом» форвард выглядит своей бледной тенью. И ведь это далеко не единичный пример. Для лидеров тур после матчей национальных команд — всегда головная боль. Напоролись — те, кто мог наступить на эти грабли.

Впрочем, дело не только в этом — почти у всех ушел страх перед фаворитами.

На длинной дистанции все равно выиграют те, кто побогаче и чей кадровый ресурс эффективнее. Но в одной конкретной встрече способно, повторю, произойти все что угодно.

Физически, тактически все подравнялись еще несколько лет назад. Оставалась проблема ментальная — как не испугаться лидера или важности матча. Здесь надо сказать спасибо Валерию Карпину, прогнавшему через сборную множество молодых ребят. Мы недоумевали поначалу, ворчали — кого он вызывает?! А оказалось, что национальная команда, чей костяк не из «Зенита», «Краснодара» или «Динамо», а клубов, что пониже в таблице (плюс легионеры), выносит в одну калитку крепкую Сербию. Как ранее — Камерун.

Может это повлиять на самооценку футболистов? Конечно.

Станет им проще после этого в РПЛ против соперников, которые разыгрывают титул? Однозначно.

И в итоге мы видим, что делает отсутствие страха. «Сочи» против ЦСКА, «Крылья» против «Зенита», «Ростов» против «Динамо»... И никто никого не боится.

ФНЛ живет в несколько ином контексте — там почти нет фактора сборных, включая нашу. Но по сути лиги однородны, пусть и не одинаковы. Масштаб разный, а процессы — одни и те же.

Вот еще один пример: «Черноморец» (14-е место) забирает три очка у «Алании» (7-е) на последних минутах в гостях, добывая третью победу подряд — начав год на последним. Стакан наполовину полон или наполовину пуст? Вопрос, которым любят задаваться в подобных случаях.

Не то и не другое. Футбол и стакан объединяет разве что количество букв в словах. Кто-то скажет, что уровень чемпионата упал. Кто-то — что он выровнялся. А дело в другом, мне кажется.

Общий уровень готовности вырос. Виктор Гончаренко, Роберт Морено, Мирослав Ромащенко работают в клубах, которые сейчас на дне таблицы.

Кого им бояться?

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.