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Сегодня, 23:00

Турецкий провал, критика интервью, встреча с Карпиным... Хет-трик Дзюбы можно было предсказать

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Артем Дзюба.
Фото ФК «Локомотив»
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Константин Алексеев — о мотивации Артема.

Все, конечно, в шоке от Дзюбы. С мая прошлого года провел считанное число минут в Турции, полгода вообще не играл, сборы нигде не проходил, зимой от 34-летнего форварда отказались все, кто только мог, включая «Торпедо» и «Пари НН». И тут хет-трик в ворота третьей команды РПЛ.

&laquo;Ростов&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; 1:3. Дзюба разбил команду Карпина хет-триком! Артем мощно вернулся в РПЛ

Ярко. Громко. От души. Но, с другой стороны, если вспомнить карьеру Артема, то ничего удивительного в таком возвращении в российский футбол нет. Когда Дзюба особенно хорош? Когда ему страстно хочется что-то доказать. «Спартаку», который недооценил и отпустил воспитанника — сколько там было голов красно-белым. Манчини, который выдавил из состава «Зенита» — помните же игру за «Арсенал», включая забитый мяч питерцам? Черчесову, который после размолвки на Кубке конфедераций изначально делал на ЧМ-2018 ставку на Смолова — Артем провел турнир своей жизни.

И сейчас поводов зажечь было хоть отбавляй. Помимо того, что надо отмазаться за неудачный турецкий вояж и ответить на последовавшие насмешки, так еще и интервью на прошлой неделе Нобелю Арустамяну дал резонансное, получив в ответ ушат критики. Мол, ты когда последний раз забивал, чтобы себя выше всех ставить?

Плюс важный фактор Валерия Карпина. Тренера, с которым у форварда давняя вражда. В упомянутом интервью Дзюба рассказывал, что однажды они чуть не сцепились. И хотя топор войны был зарыт на встрече тет-а-тет, в сборную Карпин нападающего не приглашал, явно разжигая костер мотивации в Артеме.

Артем Дзюба. «После появления интимного видео было тяжело и больно». Главное из интервью Дзюбы

Все это вылилось в хет-трик в Ростове. У Дзюбы теперь больше 150 матчей в чемпионатах России. И всего 13 мячей (220 против 233) до рекордсмена всех времен «Клуба 100» Александра Кержакова. Чем не повод забивать еще и еще?

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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