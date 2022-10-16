Почему «Спартак» обыграет ЦСКА в дерби. Абаскаль прокачал «физику» и тактику — это уже дает результат

Нас ждет огненное противостояние.

На старте футбольного сезона «Спартак» выглядел мощно на фоне кризисных команд, а также тех, кто сильно уступает в классе. Но умудрился проиграть «Динамо», хотя с ними у красно-белых великолепная статистика в любом составе и при любых тренерах. Что уж говорить, если «Динамо» однажды забивал даже Денис Давыдов! Свой единственный гол за «Спартак».

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После поражения от «Зенита» в чемпионате в адрес Абаскаля полетела первая критика по поводу тактики, а авария в «Ростове» поставила вопрос о несоответствиях в обещаниях про «тактического хамелеона» и реальной структурной консервативности.

Гильермо все понял, начал тасовать схемы и выдал пятиматчевую победную серию, разгромив соперников в Кубке России и РПЛ с общим счетом 14:3. Все началось с перехода на три центрбека в игре с «Факелом» и смещения Соболева в матче с «Локо» ближе к правому флангу. Абаскаль ушел от ромба во всех пяти последних встречах, кроме игры с «Крыльями Советов», и стало очевидно: «Спартак» готов трансформироваться и удивлять. То есть становиться обещанным «хамелеоном».

Кстати, так много, как в этом чемпионате, красно-белые к 12-му туру не забивали с 1994 года. Темп действительно мощнейший. Но сохранится ли он с ЦСКА?

«Спартак» в целом кошмарно играет с командами Владимира Федотова: в восьми матчах — шесть поражений, одна ничья и только одна победа (еще при Каррере над «Оренбургом»). Но очевидно, что Абаскаль нашел более эффективный способ противодействия сильным соперникам с использованием персональных настроек. Этого не было в матче с «Крыльями» — Гильермо решил, что в открытом футболе самарцев можно уничтожать на классе атакующей линии, — но зато четко просматривалось в Кубке с «Зенитом», где красно-белые действовали вторым номером и показали худший процент владения в сезоне, зато победили — 3:0. Кто говорит, что «Зенит» не стремился заработать три очка, просто оправдывает поражение. Питерцы бились изо всех сил, просто «Спартак» действительно выглядел великолепно. А в паре эпизодов им элементарно повезло.

Квинси Промес. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Позитивный момент для красно-белых — их физическая форма. Думаю, уже примерно все обратили внимание, насколько «Спартак» энергичен в концовках матчей. Квинси вообще забил половину мячей (7 из 14) в сезоне в последние 15 минут игры. Что это, если не демонстрация элитной физической готовности?

Да, раз уж мы говорим о персоналиях, то необходимо отметить, что Промес и Соболев — в потрясной форме. Это легко проверяется через статистику, в которой первый — лучший бомбардир, второй — лучший ассистент чемпионата. У «Спартака» прямо сейчас — самая мощная атака в РПЛ, и, что важно, это оценка их актуальной формы: в минувшие выходные оба отгрузили по дублю, а Промес еще и добавил результативный пас.

У ЦСКА в этом смысле все скромнее: Федор Чалов — шестой бомбардир РПЛ, а Медина — шестой ассистент. Атака армейцев пока не выглядит настолько разрушительной и творческой. При этом «Спартак» пропустил всего на три мяча больше, чем соперник по главному дерби страны.

В любом случае команды впервые за долгое время подходят к идеологической рубке в праймовом виде, поэтому есть надежда, что одна из самых горячих вывесок российского футбола оправдает свое существование.

Для меня фаворит — именно «Спартак». За счет превосходства атаки, сильнейшей ментальности в РПЛ (наряду с «Ростовом») и безупречной «физики».

Это три детали почти неуязвимого механизма. И даже Владимир Федотов его не разрушит.

16.10.2022 | ЦСКА — Спартак