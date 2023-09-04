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РПЛ

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Пожароопасная игра ЦСКА и «Зенита» — яркая витрина РПЛ. Но настоящий победитель этого матча — «Краснодар»

«Краснодар» ушел на перерыв лидером РПЛ
Марк Бессонов
Заместитель шефа отдела футбола
Стычка между Вильмаром Барриосом («Зенит») и Виктором Мендесом (ЦСКА).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Чемпионат эффектно ушел на сентябрьскую паузу.

Даже немного жаль, что ЦСКА и «Зенит» сделали ничью. Хотя этот результат можно считать вполне справедливым, пусть питерцы и владели тотальным игровым преимуществом — 14:4 по ударам, 71:29 процент владения мячом. Пускай статистика ожидаемых голов (0,95 на 0,89 xG в пользу армейцев) не вводит никого в заблуждение: 0,79 из этих xG — тот самый подкат Заболотного во вратарской Кержакова, превратившийся в забитый мяч. К слову, этот удар (если его можно таковым назвать) стал для красно-синих единственным попаданием в створ за весь матч.

Россия. Премьер-лига. 7-й тур
03 сент, 17:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
1:1
Зенит

Говорит ли это о том, что ЦСКА заслуживал поражения? Ни в коем случае. Быстрый успех спровоцировал хозяев действовать более осторожно и отойти назад, сделав ставку на резкие выходы в контратаку и насыщение своей штрафной. Неизвестно, по какому руслу потекла бы встреча, не соверши Акинфеев два роскошных сейва в первом тайме, но имеем, что имеем: «Зениту» до последних минут нужно было отыгрываться, ЦСКА — удерживать счет. Отсюда и такое статистическое преимущество.

Мяч Заболотного же лучше всего характеризует красно-синий стиль не только в конкретном матче, но и по ходу всего сезона. Активный прессинг, провокация ошибок и борьба до последнего — за такую заряженность тому же Заболотному можно прощать и порой корявую работу с мячом, и упущенные моменты. За счет этих же качеств ЦСКА, по качеству и глубине состава уступающий «Зениту» и другим московским грандам, в прошлом сезоне вскарабкался на второе место и в нынешнем розыгрыше наверняка вскоре после паузы вернется в группу лидеров.

Ну а что «Зенит»? Чемпион снова показал свою мощь. Пропустить на первых минутах и столкнуться с задачей взлома насыщенной, дисциплинированной и обученной обороны — с такой задачей в 2009-м не справилась даже легендарная «Барселона» в домашней встречей ЛЧ с «Рубином». Сине-бело-голубые же давили, использовали разные приемы (самый эффективный — передачи на заряженного Марио Фернандеса) и таки дожали. Впрочем, тут ничего нового — с таким набором исполнителей количество моментов в большинстве случаев все же переходит в качество, то есть в забитые мячи.

Марио Фернандес (&laquo;Зенит&raquo;) в&nbsp;матче против ЦСКА. ЦСКА и «Зенит» устроили бойню: свист в адрес Марио, две потасовки, разбитые головы и спасительный гол Дугласа

Ну и приправлено противостояние было острым перцем чили из серии стычек на последних минутах. Такие эпизоды редко украшают матчи, но в конкретном случае обошлось без откровенных подлостей (Виллиан Роша после финального свистка примирительно общался с Ерохиным, которого за несколько минут до этого хватал за горло), зато мы увидели эмоциональный заряд футболистов обеих команд. Это признак атмосферы по-настоящему большой игры, пусть и не относящейся к разряду дерби в классическом понимании.

После встречи «Ростов» — «Динамо» РПЛ ушла на паузу, и самое время подвести промежуточные итоги в битве за золото. Ничья между ЦСКА и «Зенитом» определенно на руку «Краснодару», который мало того что сохраняет первое место (которое после победы над «Спартаком» от него никуда и так не ушло бы), но и удерживает на трехочковой дистанции ближайших преследователей. Вообще «быки» идут по чемпионскому графику — 81 процент набранных очков после семи туров. Для сравнения: у ушедшего в огромный отрыв от конкурентов «Зенита» в прошлом сезоне процент составлял 77,8. Понятно, что позади лишь четверть дистанции, но если «Краснодар» сохранит тот же темп, то тягаться с ним станет сложно даже команде Сергея Семака.

Ну а ЦСКА, как и другим столичным топам «Локомотиву», «Динамо» и «Спартаку», в титульной гонке пора набирать обороты. Пока к каждому из этих клубов есть фундаментальные вопросы, которые не раз уже проговорены, как очевидно и то, что наверху тяжело удержаться «Уралу» и «Крыльям Советов». Но почти двухнедельная пауза — отличный способ отладить или даже перезапустить многие процессы.

Александр Кержаков
Сергей Семак
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
4
40
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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30 тур
2.09 13:00
Урал – Ахмат
 0 : 1
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 2 : 1
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 3 : 0
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 2 : 0
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 3 : 0
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 3 : 2
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 1 : 1
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 1 : 2
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