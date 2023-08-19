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Сегодня, 18:30

«Почему Федотов отказался от Карраскаля? При обороне у ЦСКА был минус один игрок». Непомнящий — о дерби с «Динамо»

Валерий Непомнящий высказался о поражении ЦСКА от «Динамо»
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Борьба за мяч у ворот Владислава Торопа
Борьба за мяч у ворот Владислава Торопа.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Известный тренер, бывший советник президента ЦСКА по спортивным вопросам Валерий Непомнящий — о поражении от «Динамо».
Россия. Премьер-лига. 5-й тур
19 авг, 15:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
2:1
ЦСКА

— Результат закономерен?

— К сожалению, да. «Динамо» было ближе к победе. Так что счет по игре. Хотя эпизодически армейцы смотрелись неплохо. Но пока это только эпизоды. Приходится констатировать: ЦСКА не хватает материала. Потери игроков на данный момент не восполняются.

— Рука Заболотного — несчастный случай или неосторожная игра нападающего?

— Это рефлекс, неуправляемый момент, непроизвольное действие. При этом сам Антон через секунду после эпизода понял, что ему не стоило так задирать руку. Ну что поделать... Рефлекс!

— Что нашло на Набабкина в начале второго тайма, когда «Динамо» счет сравняло?

— В жизни каждого игрока бывают ошибки, которые очень сложно объяснить. А возьмите эпизод в концовке матча, когда Роша зачем-то пропустил мяч и Грулев мог забивать. Что двигало бразильцем в эту секунду? Кому он пропускал? Непонятно. Какое-то замыкание... Что касается Набабкина, конечно, он должен был выбить мяч, сыграть по-другому. Но ему, похоже, никто не подсказал. Будь в воротах Игорь Акинфеев, он бы сориентировал своего защитника. А Тороп, видимо, еще не очень уверенно владеет голосом во время матча. В данном случае голкипер должен был руководить действиями защитника, помочь ему.

— Тем не менее Тороп может занести себе эту игру в актив?

— Конечно. Действовал довольно уверенно. Угадал направление удара Смолова с пенальти. Да и в эпизоде с ошибкой Роши успел выбить мяч из-под ноги Грулева.

19&nbsp;августа. &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА&nbsp;&mdash; 2:1. Федор Смолов и&nbsp;Виктор Мендес. Личка за тайм перевернул дерби и по-новому раскрыл Смолова. Федор — герой не только из-за гола

— В первом тайме Обляков играл слева, после перерыва перешел на правый фланг. Какая его оптимальная позиция?

— Ивану нужно действовать ближе к атаке. Все данные для этого у него есть. Левого латераля он сегодня исполнял в интересах команды, закрывал бровку. Потом сдвинулся направо. Кадровый дефицит...

— Как вам «Динамо» без Захаряна?

— Конечно, уход Захаряна — потеря. Когда он в порядке, это игрок! Ну что тут еще обсуждать? Сложно найти замену тому Арсену, который так ярко себя проявлял в РПЛ год назад.

Футболист Хорхе Карраскаль
Хорхе Карраскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

— А Карраскаль сможет его заменить?

— Вопрос в том, с каким настроением он будет выступать за бело-голубых. Причем речь же идет не об одной-двух играх, а обо всем сезоне. В ЦСКА он начинал блестяще. А потом мы его начали все реже и реже видеть на поле. Класс-то у него, конечно, есть. Но это игрок настроения. Будет ли он в каждом туре отрабатывать на все 100 процентов? Вопрос без ответа.

— Понимаете, почему Федотов отказался от его услуг?

— Одно время и Карраскаль, и Медина играли, только когда были с мячом. А без мяча терялись, просто обозначали действия в обороне. Не более того. То есть при потере мяча ЦСКА сразу же лишался двух исполнителей в защите. Минус два... И тут я Федотова полностью понимаю. Если человек не слышит требований тренера, тогда он не нужен.

Хорхе Карраскаль. Вслед за Мединой, Зайнутдиновым и Марио ЦСКА упускает Карраскаля. Он уходит в «Динамо»?

— Но в теории получается, что ЦСКА усиливает конкурента?

— В футболе так бывает. И, как я заметил выше, мы пока не знаем, как проявит себя Карраскаль в «Динамо».

— За армейцев тревожно?

— Понимаете, ЦСКА в таком режиме живет уже года три. Игроки уходят, им ищут замены. Помните, клуб приобрел Языджи, Карраскаля, Медину? Эти футболисты давали результат. Потом турок ушел, колумбиец и парагваец начали затухать. Медине поменяли позицию — он снова заиграл на своем уровне. Я это к тому, что ЦСКА не привыкать постоянно решать кадровые проблемы, находить новичков. Быстро вписывать их в состав. Дай бог, чтобы получилось в этот раз.

Валерий Непомнящий
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
2
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
3
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
4
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
5
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
6
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
7
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
11
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
12
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
13
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
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 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
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18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 2 : 1
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 2 : 1
19.08 17:30
Балтика – Урал
 0 : 1
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 - : -
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 - : -
20.08 19:30
Спартак – Зенит
 - : -
20.08 20:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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