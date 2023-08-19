Известный тренер, бывший советник президента ЦСКА по спортивным вопросам Валерий Непомнящий — о поражении от «Динамо».

— Результат закономерен?

— К сожалению, да. «Динамо» было ближе к победе. Так что счет по игре. Хотя эпизодически армейцы смотрелись неплохо. Но пока это только эпизоды. Приходится констатировать: ЦСКА не хватает материала. Потери игроков на данный момент не восполняются.

— Рука Заболотного — несчастный случай или неосторожная игра нападающего?

— Это рефлекс, неуправляемый момент, непроизвольное действие. При этом сам Антон через секунду после эпизода понял, что ему не стоило так задирать руку. Ну что поделать... Рефлекс!

— Что нашло на Набабкина в начале второго тайма, когда «Динамо» счет сравняло?

— В жизни каждого игрока бывают ошибки, которые очень сложно объяснить. А возьмите эпизод в концовке матча, когда Роша зачем-то пропустил мяч и Грулев мог забивать. Что двигало бразильцем в эту секунду? Кому он пропускал? Непонятно. Какое-то замыкание... Что касается Набабкина, конечно, он должен был выбить мяч, сыграть по-другому. Но ему, похоже, никто не подсказал. Будь в воротах Игорь Акинфеев, он бы сориентировал своего защитника. А Тороп, видимо, еще не очень уверенно владеет голосом во время матча. В данном случае голкипер должен был руководить действиями защитника, помочь ему.

— Тем не менее Тороп может занести себе эту игру в актив?

— Конечно. Действовал довольно уверенно. Угадал направление удара Смолова с пенальти. Да и в эпизоде с ошибкой Роши успел выбить мяч из-под ноги Грулева.

— В первом тайме Обляков играл слева, после перерыва перешел на правый фланг. Какая его оптимальная позиция?

— Ивану нужно действовать ближе к атаке. Все данные для этого у него есть. Левого латераля он сегодня исполнял в интересах команды, закрывал бровку. Потом сдвинулся направо. Кадровый дефицит...

— Как вам «Динамо» без Захаряна?

— Конечно, уход Захаряна — потеря. Когда он в порядке, это игрок! Ну что тут еще обсуждать? Сложно найти замену тому Арсену, который так ярко себя проявлял в РПЛ год назад.

Хорхе Карраскаль. Фото Александр Федоров, «СЭ»

— А Карраскаль сможет его заменить?

— Вопрос в том, с каким настроением он будет выступать за бело-голубых. Причем речь же идет не об одной-двух играх, а обо всем сезоне. В ЦСКА он начинал блестяще. А потом мы его начали все реже и реже видеть на поле. Класс-то у него, конечно, есть. Но это игрок настроения. Будет ли он в каждом туре отрабатывать на все 100 процентов? Вопрос без ответа.

— Понимаете, почему Федотов отказался от его услуг?

— Одно время и Карраскаль, и Медина играли, только когда были с мячом. А без мяча терялись, просто обозначали действия в обороне. Не более того. То есть при потере мяча ЦСКА сразу же лишался двух исполнителей в защите. Минус два... И тут я Федотова полностью понимаю. Если человек не слышит требований тренера, тогда он не нужен.

— Но в теории получается, что ЦСКА усиливает конкурента?

— В футболе так бывает. И, как я заметил выше, мы пока не знаем, как проявит себя Карраскаль в «Динамо».

— За армейцев тревожно?