Для «Спартака» — дерби. Для многих в ЦСКА — матч за три очка. Колонка Казакова

Авторская колонка известного тележурналиста, пресс-атташе сборной России в 2005-2015 годах — о важном аспекте одного из главных противостояний нашего футбола.

Гвинейский форвард «Локомотива» Франсуа Камано, который за годы, проведенные в России, так и не узнал ничего о Юрии Семине, своей откровенностью вызвал справедливое возмущение у болельщиков — да и не только у них.

На эту тему уже сказано многое и многое еще скажут — хотя на своем журналистском веку довелось столкнуться и с более удивительной неосведомленностью у футболистов. Например, Матье Вальбуэна, перейдя в «Динамо» в статусе игрока сборной Франции, по ходу интервью Дмитрию Зеленову для «СЭ» лишил коллегу дара речи тем, что не в курсе, кто такой Наполеон. Переспросил, услышав незнакомое имя, о ком речь. Получил ответ — и как ни в чем не бывало стал ждать следующего вопроса.

Примеры эти, будучи отдельными и не связанными между собой, как ни странно, отбрасывают тень на недавнее дерби. В его разборе, в оценках случившегося не прозвучал, кажется, один важный момент.

Какой?

«Спартак» вышел на матч с девятью россиянами в составе. Большая часть которых либо воспитанники клуба, либо люди, выступающие за него не один сезон и проникнувшиеся красно-белым духом.

У ЦСКА, напротив, на поле оказалось восемь легионеров. Много новичков. И по ходу встречи не покидало ощущение, что команды играют по-разному. Для одних — важнейшее противостояние. Перед стартовым свистком Гильермо Абаскаль именно об этом говорил на бровке, приводя пример из испанского футбола: ему все очень напоминает битвы «Бетиса» с «Севильей», команд из родного города, настоящее дерби, а вот игры с «Зенитом» — уже иное, скорее «Реал» — «Барселона». Для других же — просто борьба за три очка с серьезным соперником.

Парадокс, но, похоже, ЦСКА сейчас угодил в свою же ловушку. Активная трансферная политика армейцев, выразившаяся в покупке качественных иностранцев, началась еще при Алексее Березуцком. Красно-синим тогда ощутимо не хватало глубины состава, и когда появилась возможность, клуб начал привозить одного легионера за другим. Обойма расширилась, когда пришли не только новички, но и тренерский штаб во главе с Владимиром Федотовым, ПФК превратился в претендента на медали. Но дерби ярко высветило проблему, которая прежде просматривалась лишь фрагментарно.

ЦСКА великолепно начал, полностью доминировал (в том числе тактически) до первого гола — а потом всего этого словно не стало. Притом что игры на удержание счета не было, да и не могло быть — подобное мог позволить себе только ЦСКА Валерия Газзаева. Умевший засушить при 1:0 уже в самом начале — с другими исполнителями в обороне, с другими философией и стратегией футбола.

Забив, ЦСКА играл уже в модели «восемь полевых против десяти у соперника». «Спартак» переломил ход встречи не только заменами, но и немыслимым куражом — вспомните, Промес и Зиньковский, по сути, больше ничего, кроме голевых ситуаций, не создали. Но то, как оба действовали в своих эпизодах, привело к 2:1 в пользу красно-белых. Это был супердрайв — абсолютно типичный для таких матчей.

Точно так же сложно назвать совпадением возвращение ЦСКА к прежнему состоянию после замен. «Спартак» Абаскаля редко отдает инициативу, когда пропускает первым, но потом выходит вперед — дело, как правило, заканчивается разгромом оппонента. Но те, кто появился на поле у армейцев, выходили именно на дерби. И сыграли как в дерби. В отличие от Медины и Карраскаля, людей с ключевых позиций, особенно для встречи такого накала.

ЦСКА, точнее Федотову, предстоит сейчас сделать новый шаг в развитии коллектива. Он уже сложился, дает качество и претендует на высокое место — но теперь задача тренера усложнилась. На какие-то отрезки красно-синие выпадают из состояния единства, теряя не только целостность, но и инициативу. Как избежать этого? И реально ли, имея откровенный крен состава в сторону легионеров? Наверняка даже у штаба ответа пока нет. У Олега Фоменко есть подобный опыт за счет работы в Краснодаре — когда «быки», имея все, реализовывали свой потенциал не до конца. Но насколько этот опыт может быть полезен?

Посмотрим, каким станет состав армейцев на следующий матч.

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