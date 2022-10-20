«Результат введения системы идентификации болельщиков — всего четыре фаера за тринадцать туров»

Интервью «СЭ» дал депутат Госдумы.

На этой неделе во фракции «Единая Россия» в Государственной думе состоялось совещание, посвященное ходу внедрения программы системы идентификации болельщиков на матчах РПЛ. В мероприятии принимал участие и министр спорта РФ Олег Матыцин. Подробности встречи «СЭ» рассказал один из ее участников — депутат от Краснодарского края Сергей Алтухов.

— Понятно, что по паспортам болельщиков много вопросов, но все они носят больше технический характер — речь идет о, скажем так, параметрах периода становления, — говорит Алтухов. — У нас же система заработала в тестовом режиме только 4 июля в пяти городах — Сочи, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и Самаре. Сейчас оформлено более 240 тысяч паспортов болельщиков. Больше всего в Нижнем — более 50 тысяч. В Краснодарском крае меньше всего, потому что там в первой стадии проекта участвует только стадион «Фишт». Тем не менее не сомневаюсь, что когда после 15 декабря паспорт болельщика станет нужен для посещения арены «Краснодара», то число заявок значительно возрастет.

Стадион «Фишт». Александр Федоров, Фото «СЭ»

Закон, принятый в конце прошлого года, направлен на уменьшение правонарушений в ходе проведения спортивных мероприятий. Мы должны исходить из того, что посещение таких мероприятий — это семейное дело. Я хожу на футбол со своими тремя сыновьями и не хочу, чтобы там летели фаеры, нетрезвые болельщики вырывались на поле и так далее. Так вот, согласно данным, которые привел нам министр спорта Олег Матыцин, после частичного введения системы идентификации болельщиков динамика правонарушений на стадионах по сравнению с прошлым сезоном снизилась в два раза. Почти исключены случаи с использованием пиротехники. В этом году зафиксировано только четыре фаера в Воронеже, где арена еще не оборудована под паспорта болельщиков. А вот в прошлом розыгрыше РПЛ таких инцидентов было 189. К административной ответственности сейчас привлечены всего 16 граждан — пять в нетрезвом виде и 11 за использование чужого паспорта болельщика.

Система прекрасно зарекомендовала себя на международных соревнованиях. Нормативная база, которая принята во исполнение федерального закона, — постановление Правительства о правилах обеспечения безопасности и о взаимодействии информационной системы модификации и другие постановления о правилах поведения зрителей — утверждена Кабмином. Нормативные акты вкупе с законом вводят процесс в единое юридическое русло. Это я все к тому, что есть результат: снижение числа правонарушений и повышение безопасности на стадионах.

— Но у противников паспортов болельщика может возникнуть такой вопрос: не происходят ли эти процессы потому, что на аренах, где система уже работает, упала посещаемость, плюс активные фанаты покинули трибуны в знак протеста?

Посещаемость в первых 13 турах РПЛ в сезонах-2019/20 и -2022/23.

— Паспорт болельщика действует с 3-го тура. С того момента практически 250 тысяч человек посетило пилотные стадионы. Считаю, это приличные цифры. Если ушли люди, которые жгли фаеры и кидались креслами, то общество от этого только выиграло. Тем не менее не утверждаю, что сейчас по внедрению системы идентификации нет вопросов — есть, их постоянно задают, например, на недавней пресс-конференции в Новороссийске, где мы презентовали стратегию ФК «Черноморец».

Больше всего обращений и недовольства вызывают удаленность МФЦ для идентификации граждан при получении карты. Но вместе с тем необходимо понимать, что на пяти пилотных стадионах действуют мобильные группы. Созданная Минцифры система предназначена для оформления и учета персонифицированных карт. Можно подать заявку на оформление, используя «Госуслуги» и МФЦ, а вот на этих пяти аренах действуют филиалы МФЦ с полным циклом предоставления услуги. То есть в мобильной группе реально пройти всю цепочку — подать заявление на получение карты, включая подтверждение личности, сделать паспорт болельщика и купить билет на матч. Причем все рабочие места автоматизированы. При этом в дни матчей непосредственно у объектов спорта работают и мобильные группы, которые помогают людям решать вопросы с проходом на трибуны.

В общем, загвоздки есть, но их незначительное число. Мы должны понимать, что 124 обращения с жалобами, о которых рассказал министр Матыцин, — это очень мало по сравнению с общим количеством посетивших пилотные арены с момента начала реализации проекта. А статистика МВД по снижению правонарушений позволяет нам быть уверенными в том, что движемся в правильном направлении. Еще раз подчеркну: все нововведения сделаны для того, чтобы обезопасить рядового болельщика от массовых беспорядков и других негативных вещей. На заседании фракционной группы убедились, что это работает — есть результат.

Болельщики «Спартака». Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Один из аргументов противников введения паспортов болельщика таков: фанаты — душа футбола, без них и подготовленных ими перформансов серьезно страдает зрелищность матчей. Что скажете вы?

— Есть болельщики, которые приходят поболеть и покричать: «Моя команда — чемпион». Это хорошо, это правильно, это, безусловно, создает отличный антураж, заводит все трибуны без исключения. Но вместе с тем я сейчас не понимаю, в чем причины подобного «саботажа», почему представители активного фанатского сообщества не принимают новые правила игры? Давайте ответим на вопрос: что из нововведений плохо с точки зрения безопасности?

Давайте близкий мне новороссийский «Черноморец» в качестве примера приведу. У нас на игры приходят фанатские группы, скандируют, машут флагами, заводят весь стадион. Это супер, это хорошо. Но они не жгут фаеры, не дерутся. Ок, возможно, сейчас уровень, на котором выступает «Черноморец» (второй дивизион. — Прим. В.К.) не тот. Давайте возьмем поклонников «Краснодара». Они тоже не применяют пиротехнику, и я не слышал, что там кто-то собирается саботировать поход на матчи.

— Ропщут и футбольные клубы: мол, снижение посещаемости бьет по нашему карману. Что им можно ответить? «Потерпите, скоро все наладится»?

— Абсолютно убежден, что на периоде становления неизбежны моменты, связанные с тем, что кто-то не успел зарегистрироваться. Есть какое-то колебание у людей. Но я полностью уверен, что если ты преданный болельщик, то всегда будешь вместе с командой. В каком бы положении — на взлете или в кризисе — она ни находилась бы. Думаю, в ближайшее время все сделают паспорта болельщика и вернутся на стадионы.

С клубами же будем встречаться, разговаривать. Если есть дополнительная финансовая нагрузка по дооборудованию арен, то станем компенсировать расходы по оснащению соответствующими системами. Подчеркну: в нынешнее время вопросы безопасности на массовых мероприятиях первичны. Мы должны от этого отталкиваться.

— Напомните, пожалуйста, какие регионы и стадионы следующие на очереди в плане введения системы идентификации болельщиков? Правильно понимаю, что после перерыва в чемпионате России к пяти действующим добавятся остальные арены РПЛ?

— Да, еще 11 стадионов, где играют клубы премьер-лиги. Они до конца декабря планируются к оснащению и подключению к системе.