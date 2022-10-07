«Зенит» в русском Неаполе, Йоканович и Циннбауэр на краю пропасти, «Спартак» идет за пятой победой подряд. Интриги 12-го тура

Игорь Рабинер — об ожиданиях накануне очередного тура.

Сборная ухитрилась подняться в рейтинге ФИФА

Иные футбольные новости вроде бы и чуть-чуть радуют, но заставляют грустно усмехнуться. Сборная России, с грехом пополам обыграв Киргизию на последних минутах, причем в матче, не занесенном в официальный международный реестр (отчего там можно было делать сколько угодно замен), ухитрилась подняться на две позиции в рейтинге ФИФА — с 35-й на 33-ю. Проигрывавшие в эти дни Австрия и Чехия опустились ниже команды Валерия Карпина.

Виртуально мы еще в общем футбольном пространстве и даже способны в нем куда-то подниматься. Но реально выступаем в роли наблюдателей.

Так что остается болеть за Станислава Черчесова, Александра Головина, Никиту Хайкина и Егора Пруцева в еврокубках и представлять себе тот или иной наш клуб там, где его сейчас нет. А также переживать за недавних наших.

Вот как в очередной раз не восхититься Хвичей Кварацхелией, исполнившим 1+1 в разгроме «Аякса» в Лиге чемпионов? И ничего ведь — не повредили ему ни годы в РПЛ, ни четыре месяца в чемпионате Грузии. Только помогли: Россия — подковаться тактически и быть готовым к грубости соперников (вначале, как рассказывал Леонид Слуцкий, он на тренировках от каждого удара по ногам плакал), родная страна — вернуть уверенность в себе и почувствовать любовь публики.

«Наполи», грохнувший на этой неделе в гостях 6:1 «Аякс», думаю, одна из любимых команд нашего зрителя. И играют неаполитанцы зажигательно, и Хвича там феерит, и Лучано Спаллетти — тренирует. Я не помню лучшего «Зенита», чем в 2010 году, первом при итальянце. А недавно видел фрагмент репортажа из дома Спаллетти на итальянском ТВ, и он там показывал громадную коллекцию футболок, под которые у него дома отведена целая комната. Телекамера быстро пробегала по этой красоте — и мне удалось выхватить из нее зенитовскую футболку Халка.

Славиша Йоканович. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Йоканович в шаге от отставки?

«Зенит» сейчас царствует в российском футболе, как в те времена ему и не снилось (при Спаллетти он выиграл два чемпионата, при Дике Адвокате и Андре Виллаш-Боаше — по одному), и победа в прошлом туре над «Ростовом», ближайшим преследователем, подчеркнула: любой иной расклад, чем золото «Зенита», в этом первенстве станет чудом из чудес. Притом что «Ростов» — то играл отлично!

В этом туре «Зенит» едет на выезд к «Факелу», и я не стал бы записывать чемпиону автоматические три очка. Называл уже как-то Воронеж русским Неаполем по децибелам болельщиков, и мы уже не раз видели, что на своем поле команда показывает даже больше, чем объективно способна. А тут-то мотивация — мама не горюй.

Питерцы теперь опережают вернувшийся на второе место ЦСКА на шесть очков — и могут свысока смотреть, как следующие четыре команды рубятся за второе место. ЦСКА, «Ростов», «Спартак» и «Краснодар» разделяют два очка. А дальше уже, между «Краснодаром» и «Сочи», — четыре.

Вроде и симпатично атакует команда Вадима Гаранина, но нарушился баланс с оборонительными действиями. 1:4 от «Оренбурга» при всем уважении к команде Марцела Лички и лично харизматичному Владимиру Сычевому — это для клуба, рассчитывающего на приставку «топ», недопустимо. Сочинцы пропустили в 11 турах 20 мячей. Сравните: за весь прошлый чемпионат было 30.

Впрочем, в этом туре на «Фишт» приедет «сладкая булочка». Вот в команду с такой репутацией превратился «Локомотив», который действует по принципу: «Вы еще не выигрывали? Мы вам поможем!» «Факел» одержал над железнодорожниками первую свою победу в чемпионате, «Урал» в минувшем туре — вторую. И даже после этих 2:4, после четвертого поражения в первенстве кряду, Йозефа Циннбауэра и его боссов из руководства клуба во главе с Александром Плутником не уволили. Интересно — сколько раз подряд для этого четвертому по суммарной стоимости составу в лиге нужно проиграть?

Заговорили о возможности отставки из «Динамо» Славиши Йокановича. Вообще-то я далеко не сторонник скороспелых увольнений тренеров и почти во всех случаях за то, чтобы как минимум сезон они отработали. Но здесь как-то совсем все мрачно-безнадежно — и результаты (8-е место после прошлогоднего 3-го), и игра, тем более на фоне той, что была при Сандро Шварце. К тому же склонен доверять инсайду коллеги по «СЭ» Константина Алексеева, знающего «Динамо» от и до и утверждающего, что отношения между Йокановичем и коллективом не сложились, игроки не понимают, чего балканский специалист от них хочет.

Если Йокановичу удастся не проиграть и тем более выиграть у ЦСКА (в чем у меня, правда, большие сомнения), дальше должно быть полегче. Прием «Оренбурга» вроде бы опасен, но нередко на выездных матчах в двух столицах интересная атакующая команда Лички рассыпается — 0:8 от «Зенита», 1:4 от «Спартака» и даже 1:5 от «Локомотива». А дальше у «Динамо» матчи с «Локо» и «Химками», двумя абсолютно слабейшими на сегодня командами РПЛ.

«Химки», кстати, сегодня начинают тур гостевым матчем с «Уралом», находящимся в отличной форме. Неудачная серия подмосковного клуба началась уже невесть когда, с тех пор он успел поменять Николая Писарева на Спартака Гогниева — и вот в последнем матче с ЦСКА хоть и не случилось положительного результата, но мы наконец-то увидели явный игровой прогресс. Может, в Екатеринбурге он во что-то и выльется?

По местам, занимающим клубами-соперниками, самый интересный матч предстоящего тура — южное дерби, «Ростов» — «Краснодар». Оно никогда не бывает скучным, а тут еще сыграют третье и пятое места. С точки зрения смотрибельности схватка команд Валерия Карпина и Александра Сторожука — почти гарантия ярких впечатлений.

Валерий Карпин. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

«Спартак», выигравший четыре последних матча в двух турнирах, примет «Крылья Советов». У красно-белых есть масса игроков, которых Игорь Осинькин прекрасно знает по совместной работе, — выходец из академии имени Коноплева Роман Зобнин и чертановцы Наиль Умяров, Данил Пруцев и Антон Зиньковский, причем двое последних перешли в «Спартак» непосредственно из Самары. «Крылья» сейчас находятся в состоянии перестройки — недаром Осинькин подчеркивает, что по сравнению с началом прошлого сезона в стартовом составе сохранилось лишь два полевых игрока. Но в новом своем обличье волжане смотрятся все увереннее, и тот же Сергей Пиняев в 17 лет все больше ощущает себя человеком, который и на уровне РПЛ уже может многое решать.

«Спартак» — «Крылья» — это тоже должно быть зрелищно. Тем более что ни над одним, ни над другим тренером не так сильно довлеет результат, как над тем же Йокановичем. И Гильермо Абаскаль, и Осинькин, склонные, в отличие от серба, к яркому футболу, должны в него в Тушине сыграть.