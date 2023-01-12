«В «Зенит» перейдет второй после новичка «Реала» талант Бразилии. Ренан сыграет на следующем чемпионате мира»

Бразильский журналист Фабио Алейшо — о латиноамериканских трансферах «Зенита».

— «Зенит» объявил о переходе 19-летнего защитника «Коринтианса» Роберта Ренана. Что это за футболист?

— Молодой и очень перспективный игрок. Он уже провел более десятка матчей за основу «Коринтианса». Виктор Перейра, который сейчас возглавил «Фламенго», его ценил, давал шансы. Роберт успел себя зарекомендовать. В Бразилии считают, что это будущее нашей сборной. В ближайшие годы он туда пробьется и сыграет на следующем чемпионате мира.

— Его козыри?

— Техничный игрок, умеет начинать атаки. У него хороший длинный пас, может сыграть накоротке. Умеет выбирать позицию, тактически обученный.

— Но для центрального защитника не очень высокий.

— Да, 186 сантиметров. Но это не проблема. Ренан компенсирует это грамотным выбором позиции.

— Но не слишком ли рискованно в 19 лет переезжать из Бразилии в Россию?

— На начальном этапе проблемы с адаптацией могут возникнуть. Он все-таки не очень опытный, мало играл на высоком уровне. Так что в первый месяц Ренан вряд ли будет выходить в стартовом составе «Зенита».

— То есть с ходу не заменит Ловрена?

— Да, пожалуй, сразу, с первой игры, не сможет. Какое-то время ему потребуется. Но вот в плане языка Ренан не будет испытывать сложностей. Рядом в обороне будут действовать Дуглас Сантос и Родригао. Все в порядке. Они могут общаться на португальском.

— Летом к «Зениту» присоединится еще и 23-летний полузащитник «Коринтианса» Ду Кейрос.

— Думаю, он станет заменой Мантуану, который летом уйдет. Они в принципе в какой-то степени похожи. Правда, Мантуан больше заточен на атаку. Ду Кейрос — это скорее «восьмерка». Но нужно сказать и еще об одном решении российского клуба.

Ду Кейрос. Фото Global Look Press

— Каком?

— «Зенит» договорился с «Коринтиансом» о выкупе 16-летнего нападающего Педро. Это очень талантливый парень! Тренируется с основой. Вместе с Ренаном он сейчас будет играть на молодежном чемпионате Южной Америки — то есть с ребятами гораздо старше. Действует в основном с краю. Вингер. Считаю, после Эндрика из «Палмейраса», которого купил «Реал» (испанцы заплатили 72 миллиона евро. — Прим. «СЭ»), Педро — самый перспективный форвард Бразилии.

— Ничего себе.

— Да. Так что «Зенит» поступил очень мудро. Но трансфер смогут осуществить, когда Педро исполнится 18 лет. То есть через два года. Надо отдать должное питерскому клубу. Юри Алберто не хочет возвращаться в Россию, но «Зенит» вместо него взял Ренана, Кейроса. Мантуан пока остается. Более чем достойная сделка. Кроме того, питерцы получили право на покупку большущего таланта — Педро.

— Почему Мантуан так и не стал пока игроком основы «Зенита»?

— Нельзя сказать, что он провалился. Мантуан забил голы ЦСКА, «Динамо», картины точно не испортил. Но в «Зените» весьма высокая конкуренция. Клаудиньо, Малком, Кузяев, Сергеев, Кассьерра, Мостовой... Возможно, где-то оказался не готов, что будут такие соперники за место в составе. Понятно, что Мантуан пока не дотягивает до уровня Малкома и Клаудиньо, чтобы постоянно выходить в старте.

— В СМИ появляются сообщения, что Вендел раздумывает об уходе из «Зенита».

— Я об этом не слышал. Насколько знаю, Малком, Вендел, Клаудиньо имеют долгосрочные контракты с российским клубом. Зимой они точно не уйдут.

— А летом?

— Сложно сказать. Надо смотреть, пустят ли Россию в еврокубки. Все зависит от решений УЕФА, ФИФА и так далее. Давайте подождем. Сейчас они точно останутся в «Зените», отыграют до конца чемпионата.

— Марио Фернандес решил возобновить карьеру в «Интернасьонале». Вернется ли он потом в ЦСКА?

— Пока рано об этом говорить. Он же не провел еще ни одного матча за «Интернасьонал». Если его нынешняя команда выиграет чемпионат Бразилии, будет выступать в Кубке Либертадорес, думаю, Марио останется на родине. Понятно, что в ЦСКА, наверное, ему предложат более выгодные условия, однако в Бразилии он вместе с семьей. Поживем — увидим.

— Кто все-таки возглавит сборную Бразилии? В последнее время к вам сватают Жозе Моуринью.

— Не особо верю в этот вариант. В Бразилии считают, что сборную должен тренировать бразилец. Но вот кто? Вопрос остается открытым. Точно не Тите.

Жозе Моуринью. Фото Global Look Press

— Главная причина, по которой Бразилия не прошла хорватов в четвертьфинале ЧМ?

— Нельзя так расслабляться и пропускать гол за четыре минуты до конца дополнительного времени. К сожалению, все по делу... Недопустимо терять контроль над игрой, которая у тебя в кармане! В целом эта команда не была готова к тому, чтобы стать чемпионом мира. Были проблемы с составом. Не хватило людей, которые могли сделать разницу на поле.

— Есть вопросы к Неймару?

— Нет. Он-то как раз провел нормальный турнир. Получил травму, вернулся и делал все от себя зависящее. Но этого оказалось недостаточно. Нужны были еще такие футболисты. Ведь Неймар забил красивый гол хорватам, практически решил исход встречи, но...

— В финале вы наверняка болели против Аргентины?

— А вот и нет. Как раз за Аргентину! У меня там много друзей. Кроме того, хотел, чтобы южноамериканцы победили европейцев в финале.