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Константин Зырянов: «Аршавин вызвал и сказал: «Дорабатываешь до июня, и твое место займет тренер из академии»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
Константин Зырянов (слева) и Андрей Аршавин.
Фото «СЭ»
Константин Зырянов и Андрей Аршавин.
Фото ФК «Зенит»
Константин Зырянов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Тренеры Константин Лобов, Константин Зырянов, Юрий Окрашидзе.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Александр Зинченко.
Фото Reuters
Константин Зырянов.
Фото ФК «Черноморец»
Константин Лобов и Константин Зырянов.
Фото ФК «Черноморец»
Константин Зырянов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Константин Зырянов в «Торпедо».
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
Константин Зырянов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Альмир Каюмов.
Фото Григорий Филиппов, архив «СЭ»
Константин Зырянов и Халк.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Халк.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Большое интервью обладателя Кубка УЕФА и бронзового призера чемпионата Европы, а сейчас главного тренера «Черноморца».

«Черноморец»

Вот это было приключение — доехать до ростовского села Песчанокопское. Матч «Чайка» — «Черноморец» с некоторых пор событие в нашем футболе особое, с интересным эхом.

Это ж чудо какое-то — лететь в Ставрополь, плутать несколько часов на автомобиле. Рассматривать пригожее, богатейшее село, которое так и хочется назвать станицей. С бронзовым памятником Чайке-старшему, Ивану Платоновичу, погибшему в аварии. С огромной надувной птицей у фасада стадиончика. Автограф-сессией героев песчанокопского футбола.

Деды в кожаных кепках сходятся к трибунам, достают семечки. Золотые зубы слепят глаз. Кто-то насыпает и нам. Не сгинув в пучине добродушия, различаем в толпе одно знакомое лицо, другое, третье...

Вот они где, герои футбола 90-х! Кудрявый, прекрасный Валерий Заздравных нас приобнимает: «Как же, как же! Читаю, знаю!» Инспектор в золоченых очках — Сергей Нечай. Нам, людям из 90-х, и напоминать не надо — сразу выпалим: «Человек-комбайн!» Самый оригинальный трансфер той веселой поры. Это его, Нечая, президент «Ротора» Горюнов отправил в «Ростсельмаш», назначив цену — комбайн для совхоза...

Листаем заявку «Черноморца», и душа поет: администратор — Арамаис Епископосян. «По прозвищу Мейсон!» — успевает выговорить один из нас. Пока второй вспоминает: что ж за прозвище-то было у этого хорошего футболиста?

Но сейчас, простите, никаких «Мейсонов». Только Арамаис Суренович. Человек со строгим взглядом.

А начальник команды и вовсе легенда. Человек, достойный «Разговора по пятницам». Сергей Бурдин!

— Москва вас помнит, чтит! — подкрались мы к легендарному.

Бурдин немедленно снял шапку.

Но здесь мы ради другого героя — Константин Зырянов, наш любимец еще по «Торпедо», возглавил «Черноморец». Вот он мечется по бровке. Мы и не думали, что Зырянов столь хорош в пантомиме. Переходящей в танец.

«Черноморец» — то выиграл! Оттеснив плечом ту же «Чайку», внезапно вырвался в лидеры второй лиги...

Потом полночи мы будем петлять на легковушке южными трассами, добираясь до Новороссийска. Обогнав клубный автобус на полтора часа.

Думали, Зырянов выспаться не успеет. Но с утра он свежее нас. Сам приходит в гостиницу, заказывает кофе. Мы смотрим украдкой на часы — минута в минуту.

Улыбается:

— Времени нам хватит? Я буду не обдумывая отвечать! Каждый вопрос — как блиц. Раз-раз-раз.

— Вы произнесли на вчерашней пресс-конференции, что в «Черноморце» абсолютно счастливы. Так и есть?

— Не помню, чтобы я произносил слово «абсолютно»... Что счастлив — правда! Мне здесь комфортно. Встретили здорово. Поддерживают. Но это естественно — если выигрываешь каждый матч, все к тебе повернутся светлой стороной души.

Константин Зырянов. Фото ФК "Черноморец"
Константин Зырянов.
ФК «Черноморец»

— Уходить после стольких лет в «Зените» — это ведь тяжелейшее решение?

— Безусловно. Но я же не сразу в «Черноморец» перебрался. Закончил играть — принял «Зенит-2». Потом молодежку «Зенита». Уже тогда поступали предложения возглавить другие команды. Я отвечал: «Нет, это не мое».

— Почему?

— Не видел потенциала!

— Вторая лига?

— Даже звали в команду, «пограничную» с РПЛ. Ну и второй дивизион тоже. Было пять предложений.

— Самое заманчивое?

— Как-то позвонил бывший торпедовец, с котором еще вместе играли. Сейчас он спортивный директор одного клуба. Отличные отношения. Я около недели размышлял. Максим Погорелов, заместитель генерального директора «Зенита», несколько раз говорил: «Константин, вами интересуется такая-то команда...» Снова и снова произносилось это название. Я отвечал — «нет, нет и нет». А потом появился «Черноморец».

— Тоже были долгие размышления?

— Очень!

— Что все решило?

— Встретился в Москве с акционером.

— Сергеем Шишкаревым?

— Да. Я так понял — меня проверяли, сканировали человеческие качества. Профессиональные-то в разговоре проявить трудновато. Говорит: «Не буду скрывать, еще есть люди в шорт-листе...» «Понимаю, что я не единственный кандидат». Тут Шишкарев произносит: «Мы отправляемся в Новороссийск. Может, с нами?» — «Конечно!» Провел здесь три дня. Играли с «Ротором» плюс справляли 115 лет новороссийскому футболу, проводили матч легенд...

— Что увидели?

— Ненавижу слово «проект», «амбициозный»... Но планы здесь действительно грандиозные! Уже в Новороссийске обо всем договорились. Вот ты тренируешь молодежную команду. Чувствуешь себя винтиком в большой машине. А тут от тебя реально многое зависит — и игра, и трансферная политика. Совершенно другие ощущения!

— Года через три-четыре «Черноморец» будет в премьер-лиге?

— Это «плавающие» цифры. Глобальная задача есть! Когда произойдет — вопрос. Всем хочется поскорее. Но мы не должны своими результатами обгонять инфраструктуру. Допустим, зарплаты игроков сегодня не соответствуют клубу, который рвется в первый дивизион. Если бы вы узнали цифры — были бы поражены, поверьте. Да и много примеров — команда пробивается наверх, а стадион не готов, ее не пускают! Нам это надо?

— За три дня в Новороссийске — та капля, которая все перевернула в пользу «да»?

— Знаете, какими были те три дня? Каждый вечер банкет!

— Это восхитительно.

— Свозили на виноградники, которые акционер собирается покупать. Или уже купил. Посмотрел две винодельни. Красота невероятная! Затем банкет по случаю 29-летия группы «Дело». Следом — 115 лет новороссийскому футболу... А главное, команда мне понравилась. Как ребята бились, переживали.

Константин Зырянов. «Черноморец» плюс Зырянов: курс на РПЛ. Колонка Казакова

Советник

— Вы расстались с системой «Зенита». Это самое трудное решение за последние годы?

— У меня все переезды были непростые — что из «Амкара» в «Торпедо», что оттуда в «Зенит». Тяжело было объявлять, что заканчиваю со сборной. А переход в играющие тренеры «Зенита-2» — вообще сложнейший. Все удивлялись: зачем? Как? Ну и нынешнее решение тоже. Семья остается в Петербурге. Жена одна с тремя детьми.

— В какой момент поняли, что надо из Питера уезжать — если хотите чего-то достичь в качестве тренера?

— Когда в июне 2022-го подошел к концу контракт с «Зенитом» и мне предложили должность в аппарате генерального директора — советником по молодежному футболу. Знакомые даже из зенитовской структуры говорили: «Нужно работать тренером! Еще посидишь год, два и все. Про тебя не вспомнят. Да и сам не захочешь».

— Трезво, кстати.

— Может, это и повлияло! Я уже ждал предложения. Не было бы от «Черноморца» — принял бы какое-то другое...

— Мы догадываемся, что такое работа советника. Сидишь дома. Заглядываешь на футбол. Может, изредка позвонят, что-то спросят. А зарплата капает.

— Так и есть. Когда разговаривал с Погореловым, уточнил: «Кабинет-то будет?» Нет, отвечает. У вас, Константин Георгиевич, абстрактное место работы. Я не удержался, воскликнул: «Гениально, Максим Александрович. Гениально! Всю жизнь стремился к такой должности».

— Что про обязанности говорилось?

— Сформулировали так: «Вы должны посещать игры «Зенита-2» и молодежной команды, анализировать, собирать информацию. Следить за футболистами, которые находятся в аренде...»

— Не понравилась вам должность?

— Должность отличная. Свадебный генерал. Ничего не решающий. Может, в 70 лет неплохо на такой оказаться. Но не в 45!

— Четыре года вы тренировали молодежку «Зенита». То, что контракт не будет продлен, стало неожиданностью?

— Нет. Я могу лишь догадываться, как все происходило.

Константин Зырянов. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Константин Зырянов.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

— Рады будем и догадкам.

— Не думаю, что не устраивала моя работа. Просто я старался быть самостоятельным, отстаивал свою точку зрения. Тут пришел Андрей Сергеевич (Аршавин. — Прим. «СЭ»). Наверное, ему это не нравилось. Мы обыграли «Спартак» на выезде — на следующий день меня вызвали в кабинет Аршавина. Было сказано — дорабатываешь до июня, и твое место займет тренер из академии.

— Ваша реакция?

— Ответил: «Спасибо, что предупредили. Было бы некомфортно, если бы все вокруг знали, отводили глаза. Только я был бы не в курсе, что снимают...» Я искренне поблагодарил!

— Что Аршавин?

— Сказал: «Я надеюсь, ты отработаешь?» — «Без вопросов!» С девятого места поднялись на четвертое.

— С Аршавиным разговаривали на «вы»?

— Могу и «Андрей» сказать. Могу — «Сергеевич». Но все-таки субординацию соблюдаю. Я уже со всеми привык по отчеству.

— Вы покинули молодежку, Радимов — «Зенит-2». Андрей Сергеевич все решил?

— Думаю, да. Его можно понять. Зырянов долго молодежкой занимается, Радимов — «Зенитом-2». Но и тренеры академии должны развиваться. Так что все логично!

— Вы обмолвились, что отстаивали перед Андреем Сергеевичем свою точку зрения. В чем?

— Это тоже мои размышления... Несколько раз мне советовали взять футболистов более молодого возраста в команду. Я отвечал — «нет».

— Почему?

— Потому что всему свое время! Пусть пройдут все этапы становления. Это обычная история между тренерами молодежки и руководителями.

— Как обставляется увольнение из «Зенита»?

— Да ничего драматичного — написал заявление, пришел за трудовой...

— В отдел кадров?

— Там называется иначе — «департамент по работе с персоналом». Народ на прощание со мной не собирался. Вот только трудовую книжку сфотографировал на фоне надписи «Зенит», отправил жене. Смотрите, какой ракурс. Номер 386.

— Перешлете нам?

— Да ну, зачем? Что там любопытного? Говорю же — никаких драм!

Тренеры Константин Лобов, Константин Зырянов, Юрий Окрашидзе. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Тренеры Константин Лобов, Константин Зырянов, Юрий Окрашидзе. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Зинченко

— Самый большой талант, прошедший через ваши тренерские руки?

— Когда принял «Зенит-2», от меня начали свой поход на чемпионат мира Дзюба и Шатов... Хотя Шатов в 2018-м за сборную вроде не играл?

— Совершенно верно.

— Но все равно — отличная была команда в «Зените-2»! Манчини всех туда отправлял. Дзюбу, Шатова, Новосельцева. Поиграли у меня и Анюков с Мишей Кержаковым. Молодые, перспективные.

— Еще?

— Михайлов был — сейчас в «Нижнем» играет. Кравцов — в «Сочи». Щетинин, хороший мальчишка из «Локомотива», годик у нас провел, теперь в «Ростове». Хотулев — в «Оренбурге». Вот из кого, мне казалось, вырастет футболист!

— Почему выделяли?

— Голова светлая. Но проблемы с весом. Сказал Дане: «Будешь его контролировать — заиграешь. Если дашь слабину, все закончится. С такими килограммами не потянешь!» Сегодня смотрю — визуально лишний есть.

— Кому-то лишний вес только помогал играть — как Олегу Гарину из «Локомотива». Или большому вратарю Зауру Хапову. Вы такие примеры помните?

— Разве что Джанашия... Но вообще я в это не верю! Думаю, лукавство. Вот кто-то привозит из отпуска пять кило. Говорю ребятам: «Вроде ничего, да? Не особенно заметно? А вы положите в карманы две гантели по два с половиной, бегайте с ними. Удобно вам? А какая нагрузка на связки?»

— В «Зените» Александра Зинченко забраковали.

— Это «Манчестер Сити»?

— Уже «Арсенал».

— Мне как футболист он не очень нравится. Ну, есть спрос и есть...

— Мы не ослышались — «не нравится»?

— Думаю, вас поставить в «Манчестер Сити», где десять футболистов высочайшего уровня, — и вы не потеряетесь. Привезите и поставьте Зинченко куда-нибудь у нас. Я по «Уфе»-то его не помню!

— Чудеса.

— Ладно, бог с ним. Здесь вопрос в чем? Человек попадает в среду, которая ему не подходит. Часовой пояс не тот. Или климат. Ну, никак себя не проявляет! Со временем попадает в другую — и полный комфорт! Сразу идет! Поэтому не надо думать, будто мы проглядели топ-талант. Может, у нас Зинченко и не заиграл бы.

— А как в академии «Зенита» просмотрели Арсена Захаряна — вы в курсе?

— Знаю, что он был в Петербурге. Но в тот момент не соответствовал уровню «Зенита». Сказали: «Езжай в другое место, там раскрывайся». Поехал и раскрылся — благодаря нашей селекционной службе!

Александр Зинченко. Фото Reuters
Александр Зинченко.
Фото Reuters

Зарплата

— Чем современная молодежь удивляет?

— Вообще не знает футбол 90-х! Фамилии великих игроков ничего им не говорят. Спросишь — тишина в ответ.

— Вас-то как игрока еще помнят?

— Это любопытный момент — я заканчивал в «Зените-2», туда же приходили молодые ребята. Приносили фотографии — они еще детьми со мной снимались! Пальцем показывают: «Вот вы, Константин Георгиевич, а вот я — мне здесь семь лет...» Так что меня еще помнят. Но лет через пять уже все, забудут.

— Когда вы за «Зенит-2» выступали, кто-то нам говорил — то ли Радимов, то ли Широков — «Не надо Косте там играть». Часто сталкивались с подобным отношением?

— Радимов такого произнести не мог. Наверное, это Роман Николаевич высказался. Для меня был сложный выбор!

— Вот бы не подумали.

— О, еще какой! В тот момент пригласили в команду премьер-лиги. Пришлось многое взвешивать. Как раз в июле 2014-го рождался третий ребенок. Я месяц полежал на печке, передохнул и решился. Принял предложение «Зенита» и лично Радимова.

— Если бы не рождение ребенка — все было бы иначе?

— Я бы уехал. Или закончил бы с футболом. Мне 37 исполнялось в том октябре!

— Что нам с тех 37? В форме-то вы были прекрасной.

— Не спорю! Спасибо! Но когда-то же надо заканчивать? Формулировка «играющий тренер» устроила. Максим Митрофанов, представляя меня, объявил в приказном порядке: «На поле обращайтесь как удобно — но в раздевалке, пожалуйста, «Константин Георгиевич».

— На поле ни разу не услышали — «Константин Георгиевич»?

— Никогда! Вот «Героичем» называли. «Героич ты наш...»

— Оказавшись в «Зените-2», в деньгах упали сильно?

— Это вопрос некорректный.

— Да бросьте. Нормальный.

— Вообще не упал!

— Неужели зарплата осталась прежней?

— Разумеется! Было бы по-другому — разве я пошел бы в «Зенит-2»? Мне сказали: «Отправляешься на год — мы все условия последнего сезона сохраняем». Этим и заманили.

— Но отыграли вы не год.

— Сразу же решили задачу — пробились в ФНЛ. И мне сохранили зарплату еще на сезон! Потом — уже поменьше.

Константин Зырянов. Фото ФК "Черноморец"
Константин Зырянов. Фото ФК «Черноморец»
Фото ФК «Черноморец»

Книжки

— В одном интервью вы рассказывали про «увлекательные дела», с которыми справились во время карантина. Все это требует пояснений.

— Давайте.

— Говорили — осилили книжку Майкла Джордана. Самое увлекательное что вычитали?

— Если бы эту книжку написал сам Джордан, а не какой-то биограф, — вот это было бы здорово! Много противоречивых моментов. Не поймешь, правда или нет. Но поразило стремление Джордана побеждать, вылезти из нищеты. Огромное уважение!

— Сейчас у вас какая книга открыта?

— «Русский Робинзон» Николая Сибирякова. Впрочем, она закрыта. Все вожу с собой, никак не могу прочесть. Начинаю — и снова откладываю. Хватает меня страниц на сто. Но я ее добью!

— Какую книжку начали читать, захлопнули — и поняли, что к ней не вернетесь?

— Ой! У нас хорошая библиотека, супруга старается. Указала на серию исторических книг: «Надо тебя от футбола оттянуть. Давай, начинаешь читать с первого тома, я — с 50-го». Мне досталась «Илиада»! Попробовал вгрызться — и сломался. Все, говорю. Это испытание я проиграл.

— Что жене досталось?

— Что-то про Рим. Тоже не справилась.

— Сериал «Последний танец» про Джордана смотрели? Очень крутой!

— Даже не слышал. Я телевизор особо не включаю. Хороший, говорите? Записываю — обязательно посмотрю!

— Только футболистам советовать не надо. Джордан там не выпускает сигару изо рта — курит прямо в раздевалке перед выходом на площадку. В вашей жизни такие персонажи были?

— В душевой игроки могли курить. В раздевалке — никто и никогда.

— Кто первый приходит на ум?

— Ха-ха... Что ж вы сразу «Разговор по пятницам» включаете, исподнее достаете... У меня корпоративная этика, я еще тренером работаю! Понятно, что почти все вышедшие из Советского Союза дымили. Такая была реклама «курительного» образа жизни. Если уж моя бабушка до последних дней тянула «Беломор»!

— Вы-то курите?

— Нет.

— Представьте себя тренером «Чикаго Буллз». В вашей команде звезда, которая не расстается с сигарой. Ну и как быть?

— Если эта звезда тебя ежегодно приводит к чемпионству — пусть делает что хочет! Вот как другие спортсмены отреагировали бы? Скажут: «Коуч, все нормально, главное — результат» — с моей стороны проблем не будет.

— За ваши тренерские годы — самое крупное нарушение режима молодым футболистом?

— Пропуск тренировки без уважительной причины. Всё!

— Чем отговаривались?

— «Забыл», «телефон сел», «будильник не услышал». Получали штраф. В «Зените» все прописано: 5 минут опоздания, 15, не пришел вовсе.

— Хоть раз стояли перед выбором — простить парня или отчислить?

— В «Зените» такая система, что выгоняли без меня! В пандемию был случай. Мальчишке наскучило в четырех стенах — ушел из интерната: «Все, не могу больше». Ему говорят: «Нельзя!» — «Нет, пойду погуляю». Выгнали сразу. Потом мне набрали: «Мы отчислили у тебя футболиста из молодежного состава!» — «Как это может быть?! Вы хотя бы меня спросите!» — «Нет, он нарушил...»

— Вы с парнем поговорили?

— Да, звонил мне: «Константин Георгиевич, как так?» — «Понимаешь, это не мое решение. Всё на уровне генерального директора. Я не в силах дать задний ход».

— С футболом закончил?

— Нет. Играет сейчас в зоне «Урал — Поволжье».

— Еще интересный момент — вы сказали, что за время пандемии выработали идеальный режим сна. Научите!

— Это где я такое говорил?!

— В том же интервью.

— Да, прилично я там лепил горбатого... Но вообще-то приходилось ложиться вовремя. Дети дома, вся учеба по зуму — встаешь рано, помогаешь. Нравится, не нравится — в 8.00 должен быть в форме!

— Бессонница — ваша проблема?

— Обычно нет — но вот пару дней назад случилось!

— Что за повод?

— Дико хотелось спать! Изучил несколько матчей «Чайки», ближайшего соперника. Особенно внимательно смотрел, как выигрывали здесь, в Новороссийске. Ложусь — и вдруг как пошли крутиться в голове стандартные положения! Туда или сюда? А если мы ауты будем далеко бросать — то что? Как блокировать здоровенного защитника Волкова, когда приходит на угловые? Это он забил в Новороссийске, всех растолкал...

— Долго ворочались?

— Часа два лежал с закрытыми глазами и размышлял. Но это не самая характерная история для меня. Обычно легко засыпаю, даже если кофе выпью.

Константин Лобов и Константин Зырянов. Фото ФК "Черноморец"
Константин Лобов и Константин Зырянов.
ФК «Черноморец»

Бенедикт

— Еще рассказывали — открыли для себя йогу.

— Йогу, готовку...

— Да, мы читали — где-то вы готовили яйцо бенедикт.

— Бенедикт? Ха! Это было!

— Вот и расскажите.

— В «Зените» в пандемию придумали проект — «Готовь с поваром». Привезли продукты. Дали рецепт — яйцо бенедикт. Более-менее получилось! Кто-то подал голос: «У вас туда скорлупки упали...» — «Нет-нет, вам показалось! Не переживайте!»

— Сейчас, два года спустя, справились бы?

— Нет. Вообще не отложилось.

— Голландский соус делали?

— Это что такое?

— То, что отличает бенедикт от яйца пашот.

— Видите — даже вспомнить не могу! Кулинария — не моя тема. Вот летом позвали на матч «Зенита». А как я сейчас там на футбол хожу? Билета у меня нет, пропуска тоже. Звонок: «Константин Георгиевич, пойдете на игру?» — «Ммм...» — «У нас автограф-сессия!» — «Ммм!» Уже с другой интонацией.

— И?

— Прежде меня и троих детей пускали в ложу. Ребятня счастлива — столько еды вокруг! Хватай, что хочешь! Сейчас стали давать трибуну, но с выходом в ресторан. Тоже красивый вариант. Так вот зазывают: «Приходите, у нас для болельщиков конкурс на готовку. Будете судьей». Приезжаю — и слышу: «Вы участвуете...»

— Это засада.

— «Стоп! — отвечаю. — Я арбитр!» — «Нет-нет, судит повар, а вы участник. Накладочка вышла». Выясняется — готовим китайский салат боул. В жизни его не пробовал. Даже не представлял, как выглядит. Приносят кучу ингредиентов — надо еще правильно выбрать.

— Удалось?

— Оглядел эту кучу — ага, рис! Раз салат китайский — наверняка рис должен быть. Вроде и что-то соседнее тоже. Бам, бам, бам — все подряд вывалил в кастрюлю. Краем глаза замечаю: повар ходит вокруг меня, за голову хватается.

— Представляем его шок.

— Оборачиваюсь: «Я так вижу! Я творец! Кулинария — это мое творчество! Вы видите по-другому? А я — вот так!» Он хохочет. Вечером домой возвращаюсь — сразу в интернет, читаю, как надо было. Сказали бы раньше — я бы подготовился. А так пришлось импровизировать.

— В йоге что для себя открыли?

— Ой... Это все Наташа, моя супруга, затеяла. Она занималась, всякие приспособления покупала. Ну и я втянулся. Жена-то и на голове стоит, и на плечах, какие-то отжимания от стенки исполняет. Я решил попробовать — получилось с первого раза!

— Не ожидали?

— Никто не ожидал! Жена косо смотрела. Она тренируется, тренируется, с трудом что-то получается. А у меня — запросто! Смеюсь: «Не зря ж я 40 лет в спорте провел».

— Вы теперь петербуржец навсегда?

— Скорее всего — да! Дети родились в этом городе. Они точно жители Петербурга.

— В Москву тянет?

— Нет.

— У вас же московская квартира оставалась.

— Всё, продали. Нет квартиры.

— Последнее место, которое открыли для себя в Петербурге?

— Я стал жителем этого города — и туристический взгляд ушел. Уже не так впечатляют новые места. Вот недавно была любопытная история. Вожу детей в частную школу, прежде в этом здании был свечной заводик. Днем заезжаю за ними, чтобы забрать на секции. А по Васильевскому острову все время водят небольшие экскурсии, человек по пять-шесть. Пригляделся — знакомая фигура...

— Кто же?

— Руководитель академии тренерского мастерства Лексаков! Подхожу: «Андрей Владимирович, какой сюрприз!» — «О! Вот, с супругой познаем мир...» Начинаю рассказывать про свечной заводик — а им уже экскурсовод все изложил. Ладно, думаю, сейчас удивлю другой историей. Показываю — а здесь были кругом проходные дворы. Постоянно действовали мошенники.

— В ХIХ веке?

— Нет, в 90-е! Это сейчас везде поставили ворота, а раньше — зашел в подъезд: «Я сейчас», р-раз, нырнул в проходной двор — и нет тебя.

— Как интересно.

— Каждый день открываю что-то новое! Как-то за одну осеннюю тренировку «Зенита-2» прошли все четыре времени года. Сначала снегопад, затем ветер, полетели листья. Настоящая осень. Внезапно распогодилось — солнышко, весна... Наконец — жара, лето! Шикарно — никогда в жизни такого не видел!

Константин Зырянов. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Константин Зырянов.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

Музыка

— Когда-то, играя в «Торпедо», вы ездили на крохотном «Пежо». Сегодня снова смогли бы?

— А почему бы и нет?

— Какой автомобиль вам «Черноморец» выделил?

— Никакого. Нет пока на балансе клубной машины. Мы в стадии становления.

— Свою перегнать планируете?

— Задумывался! Сейчас стоит без дела в Питере. Наташа время от времени прогревает — чтобы аккумулятор не сел. Но как представлю путь до Новороссийска, две тысячи километров... Узнавал про контейнерную перевозку — дороговато выходит.

— Сколько?

— Тысяч пятьдесят.

— Раньше у футболистов «Зенита» в моде были черные «Рендж Роверы». Что у вас?

— У меня, как у нормального многодетного отца, — минивэн. «Мерседес» V-класса.

— Ну и смысл — гнать сюда такой громоздкий автомобиль?

— Да в нем уже и в Питере смысла нет. Старшему 14 лет, на метро спокойно добирается до школы. Жена говорит — надо продавать машину. Но я так ее люблю! Просто обожаю!

— С историей?

— Покупали в 2014-м, когда третий ребенок родился. Всё перешили, вмонтировали телевизор в потолок — чтобы на дальние расстояния путешествовать. Если перевезу в Новороссийск, только с условием — здесь же ее потом и продам. Чтобы обратно не гнать.

— Случились «дальние расстояния»?

— Максимум — в Финляндию съездили на этой машине.

— Порыбачить — как Анюков?

— Нет, я не рыбак. Исключительно пассивный отдых! Это не очень нравится жене — она-то вечно в движении. А я хочу лежать. Чтобы меня никто не трогал. Могу даже не ездить никуда, мне и дома комфортно.

— Самый большой экстрим, на который вас в отпуске раскрутили?

— В Австрии — горные лыжи. Встали на них впервые. День откатались, другой... Показалось — все, скучно! Ну и полезли на «черную» трассу. Вот там-то и выяснилось — ничего не умеем. Мысль одна: «***, как бы доехать-то?!» Техника нулевая!

— Удалось?

— Я ж сижу перед вами!

— Это Наталья вас убедила попробовать «черную»?

— Нет, моя идея. Говорю: там хорошо, пошли! Жена помчалась вниз, у нее штаны такие заметные. Я стою, она просвистела мимо: «А-а-а!» Где-то внизу сумела затормозить. Я аккуратно к ней подъехал. До сих пор припоминает: «А если бы я погибла? Скатилась — и все? А ты даже не полез меня спасать!»

— Что отвечаете?

— «Понимаешь, Наташа, в первую очередь я думал не о тебе, а о наших детях! Кто-то один должен был остаться с ними...»

— Укротили «черную»?

— Поначалу-то слаломом по ней пошел. Это ужас! Потом сообразил: бери зигзаги побольше — и нормалек.

Константин Зырянов в "Торпедо". Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
Константин Зырянов в «Торпедо».
Алексей Иванов, Фото архив «СЭ»

— Хочется повторить опыт?

— Очень! Особенно нравится, когда накатаешься — и скинешь ботинки, сядешь на солнышке, закажешь вкуснейший суп-гуляш, который только там делают... Блаженство!

— Леонид Слуцкий рассказывал — в тренерской профессии так тяжело, что отвлечься нигде невозможно. В голове одни комбинации. Единственный способ сосредоточиться на другом — горные лыжи.

— Согласен! Кому-то, говорят, теннис помогает. А я, когда совсем уж накатывает, отправляюсь на утреннюю пробежку.

— Расстояние?

— Начинаю с пяти километров. Дохожу до десяти. У меня сердце атлета, ярко выраженная брадикардия.

— Ой. Что это?

— Редкий пульс. Меня уже предупредили — бросать нагрузки нельзя. Чтобы раньше времени не отойти в мир иной. Всю жизнь сердце качало, качало... Если резко завязать — оно удивится.

— Бегаете в наушниках?

— А как же? Без музыки скучно!

— Вот интересно — что за музыка у знаменитого футболиста Зырянова?

— У меня свой плейлист, всё подобрано тщательно. Специально для бега.

— Так какая же?

— Ой, ерунда всякая... Точно хотите знать?

— Мечтаем.

— Тогда давайте смотреть телефон..."Возьми мое сердце" Filatov & Karas, «You Don't Fool Me» Queen, «Кукушка» — Полина Гагарина Цоя перепевает, DJ BoBo есть, Imagine Dragons, «Двое» Гузель Хасановой...

— Мы предполагали, у вас в плейлисте что-то из 90-х. Но вот промах.

— У меня собраны все альбомы Лепса! Это считается из 90-х?

— Пожалуй.

— Я помню, в те годы постоянно покупал сборники «Союз-1», «Союз-2»... Очень огорчался — на прошлом диске было 15 песен, а сейчас 11! Почему?!

— Вы и Высоцкого любите.

— Да, у него есть замечательные песни — «Охота на волков», «Прощание с горами»...

— В плейлисте место для них нашлось?

— Там у меня только те, что перепели Лепс и другие исполнители.

— Почему Дик Адвокат запретил вам слушать в клубном автобусе Владимира Семеновича?

— Мы были где-то на сборах, ехали долго-долго. Я решил поставить Высоцкого. Была у меня старая кассета. Через некоторое время Дик не выдержал, повернулся: «Когда это выключите?! Сколько можно?! Он же не поет, а говорит!»

— А вы?

— Объяснил в двух словах, кто такой Высоцкий. И вытащил кассету. Не стоит издеваться над тренером.

— После победы над «Чайкой» вы сказали на пресс-конференции, что пели с командой в раздевалке.

— Одну строчку: «Кайфуем! Сегодня мы с тобой кайфуем...»

Константин Сарсания. «Вынули из сейфа наличные и стали угрожать Косте расправой с семьей...» Первый агент в российском футболе

«Зенит»

— Вот вы про бег заговорили. В любой команде отыщется человек, которому какой кросс ни дашь — пробежит и попросит еще. Вроде Павла Буре в хоккейном ЦСКА. Кто был таким в «Зените»?

— В «Зените» моих времен любителей бега не было. Разве что Денисов. Обычно-то кто любит кроссы? Тот, кто не очень хорошо играет в футбол!

— А кто особенно терпеть не мог беготню?

— Аршавин. Я пересекся в «Торпедо» с Пановым — он тоже все это не переносил.

— Когда-то Константин Сарсания говорил: «Зырянов за год дорос до лучшего футболиста страны». Вы действительно сделали скачок вперед — или оставались тем же Костей, которого народ в «Торпедо» не особо замечал?

— На сайте «Зенита» бывают тесты. Я, работая в молодежке, любил их проходить. Как-то накануне матча с «Торпедо» появляется очередной. Мне интересно — играл и в той команде, и в этой! Есть мое имя? Вот вопрос — на кого из торпедовцев тренер «Зенита» попросил обратить внимание на игре в «Лужниках»?

— Очень любопытно.

— Варианты: Панов, Будылин, кто-то еще и Зырянов. Это 2006-й. Я думаю: дай-ка нажму «Зырянов»!

— Что оказалось?

— Правильно — 58 процентов! Значит, еще в «Торпедо» Адвокат что-то во мне видел. А уже в «Зените» задал ему вопрос: почему я?

— Что услышали?

— Сказал: «Мне понравилось, как ты работаешь с мячом на ограниченном пространстве. Быстро принимаешь решения». Хотя себя таким уж классным футболистом я не считал. Когда в 2007-м признали игроком года, удивился: «О! Супер!» Потом кто-то заметил: «Ты так здорово сезон отыграл...» — «Вы что, серьезно?!» Сам даже не задумывался об этом. Я же говорил — все зависит от партнеров, с которыми выходишь на поле.

— Окажись в «Зените» на пару лет раньше — страна разглядела бы вас уже тогда?

— Между прочим, я задним числом узнавал, что меня, например, приглашал на просмотр «Ротор». Когда у них был звездный состав. Боролись за всё на свете. В «Зенит» я пришел 30-летним. Причем не игроком основного состава! А на два-три года раньше — ну зачем мне было идти в «Зенит», если мы с «Торпедо» шли на первом месте после первого круга?

— Это какой год?

— 2004-й. На перерыв уходили, опережая ЦСКА! Думаю, если бы у них не сняли португальца Жорже, не пришел снова Газзаев — «Торпедо» доехало бы до медалей. Но появился Валерий Георгиевич, и с ЦСКА стало сложно бороться. К чему мне в тот момент уходить в «Зенит»?

— Смысл появился потом.

— В 30 лет, получив предложение от «Зенита», я говорил — спасибо, Господи! Вот она, моя футбольная пенсия! Я такой человек — если мне дают шанс, должен себя показать. Ну и получилось.

— В какой момент после перехода в «Зенит» сказали себе: «Я смогу здесь играть»?

— Изначально иллюзий не питал. Знал, что иду на скамейку запасных, ведь у «Зенита» в центре полузащиты было много сильных футболистов. Тимощук, Радимов, Риксен, Денисов, Горшков, Домингес... Но когда во втором туре Адвокат выпустил в Ростове и я уже на 9-й минуте забил, понял — буду конкурировать!

— Момент, когда были в самой фантастической форме как игрок — по собственным ощущениям?

— Вторая часть 2007-го. Мы и в еврокубках играли, и к чемпионству шли. 10 побед в 11 матчах! Это не то, что была отличная форма — просто выжимал из себя все! В каждой игре выкладывался полностью!

— 2008-й тоже получился роскошный.

— В 2008-м уже накапливалась усталость. К концу сезона у меня набралось 54 матча — больше всех! Не пропустил в чемпионате ни одного!

— Как и в сборной.

— Да. И еще еврокубки. Ребята, 54 — это кошмар! Вот почему к следующему сезону, когда убирали Адвоката, команда была настолько наевшаяся футболом.

— Отпуска не хватало, чтобы восстановиться?

— Из-за сборной его толком и не было!

Константин Зырянов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Константин Зырянов.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Характер

— Помним историю — у вас по датчикам были какие-то ужасающие показатели перед знаменитым матчем с Англией. Гус Хиддинк вопреки всему вас поставил — и потом негодовал: «Зачем эти датчики?! От них никакого толка!»

— Хиддинку про эти показатели говорил Арно Филипс, физиотерапевт...

— Вы-то как себя чувствовали?

— Не помню. Есть системы, которые сканируют состояние футболиста, замеряя пульс. А у меня организм такой, что эти тесты не проходил — смысла никакого!

— Из-за редкого пульса?

— Да. Тест не ловит, ничего не показывает. Мне придумали другое испытание — компьютер анализирует мое состояние после 30 приседаний. Там уже объективнее. Но все равно, тренер ставит того футболиста, который себя проявил в недельном цикле. Если он в порядке — у него не может быть плохих показателей!

— Так вот почему Гус не обратил внимания на слова Арно?

— Наверняка. И не просто выпустил — поставил справа в полузащиту! Это позиция, где надо объем давать. Ничего, выдержал!

— Хиддинк говорил про вас: «Не встречал игрока, который восстанавливался бы настолько быстро».

— Как-то провели тестирование. У меня отличные показатели, восстановление очень быстрое. Гус поразился: «На моей памяти было лишь два таких футболиста. Один в Корее, второй — Филипп Коку». Может, просто приободрить меня решил перед чемпионатом Европы!

— Такое восстановление — гены?

— Пермская закалка!

— Это что?

— Никогда не сдаваться. Такой, знаете, характер...

— О собственном характере — тремя словами?

— Как я могу сам о себе говорить хорошие вещи?!

— Тогда давайте со слов жены.

— Не сказать бы лишнего, а то жена прочитает... Давайте я уж лучше со своих! Что касается футбола, я — открытый. Честный. Думаю, справедливость присутствует. Вот в этом я уверен. А в жизни... Добрый! Хоть со временем и стал недоверчивым.

Константин Зырянов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Константин Зырянов.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Почему?

— Сколько раз в долг давал!

— Не возвращают?

— Нет, конечно.

— Рекордная сумма, которую вам не вернули?

— Больше миллиона рублей. Вот с того момента в долг и не даю.

— Когда отказываете, люди обижаются?

— А это уже не моя проблема. Знаете, как бывает? Ты кому-то помогаешь, помогаешь... Потом по какой-то причине не в силах помочь. Все, сразу становишься врагом.

— Вы и через это прошли?

— Да, часто сталкивался. К сожалению, многие совершенно не ценят то, что для них делаешь. Воспринимают как должное. А когда однажды говоришь «нет», начинают крыть тебя последними словами.

— В продолжение денежной темы. Самые памятные премиальные в вашей жизни?

— 2008-й, Монако, Суперкубок. В раздевалке объявили: «Если побеждаете «Манчестер Юнайтед» — получаете столько-то. Если проигрываете — столько-то».

— Даже за поражение что-то полагалось?!

— В том-то и дело! Но мы вырвали победу — 2:1. Еще в «Торпедо» был случай. Уступили в Петербурге «Зениту» 0:1. После матча в автобус зашел Алешин, хозяин клуба, и сказал: «Ребята, вы так здорово сегодня играли, что я выплачу вам премиальные!»

— Для Владимира Владимировича — неслыханная щедрость.

— Да уж. Семь лет перед «Торпедо» стояла задача занять первое место и попасть в Лигу чемпионов. Все это время финансовые условия не менялись. И вдруг широкий жест. То ли из-за того, что рядом с Алешиным тогда находился один из потенциальных акционеров клуба и Владимир Владимирович решил произвести впечатление. То ли действительно понравилось, как мы играли.

— Футболистам давали в долг?

— И в «Зените-2», и в молодежке каждый год было собрание, всегда говорил: «Ребята, если какие-то проблемы — звоните напрямую. Я и деньги могу одолжить». Тоже не возвращали. Теперь завязал с этим. Заходя в «Черноморец», произнес: «Если проблемы — звоните, не стесняйтесь. Но денег в долг не дам, даже не просите!»

— Наблюдая за вами у бровки, открыли еще одну черту — не думали, что в вас кипит столько эмоций.

— Когда начинал работать в ФНЛ с «Зенитом-2», боролись за выживание. Эмоции били через край. В молодежной команде регламент другой. Допустим, вырывали матчи на последних секундах. Тоже интересно — но там за результат можешь не переживать. Никто за него не спрашивает — наоборот, говорят: «Нам счет неважен. Не для этого работаем. Главное, правильно развивать молодежь...» С каждым годом эмоции выхолащивались — а в «Черноморце» все вернулось! Вот и выплескиваю.

— А как же Бесков, Лобановский, Романцев? Они по бровке не скакали, сидели спокойно на лавочке.

— Спокойно?! Это иллюзия. Вы помните, как раскачивался на скамейке Лобановский? А сколько Романцев курил? Недавно смотрел на YouTube отрывки финала Кубка России 1994 года «Спартак» — ЦСКА. Периодически камера выхватывала Олега Ивановича — так он все время с сигаретой! Или включил я английскую хронику 70-х...

— Ого! Там что?

— Показывают работу администратора футбольной команды. Заходит перед игрой в крохотную раздевалку, раскладывает форму, потом возле каждого кресла ставит пепельницу. Тогда в Британии это было в порядке вещей.

Константин ЗЫРЯНОВ и Владислав РАДИМОВ. Владислав Радимов: «А ведь Зырянов мог меня и в Неве утопить...»

Статистика

— Кто-то из ваших одноклубников нам говорил: «Костя знает всю статистику, прямо фанат». Последняя мелочь, которая вас зацепила в этом направлении?

— Да та же игра с «Чайкой». Вы в курсе, что она к моменту нашей встречи лишь раз пропустила с игры — когда проиграла в первом туре «Холдингу»? Затем были два гола с пенальти — и все.

— Вот это подробность.

— Так я как вывернул? Держал речь перед командой: «Ребята! По теории вероятности каждый следующий матч увеличивает вероятность, что они пропустят... Почему бы не с нами?!»

— И не ошиблись!

— Накануне матча с ростовским СКА тоже какую-то статистику отыскал. А с «Чайкой» был еще момент. Я как увидел, что их вратарю перед матчем вручают приз, — говорю: «Все, ******! Мы забьем сегодня!» Ладно нападающий или полузащитник. Но вратарю-то — вручите после!

— Помним-помним вашу примету из игровых времен. Вычисляли все даты и события у команды-соперника. Перед игрой поздравляли. Все, этого человека на поле не существовало.

— Да, было такое! А сейчас я стараюсь из раздевалки до матча не выходить.

— Чтобы самому не нарваться на поздравления?

— Чтобы не пересекаться с тренерами или бывшими футболистами. Не вступать в беседы, не растрачивать эмоции. Как выйду — обязательно неудачно по счету получится! Разговорился с тренерами «Енисея», как у них дела... Бах — результата нет! Теперь в раздевалке до последнего. Выйду, с тренером поздороваюсь и все.

— Если вратарю вашей команды захотят что-то вручить — пинками погоните этого благодетеля?

— После игры — сколько угодно!

— Судейские фамилии уже выучили?

— Нет. Я с арбитрами почти не общаюсь. Бывает, подойду к резервному: «Ребята, вы должны быть последовательными!» Хотя пермского парня, который судил матч с «Чайкой», запомню. Фамилия — Черемных. Он-то даже не подошел ко мне, не поздоровался.

— Скверно отсудил?

— Наоборот, качественно. Что нам давал бороться, что сопернику. Держал один уровень, не мешал свистками — молодец!

— Мы-то помним, как вас материл судья Каюмов. Уже в зенитовские времена.

— Меня?! Каюмов?

— Вы тогда были поражены. Подошли к нему с простым вопросом — а тот обернулся: «Пошел на ***!» Вы снова: «Почему со мной так разговариваете?» — «Да пошел ты на ***!» — громче произнес Каюмов.

— В этом мое отношение к судейству — даже не помню эпизод! Вы рассказываете — что-то начинает прорисовываться в памяти. Но информация, которая не нужна, выпадает. Раз вы знаете — наверное, я сам и рассказывал. Хотел донести до общественности, до судейского комитета, как общаются с футболистами.

Альмир Каюмов. Фото Григорий Филиппов, архив «СЭ»
Альмир Каюмов.
Григорий Филиппов, Фото архив «СЭ»

«Чашка»

— Вы упомянули гол «Ростову». Еще какие забитые мячи сохранила память?

— Ой, да я практически все помню, хотя их у меня больше ста... Давайте про гол «Баварии» расскажу. В 2007-м меня признали лучшим игроком России, забил за «Зенит» 13 мячей. В феврале 2008-го с матчей против «Вильярреала» начали поход за «чашкой».

— Вы о Кубке УЕФА?

— Ну да. Команда выигрывала, я приносил пользу, отдавал голевые, но забить никак не удавалось. Если бы не сверхудачный предыдущий сезон, я бы не заморачивался. А тут понимал — от лучшего футболиста страны ждут голов. Плюс еще кое-что напрягало.

— Что же?

— Вспоминал свой первый торпедовский сезон. Я порвал «кресты», шесть месяцев восстанавливался. Ближе к финишу набрал форму, в пяти матчах отличился трижды. После чего почти четыре года не забивал!

— Ого! У нас не отложилось.

— Было, было. Именно поэтому где-то в подсознании сидела мысль, что в «Зените» история повторится. Давило жутко! И вот 1 мая, ответный матч с «Баварией». Я забиваю, да не кому-то — Оливеру Кану! В полуфинале Кубка УЕФА! Ору на радостях на весь «Петровский»: «Есть, ***!» Сжимаю кулаки, поднимаю руки вверх и резко опускаю. Погребняк потом про жест говорил: «Да, красиво ты пивные кружки поставил...»

— Почему же в «Торпедо» безголевая серия затянулась?

— Брали меня из «Амкара» как атакующего полузащитника. Но со временем перевели в опорную зону, сосредоточился на разрушении. Только осенью 2004-го прорвало, когда в «Лужниках» принимали «Динамо». Причем гол признали лучшим в туре!

— Надо же.

— Получилось и впрямь эффектно. В центре поля подхватил мяч, ускользнул от Булыкина, Точилина, еще кого-то, дошел до линии штрафной. Один замах, второй, третий — и удар метров с восемнадцати. В дальнюю «девятку»! Ребята бросились обнимать, а я чуть голос не сорвал от крика: «***, забил! Я сделал это!» Если интересно — найдите на YouTube, посмотрите.

— Непременно.

— Да ладно, сейчас сам найду, покажу.

Зырянов вытащил телефон, полез в интернет, быстро набрел на нужную ссылку. Включил, оговорившись:

— Здесь целиком обзор матча. Я-то забил, когда мы уже 2:1 вели...

Нахлынула ностальгия. Зырянов смотрел трехминутный сюжет — и с наслаждением комментировал:

— О, Булыкин! Варежки сними, ё! Ничего себе — за «Динамо» тогда еще Бесчастных играл! И тренер — Бондаренко... А на воротах кто? Карчемарскас? Нет, Левицкий.

Наконец кульминация — гол нашего героя. В самом деле — красивейший! А дальше — как в мультике о Простоквашино: «Вашу маму и там и тут...» Зырянов в полутемном лужниковском подтрибунье, придерживая сумку на плече, с усмешкой описывает свой маленький шедевр: «Вчера в туре такие голы уже залетали — у Тчуйсе, Маминова... Вот и подумал — почему бы мне не пробить?»

— Эх, было время! — воскликнул тот Зырянов, что сидел за столом, и выключил телефон. — Какой я молоденький, а?

— Мемуары Олега Блохина назывались «Гол, который я не забил». Из ваших незабитых — самый-самый?

— До сих пор перед глазами финал Кубка УЕФА с «Рейнджерс». Когда при счете 1:0 пробил аккуратно, на технику — и в штангу попал. Сразу мысль: «Если шотландцы, не дай бог, сравняют и будет дополнительное время — никогда себе не прощу!» Но в концовочке исправился, замкнул прострел Фатиха Текке. Все, 2:0!

— Тогда и поверили, что «чашка» — ваша?

— Мы изначально понимали, что сильнее «Рейнджерс». Но взломать оборону смогли лишь в середине второго тайма. Когда забивал Денисов, я бежал прямо за ним и наблюдал всё, как в замедленной съемке. Вот Аршавин отдает ему пас, Игорь выскакивает один на один. Я вижу — ближний угол открыт, туда и надо бить! Так и сделал!

— Значит, увидели гол на секунду раньше, чем он случился?

— Да. И понял — шотландцев уже не отпустим.

— Помните, как в Петербурге во время торжеств Аршавин в открытом автобусе чуть головы не лишился?

— Еще бы! Правда, было это не после победы в Кубке УЕФА, а когда в Суперкубке «Манчестер» обыграли. В автобусе на втором этаже сидели втроем — Аршавин, Радимов и я. Андрей привстал спиной вперед, а мы как раз под мост въезжали. В последний момент кто-то крикнул — успел пригнуться.

— Испугались?

— Это сейчас вспоминаю — немножко не по себе. А тогда... «Ох! Ах! Смотри — еще чуть-чуть и... Да ладно, нормально, проехали».

Бывший главный тренер сборной России Дик АДВОКАТ и ведущий хавбек команды Игорь ДЕНИСОВ. Дик Адвокат: «Мы тоже ругались с Денисовым. Но всегда находили общий язык»

Стычка

— В чем Адвокат как тренер хорош, а в чем — объективно слаб?

— Мне нравилось, что у Дика все четко, строго — и в то же время нет чрезмерного давления на команду. А минусы... Вот есть у него обойма из 13-14 футболистов, которым безгранично доверяет, — они и выходят на поле. Ротация минимальная. Когда матчи раз в неделю — это нормально. Но если два года играешь в режиме нон-стоп — как «Зенит» в 2007-м и 2008-м, — усталость накапливается. В какой-то момент становится очень тяжело.

— На этом в «Зените» Адвокат и обжегся?

— Да. В 2009-м, когда его сняли, в чемпионате мы шли во второй пятерке. Уже с Давыдовым, ставшим «и. о.», в Лигу Европы не попали. В Португалии с «Насьоналом» при равной игре получили 3:4. В одном из голов поучаствовал Печник. Помните такого футболиста?

— Разумеется.

— Словенец, который в Москве нашей сборной забил «похоронный» гол. На ответный матч с «Насьоналом» прилетел прощаться Адвокат, вокруг поля его катали на машине. Мы спокойно вели 1:0, доминировали. Вдруг на 89-й — аут, наш вратарь ошибается — и все: 1:1.

— Удар?

— Да еще вопрос — нужна ли нам была та Лига Европы? Болельщикам-то хотелось, это ясно. Но в чемпионате мы точно выдали бы бездарный сезон. А так — за бронзу зацепились. «Доехали» в последнем туре, обыграв «Спартак» в Петербурге 2:1.

— Главный недостаток Спаллетти-тренера?

— Гипертрофированный максимализм и зацикленность на том, что результат приходит исключительно через работу. Изо дня в день одно и то же: «Победа! Только победа!» Если сыграли неудачно — собрание, там слышали: «Давайте, давайте! Чтобы побеждать, надо еще больше работать!» Ну и допобеждались. После двух чемпионств подряд результаты пошли вниз, и все закончилось увольнением Спаллетти.

— Теперь понятно, почему игроки говорят про Лучано: «Тренер классный. Но на третий год становится невыносим».

— Да. Нужна золотая середина — как в случае с Адвокатом и его нелюбовью к ротации. Кстати, в Италии то ли Моуринью, то ли кто-то еще назвал Спаллетти «Мистер ноу титул». Потому что ни разу не выигрывал серию А. И с «Ромой», и с «Интером» упускал первое место, несмотря на хороший старт. Любопытно, в этом сезоне тенденция сохранится? Или с «Наполи», который опережает ближайшего конкурента уже на восемь очков, Спаллетти наконец-то станет чемпионом?

— С Широковым на тренировке он подрался на ваших глазах?

— Ну, дракой это я бы не назвал. Так, потолкались, покричали — каждый на своем. «Мамма миа! Вафанкуло! (в переводе с итальянского — «Иди в задницу». — Прим. «СЭ»)» — «Да пошел ты!» Самое удивительное — после стычки не рассорились окончательно. Наоборот, она развернула их друг к другу. В дальнейшем нормально общались, никаких проблем. Если прежде Широков не всегда выходил с первых минут, то после той истории стал игроком основы и одним из лидеров «Зенита».

Халк. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Халк.
Вячеслав Евдокимов, Фото ФК «Зенит»

Халк

— Юрий Никифоров нам рассказывал: «Лишь раз у меня было ощущение от плеча футболиста, что врезаюсь в бетонную стену, — после столкновения с молодым Ибрагимовичем». С вами такое случалось?

— Я был хитреньким футболистом. Когда шла жесткая борьба в корпус, успевал отскочить и за счет выбора позиции часто оказывался первым на мяче. Хотя однажды на тренировке столкнулся с Халком — и он отлетел, представляете?!

— Вот это да.

— Еще отложилось в памяти интервью Ломбертса. Его спросили вскоре после перехода в «Зенит»: «Против кого на тренировках вам особенно сложно играть?» Назвал мою фамилию. И объяснил: «Зырянов так укрывает мяч корпусом, что невозможно подобраться!» Я прочитал — поразился.

— Бывало такое в двусторонках — Халк бьет штрафной, а вы в «стенке»?

— Конечно. Да и в интернете есть несколько живописных фотографий — как он, еще игрок «Порту», в матче с «Зенитом» разбегается перед ударом, а мы с ребятами в «стенке». Я с краю, подпрыгиваю, зажмуриваюсь, кто-то отворачивается от мяча, у кого-то вообще вместо лица жуткая гримаса... Честно скажу — страшно!

— Мы не осуждаем. Вам, любителю статистических выкладок, будет интересно — как раз в «Порту» Халк, забивая «Шахтеру», установил рекорд, который держится по сей день. Мяч после удара бразильца развил космическую скорость — 214 километров в час!

— С ума сойти!

— В вас попадал?

— Бог миловал.

— За всю карьеру — самый тяжелый удар, который приняли на себя?

— Больнее всего — когда мяч прилетает в пах. Вот с этим ничто не сравнится. Впрочем, кто-то и после удара в голову сознание терял. Но со мной такого не случалось.

— У кого из наших сумасшедшая колотушка?

— У Игнашевича и Колодина.

— В чем секрет?

— Тут все от «рычага» зависит. От четырехглавой мышцы бедра. У них она ого-го! Как и у Халка, Роберто Карлоса... А с такими ножками, как у меня, сильно не пробьешь. Хотя сейчас в «Черноморце» ребятам рассказываю: «Вратари «Зенита» меня боялись. Когда в двусторонке шел бить штрафной, кричали: «Уберите Зырянова! Пусть лучше Халк бьет!» Ха-ха!

— Самая неприятная команда, с которой сталкивались?

— Сборная Андорры — абсолютно вне конкуренции! Всё исподтишка! То плюнут, то наступят, то локтем звезданут под дых. Многие срываются, отвечают — и зарабатывают красные карточки. На радость андоррцам. Обратите внимание — в матчах с ними у соперников регулярно кого-то удаляют. Как Аршавина.

— В вас тоже плевали?

— Наверняка. Но я умею эмоции сдерживать, на провокации не поддаюсь. Ну, плюнули в тебя — и что? Вытер рукавом, улыбнулся, дальше побежал. Такие команды нужно наказывать голом.

— Кроме плевков и удаления Аршавина — что еще помнится из решающего матча с Андоррой?

— Как за фол на Кержакове назначили пенальти. Он и должен был бить. Но ему долго оказывали помощь, и к мячу направился Колодин. Вратарь потащил. Так Денис потом буркнул Саше: «Ну ты меня и подставил!» Слава богу, выиграли и все-таки вышли на Евро — благодаря хорватам, которые совершили чудо на «Уэмбли».

— В клубном футболе своя Андорра есть?

— Нет. Настолько противной команды больше не встречал. Кстати! Впереди у «Черноморца» игра с «Ессентуками». Безнадежным аутсайдером, который последние пять матчей проиграл с общим счетом 0:24! Но я этой встречи очень опасаюсь.

— Шутите?

— Я серьезно! На установке обязательно проведу аналогию с Андоррой и прочими «карликами», напомню слова Бесчастных, который в свое время здорово сформулировал: «Вы должны быть готовы к тому, что в таких матчах не можете быть победителем ни при каком раскладе. Если разгромите соперника, все скажут — да это не команда... Выиграете скромно, услышите в свой адрес: «Вот позорники, чудом отскочили». А если вдруг потеряете очки, вас тут же с дерьмом смешают».

— Тонко.

— Скамейка у нас короткая, ребята подустали — уверен, с «Ессентуками» через два дня будет тяжелейший матч (интуиция Зырянова не подвела. «Черноморец» одержал трудную волевую победу — 2:1. — Прим. «СЭ»).

Константин Зырянов и Халк. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Константин Зырянов и Халк. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Подкаты

— Ваша фраза из интервью: «По природе своей я человек ленивый».

— Это правда.

— Вот бы не подумали. Глядя на вас.

— Почему?

— Для многих вы — образец трудолюбия.

— Но это не отменяет того, что я ленивый. Просто умею себя заставлять. Все время говорю себе: «Надо! Надо!»

— При слове «трудоголик» — кто из вашего «Зенита» сразу приходит на ум?

— Горшков. Настоящий пахарь. В 38 лет оставался после каждой тренировки, работал с таким желанием, что можно было только позавидовать. И поаплодировать.

— Анюков — самый немногословный футболист, которого вы встречали?

— Нет. Был еще Бугаев. Помните такого? Играл за «Торпедо», «Локомотив», сборную. Но есть нюанс. Когда Леша трезвый, из него слова не вытянешь. Если чуть-чуть примет на грудь — все, разговорчивый.

— Зато Анюков в любом состоянии немногословен?

— Это да. Александр Геннадьевич — человек серьезный, эмоциями не разбрасывается.

— Некоторые тренеры — в том числе «Зенита» — удивляли команду упражнением: подкаты с воображаемым мячом. Глупость? Или что-то в этом есть?

— Катиться тоже надо с умом. Чтобы не нанести травму ни себе, ни сопернику. Другое дело, обучать этому нужно не в премьер-лиге, а в футбольной школе. Например, так было у нас в Перми. Тренер расстилал маты и показывал — как правильно падать, как на локоть опираться. Тянулись к мячу дальней ногой, ближней...

— О ком из футболистов можете сказать — король подкатов?

— Паоло Мальдини. Из наших — Кормильцев. Киевская школа! Надо, не надо — летел в подкате! Брал не качеством, а количеством.

— Это его в киевском «Динамо» натаскали?

— Да. Игрок-то умный, техничный. Но в Киеве пришлось перестраиваться. Рассказывал мне: «Там при потере мяча нужно было сразу в борьбу бежать, стелиться в подкатах. Их подсчитывали. Сидел человек на скамейке, всё записывал. Так что с жопы мы не вставали...»

— Где сейчас Кормильцев?

— До недавнего времени помогал Константину Дзуцеву в «Форте» из Таганрога. Едва я в «Черноморец» зашел, Серега прислал СМС: «Константин Георгиевич, рад тебя приветствовать в зоне «Юг». Будь осторожен. Никому не верь. Здесь очень сложно». Когда мы кого-то обыграли, он снова написал, поздравил с победой. Я ответил: «Сережа, спасибо. На самом деле нам просто повезло».

— Что в ответ?

— Веселый смайлик. Следующий матч еще крупнее выигрываем. Кормильцев пишет: «Опять повезло?» Я: «Не поверишь — опять!» Получаю второй смайлик. А несколько туров назад Дзуцева сняли, Серега тоже из «Форте» ушел. Так и не встретились.

— Кормильцев — с юмором. Говорят, на свадьбе Семшова наряжался в женское платье.

— Н-да? Впервые слышу. Я другое помню. После окончания сезона устроили вечеринку. Песни, танцы. А у Сереги тогда была вставная челюсть. Так отплясывал, что выпала. Он в крик: «Стойте! Выключите музыку!» Все замерли. Что случилось?! «Я челюсть потерял!» Шарил впотьмах по полу, искал...

— А вы давно в брекетах?

— Полтора года. Зуб верхний, «семерка», встал неправильно, решил удалять. Врач отговорила, предложила надеть брекеты. Помогло. Еще у меня с детства проблема с нижними — не выросли «четверки». Теперь и это исправляю.

— Выглядите вы молодежно. Брекеты, DJ BoBo... Может, и татуировки появились?

— Ну что вы! Хотя как-то мелькнула мысль — а не набить ли что-нибудь? Например — Forever family. Или имя жены, детей. Но задумался и понял — нет, не хочу. Зачем тело портить? Все-таки есть в татуировках что-то неестественное.

— Как у супруги с тату?

— Ни одной! Здесь наши взгляды полностью совпадают. Хотя Наташа на шесть лет моложе.

— Вы же земляки?

— Вообще-то она из Соликамска. Где «Белый лебедь» — колония для пожизненно осужденных. Потом с родителями переехала в Пермь, жила в соседнем доме. У нас была общая компания. Но встречаться начали, когда я уже за «Торпедо» играл. С 2004 года вместе.

— Одного спортсмена попросили рассказать несколько малоизвестных фактов о себе. Стал перечислять: «Аллергия на грейпфрут. Быстро обгораю на солнце. Ненавижу реалити-шоу...» Как ответите вы?

— У меня тоже аллергия на цитрусовые. С апельсинами давно завязал. А еще не переношу, когда что-то идет не по плану. Педантичность — моя черта. Предпочитаю, чтобы все было четко разложено по полочкам. Если вдруг форс-мажор — сразу нервничаю, могу сорваться на крик. Поэтому стараюсь никуда не опаздывать, всегда выхожу с запасом. У жены по-другому. Периодически говорит: «Ну, давай жить не по расписанию».

— Что отвечаете?

— «А давай!» Но хватает меня на пять минут. Потом снова — по расписанию!

Константин Зырянов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Константин Зырянов.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Биржа

— Мы когда-то обомлели, узнав, что бывший тафгай Андрей Назаров здорово шарит в акциях, играет на бирже. А тут выяснили, что и вы смыслите.

— Да что такого-то? Открываете брокерский счет. Торгуйте себе!

— Это затягивает?

— Я с 2008-го увлечен. Начал инвестировать после кризиса. Уже 14 лет — в плюсе! Торгую только на свои. «Плечи» не беру.

— Главный совет для нас, начинающих?

— Не берите в долг. Не покупайте одну компанию на все деньги. Диверсификация портфеля должна быть.

— Какие слова.

— А вы думали? Анализирую!

— С кем из футболистов можете говорить об этих вещах — и будете поняты?

— Слышал, Слава Малафеев тоже этим занимался. В «Зените-2» был Артем Вяткин, сейчас он в «Форте». Миша Кержаков в акциях разбирается. Сейчас все это немножко сложновато — такие скачки идут после Крыма, СВО... То вверх, то вниз. Волатильность большая. Поэтому надо быть очень аккуратным.

— С кем в «Зените» вам особенно интересно было говорить о футболе?

— Обычно возвращались с игр — обсуждали всё в самолете такой компанией: Широков, Погребняк, Саша Кержаков и я. Потом добавился Сергей Богданович. Прекрасно общались.

— Кто-то отличался особенно оригинальным взглядом? Вроде смотрите одно и то же — а он вдруг увидит что-то свое...

— В футболе оригиналы не в почете!

— Что вы говорите.

— Здесь все должно быть прагматично. А у работников клуба вообще никакой импровизации быть не должно — только четкий алгоритм! Я в Новороссийске полтора месяца — с оригиналами уже столкнулся...

— Ах, как интересно.

— Пару раз люди подходили. Предлагали свои услуги. Говорят: «Мы сделаем так, что вы будете всех обыгрывать с крупным счетом. Я высчитал — угол удара должен быть другим». Взгляну в глаза — сразу понятно: человек далек от футбола.

— А дальше?

— Ну как он может высчитать какой-то угол — если любая кочка тут же всё меняет? Или погода?

— Значит, вас как тренера уже начали осаждать блаженные?

— Да я не назвал бы их блаженными... Как вы выразились — оригинальные! Мне после ЧМ-2018 пришло письмо. Я уже работал в «Зените». Читаю: «Станислав Саламович не стал меня слушать — и поэтому мы не выиграли чемпионат мира. Так послушайте вы! У команды проблема, футболисты бьют мимо и мимо. Надо менять угол разбега. Если бы Черчесов меня послушал, мы бы обыграли Хорватию со счетом 7:0!» Я усмехнулся, отвечать не стал...

— Пришло в конверте?

— Да. На мое имя. Приписка: «Используйте мою методику, если что — я всегда вам смогу помочь. Чтобы всех побеждать с крупным счетом».

— Не было желания поставить мяч — и предложить исполнить лично тот самый удар?

— Вы же знаете, что футбол — динамичная игра?

— Слышали.

— Я в вас не ошибся. Мяч-то не стоит на поле!

— Всякого молодого тренера сначала осаждают вот такие советчики, следом приходят колдуны и шаманы. Еще не сталкивались?

— Нет, шаманы пока не добирались.

— А то некоторые тренеры пользуются.

— Шаманами? (Недоверчиво.) Колдовство?

— Ну да. Нам рассказывали — ваш знакомый по Перми Сергей Оборин завел личного колдуна.

— Мы же люди русские, верующие. Как можем к колдунам обращаться? Со мной постоянно рядом ангел-хранитель, я это чувствую! Не устаю благодарить Всевышнего за все, что мне дал. Даже за испытания.

Халк, Артем Дзюба, Роман Широков. Халк, Дзюба, Широков. 10 лучших трансферов «Зенита» в XXI веке

Широков

— Спросили мы игрока «Зенита» ваших времен: «С кем из футболистов вам легче всего было бы ужиться в коммуналке?» Он ответил: «С Зыряновым». А вы бы кого назвали?

— Так-так... Нужен не буянистый, не хулиганистый. А нормальный, режимистый. Чтобы поздно не ложился спать. Желательно семейный. Хотя нет. Семейного не надо — дети будут орать. Да-а, тяжелый выбор... Но раз настаиваете, назову Широкова. Вот с ним наверняка было бы спокойно.

— Неужели?

— Я знаю, о чем говорю, — в «Зените» на первых порах жил с Ромой в одном номере. Было комфортно. О, историю вспомнил! Андорра, банкет по случаю выхода сборной на Евро. Рома, еще игрок «Химок», обмолвился, что у него несколько предложений, в том числе от «Зенита». Я сразу: «Давай к нам. В Петербурге и команда классная, и коллектив. Не пожалеешь! Наливай!» В это время по залу ходил журналист с камерой, фамилия у него птичья...

— Уткин? Гусев? Орлов?

— Журавель! Мы возмутились: «Ты зачем нас за столом снимаешь?» А он: «Это для личного архива». Я махнул рукой — тогда ладно. Так что имейте в виду — в архиве у Тимура есть уникальные кадры, как уговариваю Широкова переходить в «Зенит». Изначально-то он сомневался.

— Теперь откроем секрет — это Широков говорил про вас и коммуналку.

— Серьезно?! Ха-ха. Думаю, Роман Николаевич руководствовался принципом «из двух зол...»

— Как вы сейчас?

— Точно!

— Что вы сказали Широкову, когда он два года назад арбитра поколотил?

— Ничего. Рома — взрослый человек. Принял решение — и несет за него ответственность. К тому же мы видели только поступок. Но не знаем, что ему предшествовало. Как-то попалось на глаза изречение: «Прежде чем осуждать кого-то, наденьте его ботинки, пройдите весь путь. Потом уже говорите...» Вот почему я всегда осторожен в высказываниях.

— Широков — ваш друг?

— У меня вообще нет друзей из футбольной среды. Есть коллеги, приятели. С которыми по-доброму общаюсь при встрече — как с тем же Ромой. Но мой самый близкий товарищ — из Перми.

— Со школы дружите?

— Да. С восьми лет — он пришел в наш класс после того, как на второй год оставили. Был еще в Перми друг — от рака умер.

Константин Зырянов и Сергей Семак. Фото ФК «Зенит»
Константин Зырянов и Сергей Семак.
Фото ФК «Зенит»

Семак

— В октябре вам исполнилось 45. В какие моменты понимаете, что это не так уж и мало?

— Возраста не чувствую! Разве что паспорт пора менять. Вот начнется отпуск, приеду в Петербург — сразу в МФЦ. В Новороссийске подарили майку «Черноморца», на спине моя фамилия и номер — 45. Дома лежит похожая, зенитовская, только число другое — 40. Пять лет назад вручил Анатолий Давыдов, я тогда за «Зенит-2» играл. А уже через два месяца сменил там его на посту главного тренера. Да, бежит время...

— Собственные игровые футболки тоже храните?

— У меня их три коробки! Я же ни с кем не менялся. Точнее так — если просили майку, не отказывал. Сам ни к кому не подходил.

— Ну и чьи футболки у вас есть?

— Игнашевича, Семшова, Кормильцева... Но в основном все мои — «Амкар», «Торпедо», «Зенит», сборная. А две на стене висят, в рамочке. С финала Кубка УЕФА — игровая и золотая. Обе с автографами ребят.

— Скажите честно — вы бы хотели однажды возглавить «Зенит»?

— Провокационный вопрос! Но я отвечу. Видел, что пишут в соцсетях — мол, Зырянова отправили в «Черноморец», поскольку готовят смену Семаку. Ничего подобного! Уверен, Сергей Богданович может спокойно работать, завоевывать вторую звезду и двигаться дальше. Потому что равных ему в России пока нет. После Манчини принял команду в непростой ситуации, но выправил всё, создал коллектив. Сегодня «Зенит» — сильнейший клуб страны, причем давно даже вопросов не возникает, кто станет чемпионом.

— В вашем личном рейтинге Семак в РПЛ — тренер номер один?

— Конечно! Он уже в «Уфе» все доказал, вывел в Лигу Европы команду, которая ни до, ни после не блистала. Понятно, многие пытаются принизить его достижения в «Зените». Говорят — да с таким подбором футболистов кто угодно выиграет золото. Нет! Возьмите того же Манчини. У него ресурс был не хуже — а что в итоге? Пятое место!

— Какую черту Сергея Богдановича с удовольствием переняли бы?

— Доброжелательное спокойствие. Когда разговариваешь с Семаком, ощущение, что он все время улыбается.

— За пять лет, что вы тренируете, хоть раз мелькнули сомнения — а правильной ли дорогой я иду?

— Мне кажется, такие мысли посещают, когда лет двадцать отработаешь. Я же в начале пути. Помню, в Ньоне, где был на стажировке, выступал англичанин, привел любопытную статистику. Если молодой тренер возглавил команду и продержался 50 матчей — значит, и дальше будет востребован. Если 100 матчей — тем более. Вот если его уволят до того, как наберется 50 игр, велика вероятность, что быстро закончит с тренерской деятельностью.

— Это уже не про вас.

— Да, но для меня как для тренера важные были отсечки — 50 матчей, 100... Я считал!

— Последний случай, когда подумали: «Как же мне нравится эта профессия!»?

— Особенный кайф — видеть во время матча то, что отрабатывал с командой на тренировках. Бывает ведь и по-другому. Тренируешь одно, а футболисты не выполняют, играют сами по себе. А когда чувствуешь от них обратную связь — это круто!

Константин Зырянов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Черноморец (Новороссийск)
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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