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Сегодня, 22:20

«Уже четыре матча не можем реализовать выходы один на один». Главные тренеры «Спартака» и «Динамо» — об итогах дерби

Абаскаль и Личка подвели итоги дерби
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Личка и Абаскаль ответили на главные вопросы.

Не умеем стоять в обороне и парковать автобус

— Я недоволен результатом, — начал спич Марцел Личка в ответ на просьбу прокомментировать матч. — Думаю, сегодня могли взять одно очко. С начала игры происходило то, о чем еще вчера разговаривали, — «Спартак» искал быстрые контратаки. В эпизоде с пропущенным голом случилась ошибка, но я принимаю это. Реакция команды была хорошей. Если мы хотим забивать, надо быть агрессивнее, а не только играть в короткий и средний пас. Были хорошие атаки, во втором тайме особенно. К сожалению, вот уже четыре матча не можем реализовать выходы один на один и другие хорошие моменты. Не хватает забитых мячей, есть неуверенность.

— Почему Скопинцев не вышел в старте?

— Мы хотели тормозить быстрые атаки «Спартака», плюс Маричаль хорош в верховой борьбе. Ко всему прочему, Скопа заболел, он лечился в Москве, не ездил в Краснодар. Поэтому было принято такое решение.

— Каким был замысел в изменении схемы во втором тайме?

— Мы играли фактически 3-4-3. Скопа и Даса растягивали игру на флангах. Появлялись зоны, мы могли заходить в штрафную.

— Почему первым убрали с поля Смолова?

— Так как форварды не забили сегодня, не забили неделю назад... В команде есть другие ребята, они ждут свой шанс. Смол был первым, потом Карра и Тюка (Карраскаль и Тюкавин, — «СЭ»). Нападающие нужны, чтобы забивать. Нам голов сейчас очень не хватает.

Александр Максименко в&nbsp;матче против &laquo;Динамо&raquo;. «Спартак» оживает: три сухие победы за неделю! Максименко вышел в перерыве и остановил «Динамо»

— Почему не удалось сегодня решить проблему Промеса?

— Сколько сегодня было опасных моментов у Промеса? Два в концовке — когда играли уже ва-банк. А до этого от него остроты особой не исходило. Я вижу больше проблему в том, что мы легко теряли мяч в середине поля. Без давления, без прессинга... Это привело к быстрым атакам, в которых «Спартак» мог забить второй гол. Когда же им надо было играть через короткий и средний пас, мы действовали внимательно и хорошо. «Спартак» был лучше в скорости, в обыгрышах один в один и при игре до штрафной.

— Не было ли психологической проблемы после пропущенного гола, памятуя о прошлом матче, где счет к 25-й минуте был 4:0 в пользу «Спартака»?

— Возможно, тот матч вспоминался. В Кубке ментально нас убили в начале матча. Сегодня мы все же вернулись в игру, старались сравнять счет. Повторюсь, нужно было быть более агрессивными. Моменты Карраскаля и Тюкавина — такие надо забивать, особенно в дерби! Мы не умеем стоять в обороне, парковать автобус. Играть тут на 0:0 не было смысла. Я как тренер тоже хочу побед — хочу забивать. В общем, нужно работать и стараться улучшать завершение.

— В Кубке России со «Спартаком» еще будете бороться?

— Конечно. Каждый матч способен подтолкнуть команду вперед. Для меня счастье быть в группе с «Краснодаром» и «Спартаком» — командами, ставящими высокие цели. Мы уже три раза сыграли с «Краснодаром» и скоро в третий раз сыграем со «Спартаком». Это здорово — шесть отличных матчей.

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Дуарте был почти мертвый, но потом побежал вперед из последних сил

— Очень важная для нас победа, — первые слова Гильермо Абаскаля на пресс-конференции. — Могли увеличивать счет еще в первом тайме, но не реализовали свои моменты, позволили сопернику бить издали. Понимали, что матч будет сложным, что «Динамо» сильный соперник. Для нас же это третья победа за короткий отрезок, команда снова не пропустила. Это очень важно после неудачного периода. Следующий матч с «Крыльями Советов», команда в лидерах таблицы, будет яркий открытый матч.

— Насколько серьезна травма Селихова?

— Надеюсь, он восстановится к игре с «Крыльями». И сам он, и мы хотели, чтобы Саша продолжил матч. Но посоветовались с врачами, и это решили, что это невозможно. Соболев почувствовал боль в спине, тут нельзя рисковать. Саша будет работать с нашими докторами.

— В чем была задумка выхода Зиньковского налево и ухода Промеса направо во втором тайме?

— В тот момент нам нужно было найти баланс, и мы сделали это с помощью Антона. А Квинси был должен чаще заходить в штрафную. Знали, что Антон лучше действует слева.

— Вы часто играли против команд, которые тянули время. Сегодня футболисты «Спартака» сбивали темп, ложась на газон. Согласны, что это нормальное и естественное поведение?

— Знаете, в чем разница? В том, что соперники начинают делать это с пятой минуты. Если сложить все паузы, получится более 10 минут. Если ты ведешь 1:0, затрачивая кучу сил, то когда как не в концовке это делать? Что касается Дуарте, он был почти мертвый, я его хотел заменить. А потом он побежал вперед из последних сил. В этом и есть разница — когда человек реально не имеет сил, и когда с пятой минуты соперник тянет время. Что касается желтой карточки Максименко за затяжку времени, это какое-то сумасшествие... Тут 20 тысяч человек видят каждую неделю, как сопернику не дают предупреждения до 90-й минуты. А Макси в первом же эпизоде показывают желтую...

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Марцел Личка
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