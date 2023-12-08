«Когда строили арены к ЧМ-2018, почему никто не подумал о стадионах с крышами?» Геркус — о матчах РПЛ в декабре и системе «осень-весна»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в разговоре с корреспондентом «СЭ» заявил, что не видит большого смысла в возвращении к системе «весна-осень».

Матч ЦСКА — «Ростов» не нужно было переносить

— Есть понимание, почему матч ЦСКА — «Ростов» все-таки состоялся?

— Не считаю, что эту игру обязательно нужно было переносить.

— Вот как?

— Да. Такой зимний футбол. Надо было играть. Мороз не сильный. Да, снег, неприятно, но не катастрофа. Возможно, стоило подумать о переносе на следующий день. С другой стороны, болельщики уже пришли на стадион, спланировали свой выходной. В общем, взвесив все плюсы и минусы, я бы все-таки предложил провести матч. Ничего ужасного лично я не увидел.

— Не антиреклама РПЛ?

— Почему? Такое у нас случается, это часть футбола. Футбол — игра под открытым небом. Бывает снегопад, бывает сильный дождь. Что поделать? Такой у нас климат, такая страна.

— А можно ли было перенести матч на весну?

— Не вижу в этом смысла. На какой день?

— Глава РПЛ Александр Алаев сказал, что весной есть одна резервная дата — 22 мая.

— Тогда команды будут в неравных условиях. У кого-то будет игра в запасе. Зачем? Если уж переносить, то на следующий день. И потом, повторю свою мысль: почему нельзя было играть? Из-за плохой картинки по телевизору?

— Футбола было маловато.

— Такие матчи случаются. Но это скорее вкусовщина, субъективный взгляд. ЦСКА и «Ростов» находились в равных условиях. Но моменты были, голы были, пенальти назначили. То есть событий-то хватало, как-то ведь играли. Когда матчи назначены на декабрь, нужно быть готовым к снегопаду. А чего вы ждали? Солнышка и изумрудного газона? Это странно, согласитесь. Все же было обговорено на берегу. Клубы этот календарь утвердили на общем собрании. Так? Они согласились играть в декабре в Москве, а не в Ростове-на-Дону, хотя, наверное, могли предположить, какая погода может быть в столице.

Почему у футболистов два полноценных отпуска? Можно начинать сезон пораньше

— Но тогда возникает другой вопрос: а почему мы заканчиваем осеннюю часть чемпионата в декабре?

— Тут, видимо, надо уже тщательнее поработать с календарем. Летний промежуток без игр у нас довольно большой. Пожалуй, его можно сократить. 6-7 недель — конечно, многовато. А каждая неделя — это все-таки тур. Поэтому и залезаем в итоге в декабрь.

— То есть надо начинать чемпионат пораньше?

— Ну да. Допустим, на две недели раньше, чтобы избегать матчей в декабре. Тогда обезопасим себя от каких-то форс-мажоров. Хотя матч ЦСКА — «Ростов» для меня не катастрофа.

Ну и можно все-таки проводить последние игры осенней части сезона на юге. Этим принципом тоже сейчас почему-то пренебрегли. Сыграйте в Ростове-на-Дону и в Питере под крышей, а не в Москве, и никаких бы разговоров не возникло. Понятно, что никто не хочет несколько туров подряд выступать на выезде, все предпочитают чередовать встречи. Но в итоге получаем то, что получаем. Раз команды на общем собрании приняли такое решение по календарю, зачем же сейчас копья ломать?

— Если начинать чемпионат пораньше, придется сокращать отпуск футболистам.

— Подождите, они же сейчас, зимой, будут отдыхать почти месяц. Еще и летом три недели? У них два полноценных отпуска, что ли? У всех один, а у футболистов — два? Будет летом чуть короче, не так страшно. С календарем можно, конечно, поработать, чтобы не заканчивать в декабре и не возобновлять сезон в феврале. Давайте попробуем не трогать вот эти три зимних месяца.

За три месяца зимы интерес к РПЛ притупляется

— После матча ЦСКА — «Ростов» с новой силой пошли разговоры о неэффективности системы «осень-весна» и необходимости возвращения к прежнему формату — «весна-осень».

— Переход на «осень-весну» был плохим. Но возвращаться обратно — это, мне кажется, еще хуже.

— Почему?

— Переход на «весну-осень» — это дополнительная турбулентность, которая никому не нужна. У вас будут определенные ожидания, они в итоге, скорее всего, не оправдаются. Принципиально лучше, думаю, не станет. Да и как это теперь сделать технически? Опять проводить чемпионат, который длится полтора года, или коротенький полугодовой? Не знаю... Не вижу смысла в таком глобальном изменении формата проведения РПЛ.

— Что дала российскому футболу система «осень-весна»?

— По прежней системе чемпионат заканчивался осенью, а победитель первенства стартовал в Лиге чемпионов только через год... Это, конечно, было неудобно. Зато сейчас чемпионат прерывается на три месяца! Пропадает интрига, притупляется интерес к соревнованию. Люди три месяца ждут возобновления РПЛ... Правда, решающие матчи, когда разыгрываются медали, проходят весной, а не осенью. Все-таки это чуть повеселее, чем прежде. Но плюсов в системе «осень-весна», конечно, немного. Мы сейчас насчитали только два.

Однако при всем при этом я бы больше не переходил на прежние рельсы. «Осень-весна» — это точно не корень бед нашего футбола. Мы очень долго говорили про лимит. Назад-вперед дергали его, то туда его передвигали, то сюда... Ну и что? Разве дело в лимите? Сейчас его, по сути, нет. Так почему обещанное счастье-то так и не настало?

— Когда переходили на систему «осень-весна», обещали, что построят манежи, стадионы с крышами. Где все это?

— Не могу сказать, что прям обещали. Кто обещал? Но разговоры такие ходили, да. Манежи — это вообще архаизм. Ну какие манежи в XXI веке? Мы же для людей играем. А что касается стадионов с крышами, наверное, нужно было эту тему проработать. Но почему-то никто об этом не подумал. Сами себе должны задать этот вопрос.

— Какой?

— Почему никто не подумал, что новые стадионы к чемпионату мира 2018 года нужно было проектировать с крышами? Ни один человек об этом не говорил. Ни один журналист об этом не написал.

Почему «Спартак» не построил стадион с крышей?

— Комментатор Георгий Черданцев на днях сказал: ««Когда Илья Геркус был президентом «Локомотива», он мне рассказывал, что был готов проект строительства крыши на «РЖД Арене». По его словам, проект стоил гораздо дешевле, чем можно себе представить. Вполне подъемный бюджет. Не баснословные расходы. А польза что для спортсменов, что в первую очередь для зрителей — бесценна. Но проект не поддержали».

— Не совсем так было. Мы проделали предварительную работу. Подготовили предпроект, несколько вариантов эскизов, предварительную смету. Речь шла не только о крыше, а в целом о реконструкции стадиона. Должны были в том числе «зашить» всю западную трибуну. То есть такое комплексное решение.

— Так почему же проект завернули?

— Не то что бы завернули... Его просто передали следующему после меня руководству клуба. Новая администрация, как я понял, отложила решение этого вопроса. А потом уже стало неактуально, либо про проект вообще забыли. И эта тема как-то тихо умерла. Не могу сказать, что идею отвергли. Нет, в ней была определенная логика. Могли получить прирост посещаемости — где-то пять тысяч. То есть такой бизнес-план, чтобы отбить затраты.

— Какая крыша должна была быть?

— Довольно простая, натяжная — примерно такая, как на стадионе «Айнтрахта» во Франкфурте. Еще в Варшаве есть стадион с подобной крышей. Простенькая крыша, как зонтик. То есть она бы защищала от снега, дождя и давала бы дополнительные три градуса тепла. Об отоплении трибун мы думали отдельно. Газовый обогрев, как в Питере, на «РЖД Арене» нереально провести.

— Более солидную крышу может позволить себе в России только «Зенит»?

— Нет. Кто угодно, если все это заложить в проект. Крыша на арене — это примерно 10 процентов к смете всего стадиона. То есть, в принципе, эти деньги можно было заложить в проекты стадионов в Самаре, Калининграде, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Казани. Но никто, видимо, это не предусмотрел. Об этом никто не подумал. Ни я, ни вы... Надо просто побывать зимой на «Газпром Арене», чтобы понять, как это здорово! Это со стороны кажется — ну крыша и крыша. А когда зимой на дворе минус 15, а ты сидишь и смотришь в тепле спокойно футбол — это круто!

— То есть «Зенит» всех переиграл?

— Питерцы же повторили характеристики стадиона «Шальке». Выдвижное поле и крыша. Это изначально было заложено в техническом задании. Не знаю, понимали ли они тогда в полной мере, какое преимущество в итоге получат. Но почему, допустим, то же самое не сделал «Спартак»? Непонятно. Зимой можно проводить и концерты, и елки, и так далее — все что угодно!

— Возвращаясь к началу разговора, к ЦСКА тоже есть в этом плане вопросы?

— У ЦСКА был все-таки более экономный вариант. А «Спартак», думаю, мог вполне построить стадион с крышей. Не догадались, не подумали.

С другой стороны, футбол — это все-таки игра под открытым небом. То, что сейчас произошло, наверное, печально, но не фатально. Надо просто аккуратнее обращаться с календарем, начинать раньше чемпионат. А возвращаться к системе «весна-осень», пожалуй, все же не стоит.