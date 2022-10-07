«России нужно вступать в Азиатскую конфедерацию». Агент Кахор Муминов — о будущем нашего футбола, Шомуродове в «Роме» и Бакаеве в «Зените»

Большое интервью «СЭ» с руководителем азиатских проектов компании ProSports Management.

Руководитель азиатских проектов компании ProSports Management Кахор Муминов дал большое интервью «СЭ».

Нужно двигаться в Азию

— Давайте начнем, пожалуй, с самой актуальной темы для всего российского футбола. Как быть дальше нашей сборной? С кем играть? Куда вступать?

— Считаю, нам надо двигаться в сторону Азии. Пытаться вступить в эту конфедерацию. Руководители РФС в сегодняшней ситуации должны быть в высшей степени гибкими и дипломатичными, чтобы спасти качество и уровень нашего футбола. А это невозможно без официальных матчей, где на кону стоит спортивный результат. Может быть, говорю сейчас банальные вещи, но вот я посмотрел кучу публикаций после игры с Киргизией...

— Один негатив?

— Ну да. Мол, что это за футбол, «товарняк» в худшем понимании этого слова? Наверное, все это не очень приятно читать Карпину и ребятам. Но мы-то должны понимать, в чем причина.

— В чем?

— Причина — нехватка, как говорил Гус Хиддинк, competitive game. Только такие игры привлекают аудиторию, только в них прогрессируют футболисты. В Бишкеке был матч, лишенный какой-либо соревновательной составляющей.

— И все-таки — не слишком ли унылое зрелище мы посмотрели?

— Так вот для того, чтобы эта унылость не стала обыденностью, нужно предпринимать определенные шаги. Нам надо играть там, где придется хотя бы куда-то отбираться. В Европе Россию в ближайшие годы точно не ждут. Остается Азия. Понятно, что я лицо заинтересованное.

— В смысле?

— В нашей компании я занимаюсь азиатскими проектами. Но дело, конечно, не только в этом. Если на сегодняшний день исчерпаны все возможности возвращения в европейские турниры, надо переориентироваться, начинать переговоры с Азией.

— Но как на это посмотрит ФИФА?

— Не забывайте, что у нас очень хорошая инфраструктура. Великолепные стадионы, построенные к чемпионату мира. На мой взгляд, ФИФА меньше всего заинтересована в потере такой страны, как Россия. ЧМ-2018 показал, что футбол — спорт номер один у нас. И выбрасывать Россию из мировой футбольной системы... Это выглядело бы странно.

Даниил Круговой и Валерий Карпин. Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Но вряд ли Япония, Корея и Австралия в силу политических причин захотят играть в одном турнире с нами.

— Но это опять же вопрос переговорного процесса.

— Не думаете, что они вообще выйдут из конфедерации, если туда примут Россию?

— Австралия только недавно туда зашла. Куда ей выходить? Она счастлива, что получила возможность играть с более серьезными соперниками, а не с Океанией.

— А Япония и Корея?

— Будем надеяться на древнюю восточную мудрость. Спорт должен быть вне политики. Мы почему-то забыли об этом в последнее время. Совершенно забыли...

— Какой сейчас уровень азиатского футбола?

— Хороший. Мы много лет занимаемся этим направлением. Средний уровень однозначно растет. Как сборных, так и чемпионатов. Азиаты точно не заслуживают к себе высокомерного отношения.

— На что Россия могла бы претендовать в одном турнире с Японией, Австралией, Кореей?

— Раз в два года проходит отбор на чемпионат мира. И тут опять может вклиниться политика... Но раз в два года идет отбор на чемпионат Азии. И вот на этом уровне будет очень интересно проверить себя. Считаю, России было бы не так просто, как думают многие читатели. На 6 побед в 6 матчах рассчитывать точно не стоит.

— Вот как?

— Конечно. Три, наверное, самые сильные сборные мы уже упомянули. Плюс есть Китай, Саудовская Аравия.

— Но пустят ли нас потом обратно в Европу, если все когда-нибудь успокоится?

— Но есть же пример Казахстана, который сначала играл в Азии, а затем перешел в Европу. Здесь же играет свою роль географический фактор. Если есть у тебя территория в европейской части — то можешь играть.

— Нужно ли нашим клубам более пристальное внимание обращать на азиатский рынок?

— Конечно. Надо переориентироваться.

— Есть ли в Узбекистане второй Шомуродов?

— И второй, и третий.

— ?

— У нас парень играет в «Нижнем Новгороде» — Юлдошев. Талантливый, перспективный. Ему где-то полгода понадобилось на адаптацию, а потом здорово заиграл. Сейчас у него уже есть два конкретных предложения от клубов РПЛ, есть предметный интерес и из Азии. Его ровесник Эркинов играет в «Торпедо». Сейчас гол забил Камеруну за первую сборную. Подрастают еще ребята. В Узбекистане сохранились принципы советской тренерской школы, государство серьезно вкладывается в инфраструктуру. В каждом райцентре, не говоря об областных центрах, за последние 20 лет построены новенькие стадионы. Приток детей огромен — в одной только академии «Бунедкора», скажем, 2000 детей занимается. И это дает свои плоды.

Кахор Муминов и Элдор Шомуродов. Фото Соцсети

Перспективы Шомуродова в «Роме»

— Давайте поговорим о Шомуродове. «Рома» не отпустила его летом, а он все равно не играет. Провел в серии А в этом сезоне всего два неполных матча. Что происходит?

— К Элдору был серьезный интерес со стороны «Торино», «Болоньи». Его хотели все ведущие турецкие клубы, саудиты. Но «Рома» решила его сохранить. У нас был разговор с Жозе Моуринью, с генеральным директором. Главный тренер посоветовал не читать прессу.

— Почему?

— Он дал понять Шомуродову, что никто его из клуба точно не выталкивает и не отдает. Если только поступит какое-нибудь безумное предложение, например, из Азии, тогда они еще подумают.

— Но почему бы не отдать Шомуродова в аренду в команду серии А?

— Моуринью сказал Элдору: «Послушай, даже пять матчей в «Роме» для тебя лучше, чем 10-15 игр в «Болонье».

Был вариант с «Монцей», которую курирует Берлускони. «Монца» вела переговоры с Де Дзерби, и тот первым номером попросил приобрести Шому. Не сложилось. В результате консультаций с Моуринью, с «Ромой», с нашими партнерами в Италии сделали вывод, что остаемся в Риме. Понимаете, джерси «Ромы», как и любого другого клуба с приставкой «топ», — очень важная история в карьере каждого футболиста: это бренд, это фирма. Человек играет в топ-клубе одного из пяти ведущих чемпионатов. Этим надо дорожить. При этом Моуринью все время повторяет, что у Эла будут шансы.

— В матче с «Аталантой» Шомуродов его получил, но не реализовал выгодный момент, не спас команду от поражения...

— Да. Забей он в том эпизоде — стал бы героем. Правда, в случае с Моуринью это вообще ничего не значит. Избыточная конкуренция — это то, с чем приходится сталкиваться, находясь в топ-клубах. И это то, с чем мы живем.

Мы тоже сидим у телевизоров и переживаем, когда Шомуродов не забивает.

Но у нас в компании есть такое правило: если приняли какое-то решение, то уже двигаемся только в этом направлении. Мы должны с уважением относиться к «Роме». Некоторые наши коллеги всегда ищут негатив: тренер виноват, клуб...

— Вы не такие?

— Прекрасно отдаем себе отчет в том, что «Рома» заплатила «Дженоа» за нападающего большие деньги. В списках римлян всегда фигурирует большое количество игроков, но они остановили свой выбор именно на Элдоре. Это ценно. Клуб ни разу не дал ему понять, что он инородное тело. Шомуродову сказали: «Ты нам нужен. Давай, борись».

— Как у Элдора с итальянским?

— Поначалу у Моуринью были нарекания на этот счет. Жозе все-таки лингвист, знает восемь языков. Потому немного раздражался, когда видел, что Элдор медленно осваивает язык. Тренеру казалось, что футболист не всегда понимает тонкости тактики. Но сейчас картина в корне поменялась. Шомуродов уже европеец и шикарно говорит по-итальянски. Его обожают во всех командах! Светлый парень. Это, кстати, еще одна из причин, почему «Рома» с ним летом не рассталась. Его реально все в команде любят.

Жозе Моуринью. Фото Global Look Press

Моуринью сказал Мхитаряну: «Генрих, ты был прав. Ты сыграл не плохо. А ужасно!»

— Какой Моуринью в общении?

— С Мистером на постоянной связи наш руководитель Герман Ткаченко. Думаю, он мог бы рассказать о нем полнее. Мы встречались пару раз, когда Жозе работал на ЧМ-2018 в составе бригад RT. Моуринью точно не рубаха-парень, не душа компании, и он не прост в общении. Знает себе цену. Могу рассказать вам забавную историю, которую Генрих Мхитарян поведал Шомуродову.

— Давайте.

— Когда Моуринью тренировал «МЮ», ему не понравилось, как сыграл Мхитарян. После матча в раздевалке Жозе предъявил футболисту: «Генрих, ты понимаешь, что ты сегодня сыграл плохо?» На что Мхитарян ответил: «Тренер, позволю себе с вами не согласиться. Да, это был не лучший мой матч. Но не более». «Хорошо, — сказал Моуринью. — На разборе посмотрим».

— И что было на разборе?

— Посмотрели весь матч. Моуринью встает и говорит: «Хочу всем признаться. Генрих был прав в том нашем споре. Он сыграл не плохо. Он сыграл ужасно!»

— А что Моуринью сказал Шомуродову после игры с «Аталантой»?

— Да ничего такого не было. Моуринью до таких вещей не докапывается. Да и так все всё прекрасно понимают. Не забил, да...

— «Рома» не слишком высокая планка для Шомуродова?

— Ну и что теперь — разбежавшись, прыгнуть со скалы, что ли? «Рома» же выбрала Элдора, ее же никто не заставлял его покупать. Ну как вы можете заставить людей выложить за футболиста почти 20 миллионов?

— А у самого Шомуродова появилась уверенность, что он готов конкурировать, например, с Абрахамом?

— Вторая, после языковой, претензия Моуринью к Шомуродову заключалась именно в этом: он должен почувствовать себя волком, мясником, зверем! Врожденная мягкость, интеллигентность, скромность где-то действительно мешают Элдору. Ему надо в себе это изживать. У азиатских футболистов очень много плюсов. Дисциплинированность, высокая базовая техника, неприхотливость. Если латиноамериканцы перед переходом в клуб могут каждую копейку выторговывать, то узбеки совершенно не такие. Они понимают, что всегда надо с чего-то начинать. Но вот излишний пиетет к старшим на поле — это в данном случае недостаток.

— А это как-то ломается?

— Ну вот ломаем. Элдор прибавил в этом плане.

Недавно он отдал сумасшедшую передачу на Эркинова в матче за сборную Узбекистана против Камеруна (2:0). Безумный пас. Справа, по дуге. Тому оставалось забить в пустые ворота. Я ему еще сказал потом: «Слушай, мог бы и ударить». Он: «Знаешь, в 27 лет получаю удовольствие от голевых передач».

Помните, Жирков, Павлюченко, Аршавин уехали в Англию после Евро-2008 и толком даже не выучили язык? Угрюмые, молчаливые. Узбеки в этом плане более открытые. Кроме того, Шомуродову очень сложно лишиться того внимания, которое ему оказывают в городе.

— Неужели прохода не дают?

— Рассказываю. Когда я у него гостил, в Риме действовал масочный режим. И вот мы идем по улице. Он в кепке, в маске, в капюшоне. Каждые 200 метров приходилось останавливаться, люди просили сфотографироваться, благодарили. И это несмотря на то, что парень играет по 7-10 минут.

— Какая стратегия развития карьеры Шомуродова?

— Конечно, мы не намерены довольствоваться только статусом обладателя майки «Ромы». Уже зимой сверим часы. Если не будет каких-то подвижек, примем решение. Ему 27 лет, он еще хочет поиграть в Европе. А потом, он сам этого не скрывает, есть желание выступать в какой-то азиатской лиге.

— Можно ли провести параллели между историями Шомуродова и Миранчука?

— Миранчуком занимаются квалифицированные наши коллеги — Вадим Шпинев и те же парни из GG11. Там приняли непростое решение отпустить Лешу в аренду. Знаю, что Вадим с боем пробивал эту аренду. Мы же совместно с «Ромой» приняли решение, что аренда на данном этапе — не то, что соответствует интересам парня и клуба.

Сергей Игнашевич. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Ренессанс Юсупова, миф об угрюмости Игнашевича

— Перейдем к другим вашим клиентам. Удивила ли вас яркая игра голкипера «Торпедо» Егора Бабурина в последних турах?

— Нет, это точно не сюрприз. Бабурин — чрезвычайно одаренный вратарь. Бог ему дал все, чтобы стать лучшим вратарем в России. Надеемся, так и случится. Адресую вас к одному из интервью тренера вратарей сборной Виталия Кафанова, где он отмечал уникальные природные данные Бабурина. Именно Кафанов позвал его в «Ростов». Летом мы решили уйти в аренду в «Торпедо». Считаю, этот шаг себя оправдывает. У Егора в составе автозаводцев есть постоянная игровая практика. К нему уже проявляет серьезный интерес ряд клубов РПЛ.

— Нет ощущения, что Артур Юсупов не до конца реализовал себя и мог бы добиться в нашем футболе гораздо большего?

— Послушайте, сам Артур в одном из интервью как-то заметил, что его работа на поле не так видна, как действия, например, нападающего. Однако Юсупов — очень талантливый футболист. Считаю, он всем все доказал. Юсупов играл в составе того «Динамо», которое называли русской «Барселоной». С Ворониным, Кураньи, Самедовым, Семшовым, молодыми Смоловым и Кокориным. Потом Артур привлек внимание «Зенита», который победил в борьбе за этого футболиста. Возможно, в Питере он уже выглядел не так ярко, как в «Динамо». Но стал чемпионом страны, играл в ЛЧ, причем выходил в стартовом составе. Сейчас мы наблюдаем его ренессанс в «Сочи». Как будто человеку 25 лет!

— Какой потенциал у тренера Сергея Игнашевича?

— Огромный. Вдумчивый специалист. Сергей вместе с Германом Ткаченко летал в Англию, чтобы посмотреть матчи АПЛ. Игнашевич жадно, как губка, поглощал информацию. Он все время учится, прогрессирует. Могу привести еще один пример — Андрей Талалаев.

Он тогда работал в «Волге». После матча с «Зенитом» Андрей долго стоял в центральном круге с Андре Виллаш-Боашем, чуть ли не держал его за руку. Потом португальского специалиста спросили, о чем они так долго беседовали. Тот ответил: «Талалаев попросил дать ему конспект моей подготовки к матчу с его командой». Это подкупает. И Игнашевич такой же.

— А он не слишком закрытый?

— Многие действительно считают его угрюмым, молчаливым. На самом деле в жизни это очень общительный и веселый человек. С великолепным чувством юмора. Первое впечатление обманчиво.

Зелимхан Бакаев. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Бакаев усилил «Зенит»

— Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев как-то заметил, что Зелимхан Бакаев не усилит сине-бело-голубых. Он оказался прав?

— Наверное, в этом вопросе Игорь Корнеев разбирается лучше всех. Его приглашали в «Зенит» в свое время, и он его не усилил...

— А вы считаете, что Бакаев усилит команду Сергея Семака?

— Да он уже усилил.

— Поясните, пожалуйста.

— Когда в команду приходит игрок уровня Бакаева, он ее априори усиливает.

— Разве Бакаев сильнее Мостового?

— Не нужно играть в игрушки — сильнее, слабее... Мостовой — один из лучших российских футболистов. Мы были причастны к его успеху, сыграли огромную роль в его судьбе. Благодаря нам он появился в «Зените». Андрей это знает и ценит. Но на сегодняшний день наш клиент — Зелимхан Бакаев.

Арсен Захарян. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Захарян и Сперцян

— Один из самых больших талантов в РПЛ сейчас — полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян, который, увы, выступает за сборную Армении, а не за национальную команду России. Как можно было его упустить?

— Каждый игрок вправе выбирать себе сборную. Другое дело, что, например, защитник «Динамо» Саба Сазонов, который имел полное право играть за сборную Грузии, поступил не совсем корректно. Нужно было просто предупредить российскую сборную о своем неприезде. Мы узнали об этом опосредованно, так как штаб сборной контактировал с нашим клиентом Хотулевым на предмет замены Сазонова.

— Верите, что Томас Тухель хотел видеть Арсена Захаряна в «Челси»?

— Да. «Челси» планировал приобрести полузащитника «Динамо». Это достоверная информация. Радует, что на футболиста сборной России обратил внимание столь статусный клуб. Хорошо, что английская сторона не поставила политику во главу угла.

— А Захарян действительно настолько талантлив?

— Конечно. Вообще в «Динамо» очень сильная молодежь. Захарян, Тюкавин, Гладышев. Это говорит о том, что сейчас академия «Динамо» доминирует в России.

«Амкал» — один из двух представителей Медиалиги в Кубке России. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Медиалига

— Ваше отношение к Медиалиге?

— Наш футбол реформируется снизу (улыбается). Я бы назвал это бунтом простых людей, бунтом мужиков. Медиалига, ЛФЛ. Вот там сейчас движуха.

— Медиалига — это надолго?

— Ну вы же сами видите, какой сейчас большой спрос на этот продукт. Простые парни со двора получили возможность выплеснуть свои эмоции на поле, реализовать свои амбиции.

— И даже шумят в Кубке России.

— Вот эта история мне не очень нравится. Я против того, чтобы эти команды включали в официальный турнир.

— Почему?

— Нарушение спортивного принципа. В тех же командах ПФЛ играют футболисты, которых в секцию приводят в 6-7 лет. Некоторых даже пораньше. Это люди с потерянным детством. Все регламентировано: сборы, изнурительные тренировки. Все время какие-то ограничения... А тут получается, что ребята из Медиалиги, для которых футбол — скорее хобби, получают такой же шанс в Кубке России, как и профессионалы. Да, такая голливудская сказка, наверное, нужна для медийности турнира. Но в целом, считаю, это все не совсем справедливо.

— Но что все-таки делать с поражениями профессиональных команд от любителей?

— Приходится признать, что уровень многих клубов ПФЛ невысок... Их превосходство над любителями совсем даже не очевидно. Это напоминает мне чемпионшип, где каждый может обыграть каждого. Собрались такие крепкие мужики и выясняют, у кого больше духа. Может быть, «Амкалу» стоит задуматься о получении профессиональной лицензии?

— Нет опасений, что Медиалига оттянет на себя часть аудитории РПЛ?

— Конечно, оттягивает. У активной молодежи, которая скоро обзаведется семьями, в головах уже Медиалига, а не РПЛ. Нередко читаю на различных форумах, что матчи профессиональных команд — это унылое зрелище и что надо переключаться на медиафутбол. Поэтому ребята 14-17 лет уже не особо смотрят игры чемпионата России, их оттянула Медиалига. А что будет дальше?

— Что?

— Через три года эти люди женятся, через пять лет у них появятся дети, которые со временем тоже будут топить за «Амкалы» и 2DROTS. Это значит, что РПЛ тоже надо как-то развивать свой продукт и не быть унылой.