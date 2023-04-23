«Динамо» попало под Малкома, ирония от Талалаева, судьи обезумели с пенальти. Рабинер — о матчах субботы в РПЛ

Обозреватель «СЭ» рецензирует первый игровой день 24-го тура РПЛ.

Праймовый Малком победил «Динамо»

«Динамо» в Санкт-Петербурге не было «мертвым». Но ему не повезло попасть на праймового Малкома, у которого 2+1 и заработанный искусным финтом пенальти. Владимир Быстров, правда, пытался его оспорить, говоря, что бразилец 11-метровый «нарисовал» и упал не из-за контакта с ногой Муми Нгамале, — но, по мне, он категорически не прав, даже если на собственном примере знает, о чем говорит. В эту удивительную субботу более явного пенальти, по мне, не было. Если только третий в Химках.

Малком не забивал с 19-го тура, в котором сделал дубль в ворота еще Гогниевских «Химок». В том же туре его конкурент Квинси Промес забил два «Факелу». Оба фаворита позволили аутсайдерам уйти с 0:2, но в концовках все-таки победили. Затем голландец сломался, а Малком играл, но четыре тура не отличался.

Мне сказали, что с «Краснодаром» в понедельник Квинси с немалой степенью вероятности сможет сыграть. Судя по всему, Малком это как-то почувствовал. И на упреждение включился.

Думаю, что летом он уедет — не знаю уж, в Париж или какую-то другую Европу. Игроку с таким уровнем мастерства в 26 лет в нынешней РПЛ без еврокубков просто нечего делать. Не верю, что ему в топ-чемпионатах не могут заплатить тех денег, которые платят в «Зените», — а при прочих равных он точно выберет не российское первенство. Он и не скрывает, что хочет в Европу. И даже данное ему недавно российское гражданство с перспективой играть за сборную России, боюсь, тут не поможет.

У «Динамо», похоже, оживает Даниил Фомин. Два его подряд гола с игры дальними ударами говорят, что из своего психологического «пенальти-кризиса» капитан бело-голубых выходит. И если туром назад ему и «Динамо» очень подсобил своей ошибкой вратарь «Пари НН» Артур Нигматуллин, то теперь Фомин здорово попал сам. Правда, камбэка после этого не случилось, но вот кого бы точно не стал упрекать за оплошность — так это 18-летнего новичка бело-голубых Милана Майсторовича. Весь матч он играл очень надежно и незадолго до ошибки спас «Динамо» от другого верного гола. Любой молодой защитник, прежде чем превратиться в мастера, должен насобирать свою авоську ошибок!

Уже даже никто не заострил внимание на замене Захаряна на 58-й минуте, хотя, допустим, год назад это стало бы главной темой. А теперь воспринимается как норма. Увы. Что был он на поле, что нет. Хотя где еще проявлять себя в нынешней ситуации недавнему кандидату в «Челси», если не с «Зенитом»?

Арсен ведь недавно сказал в ежегодном видеоинтервью с одними и теми же вопросами для «СЭ», что через год хотел бы давать интервью уже как игрок европейского клуба. С такой игрой, как в большинстве матчей нынешнего сезона в целом и вчера на «Газпром-Арене» в частности, это вряд ли получится.

«Химки»: излечение Талалаевым

В ключевом матче за выживание, который фактически отправлял проигравшего в первую лигу, убедительно победили «Химки». Оказалось, что Андрей Талалаев лучше знает свою недавнюю торпедовскую команду, чем она — его.

Впервые в сезоне подмосковный клуб забил четыре мяча, а при 4:2 запросто мог забить и пятый, поскольку команда не остановилась и создала еще два момента. В двух матчах при новом тренере она набрала четыре очка, хотя при Николае Писареве, Спартаке Гогниеве и Ринате Билялетдинове, вместе взятых, в 18 играх одержала одну победу с двумя ничьими.

«Торпедо» — уже очевидно, что в первой лиге. «Факел» — в одном очке впереди «Химок», «Пари НН» — в двух. И команда, еще недавно выглядевшая безнадежной, — уже совсем не труп. Снова на замену не вышел Илья Садыгов, снова отличную игру провел в воротах Антон Митрюшкин, сделавший два потрясающих сейва. Сработала ставка на нового капитана — Аяза Гулиева, и мне кажется, что два с половиной года в Грозном тут Талалаеву помогли — он изучил психологию футболистов с Северного Кавказа.

А как сработали у Талалаева замены! К 66-й минуте три вышедших во втором тайме игрока забили по голу и за восемь минут превратили 1:2 в 4:2. Резиуан Мирзов реализовал чистый на сей раз пенальти и тонко отдал «шведой» Владимиру Хубулову, сам Хубулов метко пробил издали, а Неманья Главчич обвел «стенку» со штрафного. Тот же Главчич отличным пасом вывел в штрафную Александра Руденко, которого сбил Илья Кутепов.

И у «Торпедо» перед тем изящно забил Талалаевский еще форвард-новичок из «Волгаря» Илья Стефанович, тоже вышедший в перерыве на замену. Четырех голов в одной игре вышедшие на замену футболисты в истории чемпионатов России не забивали еще никогда — максимумом было три. Очередной рекорд побит!

Вконец охрипший за 90 минут Талалаев еще находит в себе иронию: «Очень понравилось «Торпедо», как игроки играют без давления. Но мои футболисты сегодня под тренерским давлением показали, что мы тоже умеем играть в футбол».

Не догорает ли «Факел»?

Для «Факела» нехорошая тенденция — всего очко в двух домашних матчах подряд с «Ахматом» и «Оренбургом». Нехорошая, потому что Воронеж — ярко выраженная домашняя команда. Возможно, самая домашняя в этом чемпионате. На своем поле у «Факела» — 14 очков, и аж у шести команд, включая «Локомотив», меньше.

А вот на выезде воронежцы — единственный клуб с нулем побед. В других городах они взяли всего четыре балла. Поэтому в двух матчах с середняками без ярко выраженных турнирных задач (даже если «Ахмат» хочет быть в топ-5, а «Оренбург» — в топ-8, это не золото, медали или вылет, а еврокубков сейчас нет) им нужно было брать минимум три, а лучше четыре очка. О шести уже не заикаюсь.

У «Факела» из шести оставшихся матчей четыре в гостях — с «Динамо», «Ростовом», «Локомотивом» и «Зенитом». Вряд ли там ему светит больше одного очка. А дома — «Пари НН» и «Крылья Советов». На эти матчи — главная воронежская надежда. У «Химок» в гостях — «Локо», «Ахмат» и в последнем туре «Пари НН», дома — «Динамо», «Спартак» и «Урал».

Наконец, у Нижнего, который в двух очках от «Химок» и в одном — от «Факела», помимо выезда в Воронеж и приема «Химок», сегодня — прием «Крыльев», далее — выезды в Оренбург и к «Спартаку», прием «Урала» и «Сочи». Навскидку календарь у Сергея Юрана кажется самым простым.

Русский пенальти, бессмысленный и беспощадный

Комментатор Георгий Черданцев в эфире назвал эту субботу Днем русского пенальти. А я добавлю, что русский пенальти — он как, по Александру Сергеевичу, русский бунт: бессмысленный и беспощадный. Посмотрите, например, то, что называлось 11-метровым в ворота «Химок». В связи с этим очень смешным показался новый президент «Торпедо» Ярослав Савин, на видео сказавший в спину Талалаеву: «Классное судейство, Андрей Викторович!» После ТАКОГО пенальти не в их, а в чужие ворота!

В трех субботних матчах, то есть за 270 минут, случились семь «точек». То есть один пенальти за 38 с половиной минут. Притом что в Саудовской Аравии, где чаще всего назначают 11-метровые, это происходит раз за 172 минуты.

В пяти топ-лигах Европы за этот сезон было всего восемь матчей с тремя и больше пенальти. В РПЛ матч «Факел» — «Оренбург» стал тоже восьмым таким за сезон. В одной, подчеркиваю, нашей премьер-лиге.

Так что не надо валить все на ВАР, разбирающий и назначающий то, что разбора и назначения недостойно. Важен не факт видеопросмотра, а трактовки в той или иной лиге. У нас они какие-то совершенно чудовищные. Ставят даже не за контакт в штрафной, а за мысль о контакте. На «точку» указывают уже от дуновения ветерка в ноги или лицо игроков. Они от этого дуновения падают, судья фиксирует нарушение, ВАР безропотно соглашается.

В целом по среднему времени назначения пенальти текущий чемпионат России — на третьем месте после Саудовской Аравии и Египта. Прямо группа ЧМ-2018! Правда, Уругвая не хватает. И с тем, как все происходит в последнее время, РПЛ очень скоро обскачет турнир имени Криштиану Роналду.