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Сегодня, 21:45

«До замены Дзюбы «Локо» играл абсолютно посредственно! Сплошные забросы...» Кузьмичев о матче в Воронеже

Кузьмичев отреагировал на разгромную победу «Локомотива» над «Факелом» в матче РПЛ
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Радость футболистов «Локомотива»
Футболисты «Локомотива».
Фото ФК «Локомотив»
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Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев — о крупной победе «Локомотива» над «Факелом» (4:1).

Почему так раззабивался Тикнизян?

— Не слишком ли жестокий счет для «Факела» по такой игре?

— Мы любим футбол за его непредсказуемость. Сегодня при абсолютно посредственной игре «Локомотив» добился столь крупной победы.

— При абсолютно посредственной?

— Да. Обладая исполнителями такого уровня, команда не имеет права упрощать игру забросами на Дзюбу! Игра все-таки должна строиться по-другому. Нужно использовать и середину поля, и фланги. А до того момента, как Артема заменили, мы видели только сплошные забросы на него в надежде, что он как-то зацепится, скинет или сам решит эпизод. «Локо» же заявляет, что борется за самые высокие места. Поэтому должна быть вариативность.

— Выходит, Дзюба — косвенный виновник такой простоты в игре «Локо»?

— Так вопрос ставить нельзя. Дзюба играет на своих сильных качествах. Просто тут скорее тренер должен немного скорректировать тактику, внести изменения в тренировочный процесс. То есть, наверное, надо отрабатывать не только забросы на Артема, но использовать и центр поля, и фланговые атаки. В первом тайме я этого вообще не заметил.

— Выход на замену Глушенкова стал решающим фактором победы гостей?

— Да, соглашусь. Появилась вариативность. Максим добавил скорости в атаке. Здорово вошел в игру, продуктивно, отдал две голевые передачи.

— Изидору, похоже, комфортнее выходить со скамейки запасных, а не в стартовом составе?

— Насколько здорово он выходит на замену, настолько же неубедительно выглядит, когда получает игровое время с первых минут... Парадокс, но на сегодняшний день это похоже на правду.

Артем Дзюба и&nbsp;Наир Тикнизян в&nbsp;матче &laquo;Факел&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;. У «Локомотива» новый герой — и это не Дзюба! Открытие сезона — Тикнизян

- Что творит Тикнизян? В его активе уже четыре гола на старте сезона. С чем связываете такую результативность флангового защитника?

— Наир все время нацелен на атаку, очень часто оказывается в нужной зоне, выполняет большой объем работы. Постоянно заряжен на голевые действия. Я, если помните, его частенько критиковал.

— Напрасно?

— Почему? Я говорил исключительно о его оборонительных действиях, в чем Наиру нужно прибавлять. Если Тикнизян будет играть надежнее сзади, то это вообще будет защитник топ-уровня.

— Угадал ли сегодня Михаил Галактионов с парой центральных защитников Погостнов — Кузьмичев?

— Надо понимать, что в распоряжении тренерского штаба находятся молодые центральные защитники. Практически все. Поэтому где-то они и нестабильны. Если бы я делал выбор, то, наверное, использовал бы пару Погостнов — Морозов. Мне кажется, этот дуэт смотрелся бы более надежно.

Есть ли альтернатива Дзюбе?

— Выиграет ли Самошников конкуренцию у Ненахова справа в защите? Сегодня показалось, что в первом тайме экс-игроку «Рубина» пришлось непросто в борьбе с Альшиным.

— Я тоже это заметил. На мой взгляд, довольно невнятная игра Самошникова. Считаю, в матче с «Рубином» Ненахов смотрелся предпочтительнее на месте правого защитника.

— Вы уже немного коснулись темы Дзюбы. Как бы в целом оценили его игру за те 68 минут, что он провел на поле? Некоторые специалисты считают, что на старте сезона он выглядел тяжеловато.

— От нападающих всегда ждут голов. Думаю, Дзюбу начали критиковать, так как он уходил с поля без голов в играх с «Рубином» и «Уралом». В силу возраста Артем уже не может выполнять большой объем черновой работы. Поэтому от него ждут только забитых мячей. Сегодня он со своими прямыми обязанностями справился, открыл счет. Мог ли он сыграть продуктивнее? Наверное, мог. Но гол есть гол.

&laquo;Факел&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;. «Локомотив» разгромил «Факел», Тикнизян сделал дубль. Онлайн трансляция матча

— Есть ли ему альтернатива в центре нападения «Локо»?

— Ну вы же видели, как сегодня вышел на замену Сарвели. Владислав растворился на поле, в игре был незаметен.

— Как вам «Факел»?

- Активная команда, структурная, заряженная на то, чтобы каждый эпизод доиграть до конца. Понятно, что уровень исполнителей несопоставим с составом «Локомотива». «Факел» может брать очки исключительно за счет дисциплины, самоотдачи и харизмы своего главного тренера — Вадима Валентиновича Евсеева.

— Молдавский полузащитник воронежцев Моцпан произвел на вас впечатление?

— Надо посмотреть на дистанции, но сегодня я его для себя отметил. У парня неплохие качества. Еще, конечно, за ним понаблюдаем.

Артем Дзюба
Владимир Кузьмичев
Наяир Тикнизян
ФК Локомотив (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
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