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Сегодня, 20:35

У «Локомотива» новый герой — и это не Дзюба! Открытие сезона — Тикнизян

«Локомотив» обыграл «Факел» в матче РПЛ
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Артем Дзюба и Наир Тикнизян в матче «Факел» — «Локомотив».
Фото ФК «Локомотив»
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Леонид Волотко рецензирует шоу в Воронеже.
Россия. Премьер-лига. 2-й тур
30 июл, 17:30. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
1:4
Локомотив

«Локомотив» входил в новый сезон в статусе теневого фаворита и одного из главных конкурентов «Зенита», но за неделю получил столько проблем, что чудом спасся с «Рубином», с трудом вырвал победу у «Урала» и окончательно всех запутал.

Показательно, что уже ко второму туру Михаил Галактионов обновил почти всю линию обороны. Фассона и Морозова, которые начинали в основе против «Рубина», заменили Кузьмичев с Погостновым (они вышли в старте и в Кубке, и в Воронеже). А Ненахова усадил в запас Самошников.

Еще один сюрприз — появление Изидора, который до этого использовался в качестве джокера. Но этот план не оправдался. Несмотря на роскошную реализацию (8 голов в 9 матчах календарного года), Вильсон в первую очередь хорош на открытом пространстве. А у Евсеева такая плотность на своей половине, что француз просто потерялся — не помогала даже смена флангами с Пиняевым.

По такой игре основную ставку ожидаемо сделали на Дзюбу и его функционал. Артем качественно цеплялся за длинные передачи, ставил спину, скидывал под удары партнерам. И реализовал чуть ли не единственный момент, когда не нужно было выполнять черновую работу: дождался рикошета после выстрела Жемалетдинова, оттеснил Божина и добил в пустые.

«Локо» классно вошел в игру, впервые повел в счете и в целом доминировал. Но вынужден был начать все заново, как только «Факел» надавил на уязвимую точку. Хорошая подача со стандарта, скидка после проигранной борьбы вверху — и Лантратова расстреливает Марков, которого не удержал Кузьмичев. Снова центр обороны.

Еще в первом туре стало понятно: пока Галактионову не подпишут качественного защитника, результат будет зависеть от реализации. «Рубин» часто прощали, а вот «Факел» получил, возможно, даже больше, чем заслужил по игре. Во втором тайме «Локо» уступил по ударам (6:10), но забил три мяча — хотя с поля ушли и Изидор, и Дзюба, а свежий Сарвели не отличился.

Одну из ключевых ролей сыграл выход Глушенкова — именно он исполнял штрафной перед вторым голом, ассистировал Пиняеву и грамотно разгонял контратаки. Возможно, Галактионов не угадал с выбором в пользу Изидора, тем более что через несколько минут после его ухода замену попросил Дзюба. Но свежий Глушенков усилил игру не хуже Вильсона.

Хотя главный герой матча — конечно, Тикнизян. Наир оказался единственным из защитников «Локомотива», кто сохранил место в основе. И теперь понятно почему. До выезда в Воронеж он конкурировал по результативности только с Изидором, а теперь не только его опережает, но и лидирует в гонке лучших бомбардиров вместе с Кассьеррой.

После трансфера из ЦСКА Тикнизяна постоянно критиковали — нелепые удаления и персональные ошибки влияли на результат. А еще очень выделялись на фоне трансферной стоимости защитника — 5 миллионов евро.

Но теперь без подключений Наира невозможно представить атаку «Локомотива». Он подчищает сзади и успевает за рывками Пиняева (как в матче с «Рубином»), вколачивает «Уралу» с позиции центрфорварда. А в Воронеже добивает после углового и оформляет дубль в идеально расчерченной контратаке.

«Локо» уверенно громит «Факел» и лидирует в номинации на самую яркую команду лиги: она продолжит много пропускать, пока не укрепит центр обороны, но забивать будет еще больше.

Артем Дзюба
Наяир Тикнизян
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
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