Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

22 июля, 23:30

«Зенит» близок к рекордной продаже в истории РПЛ. Клуб из Саудовской Аравии предлагает фантастические деньги за Малкома

Артем Белинин
Нападающий «Зенита» Малком.
Малком.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен
Бразильца специально не включили в стартовый состав на первый тур РПЛ.

По всей видимости, сезон-2023/24 будет для «Зенита» гораздо сложнее предыдущих — питерцы близки к тому, чтобы потерять Вендела (бразильцем всерьез интересуется «Фламенго»), а в скором времени команду может покинуть главная звезда — Малком. Лучшего бомбардира прошлого сезона РПЛ хотят видеть в Саудовской Аравии. По данным инсайдеров, предложили игроку и клубу роскошные условия сделки.

Изначально информация о том, что Малком может переехать в самое модное место этого лета — саудовскую Про-лигу — пришла 18 июля от издания Ariyadhiah. Согласно их информации, предложение по нападающему сделал «Аль-Хиляль». Еще раньше ходили слухи, что этому же клубу «Зенит» озвучил ценник на бразильца — 50 миллионов евро. Дальше история только набирала обороты.

Малком. Малком близок к переезду в Саудовскую Аравию. Для «Зенита» это роскошная сделка: если продавать, то сейчас

19 июля инсайдер Николо Скира сообщил, что Малком подпишет контракт с «Аль-Хилялем» на три года с зарплатой 18 миллионов евро за сезон. 20 июля появился официальный комментарий главного тренера «Зенита» Семака об интересе саудовцев к бразильцу: «То, что многие клубы интересуются нашими игроками, это хорошо. Что касается самих игроков, то это им принимать решение, где продолжать свою дальнейшую карьеру». Также информацию о переговорах подтвердил агент Малкома.

Уже 22 июля на матч с «Пари НН» бразилец остался в запасе «Зенита». Семак не стал ничего таить — его цитату приводит Фабио Алейшо: «Перед матчем в интервью я говорил, что сейчас клуб в стадии обсуждения возможного трансфера. Как будут новости, мы сразу сообщим. Естественно, из-за возможности травматичности в данной ситуации мы решили его не выпускать во избежание травм и каких-то элементов, которые могут помешать ему и клубу».

Нападающий «Зенита» Малком.

По информации уже вышеупомянутого Алейшо, вопрос с Малкомом решен — он покинет Россию в понедельник. Ближе к вечеру 22 июля журналист Жорже Никола сообщил уточненные данные — «Аль-Хиляль» заплатит «Зениту» 60 миллионов евро, а сам игрок будет получать 18 миллионов евро за сезон — этот оклад в четыре раза выше его нынешней зарплаты.

&laquo;Зенит&raquo; стал чемпионом России в&nbsp;пятый раз подряд. «Зениту» осталось одно чемпионство, чтобы догнать «Спартак». Но если уйдут Малком и Вендел, его царство прервется. А выиграет тогда «Локомотив»

Если все инсайды правдивы, то, во-первых, «Зенит» полностью отобьет трансфер (и даже содержание) бразильца — из «Барселоны» его покупали за 40 миллионов евро. Во-вторых, будет обновлен трансферный рекорд РПЛ — прошлый тоже принадлежит сине-бело-голубым, это трансфер Халка в Китай за 56 миллионов евро. В-третьих, если будущая остановка Малкома — действительно «Аль-Хиляль», то у него будет отличная компания. Сергей Милинкович-Савич, Рубен Невеш и Калиду Кулибали в ближайшее время могут стать его новыми одноклубниками. В ближайшие дни мы должны узнать развязку этой истории.

Малком Филипе (Малком)
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
4
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Урал» дома победил ЦСКА в матче 1-го тура РПЛ
Кажется, «ПСЖ» объявил войну Мбаппе. Килиана выставили на трансфер и не берут на предсезонное турне
Посольство России возложило на США ответственность за удар ВСУ по журналистам
Уборщиц ТЦ «Времена года» отправили убирать кипяток во время прорыва трубы
Корреспондент «Известий» Польшаков рассказал о полученных при ударе ВСУ ранениях
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ: старт чемпионата-2023/24
Потенциальный новичок «Зенита» Эракович прибыл в Санкт-Петербург
Нагорных рассказал о ходе восстановления Магкеева
В «Локомотиве» рассказали, считают ли коррупционными сделки Томаса Цорна по трансферам Мампасси и Раконьяца
В «Локомотиве» рассказали, почему этим летом не продали Марадишвили в «Урал»
Нагорных рассказал о ходе переговоров по продлению контрактов с Миранчуком и Жемалетдиновым
В «Локомотиве» оценили последнее место гендиректора клуба Леонченко в выборах в правление РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Локо» слишком поверил в себя, но не решил главную проблему. Как с такими провалами в обороне бороться за топ-3?