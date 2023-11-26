Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:30

Срыв Кордобы может стоить «Краснодару» чемпионства. Его дисквалификация — кошмар для Ивича

Нападающий «Краснодара» Кордоба пытался прорваться в судейскую после поражения от «Урала»
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Футболист Джон Кордоба
Джон Кордоба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен
А в «Зените» точно довольны.
Россия. Премьер-лига. 16-й тур
26 нояб, 14:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
3:1
Краснодар

Уже в середине второго тайма в Екатеринбурге можно было констатировать, что «Краснодар» проводит худший матч в сезоне, а возможно, и вообще в эпоху Владимира Ивича. Хотя буквально за полчаса до этого команда вела 1:0 и виртуально возглавляла таблицу. Но теперь она официально вторая — а урон от поражения от аутсайдера выглядит слишком критичным. «Зенит» снова лидер, Сафонов и Тормена травмированы, Кордобу ждет длительная дисквалификация, а середняк, не побеждавший в чемпионате на протяжении 10 туров, превзошел «быков» во всех компонентах футбола.

&laquo;Краснодар&raquo; на&nbsp;выезде проиграл &laquo;Уралу&raquo;&nbsp;&mdash; 1:3. Черный день «Краснодара»: потерял лидерство, Кордобу, Сафонова и Тормену. «Урал» победил, «Зенит» — первый

Три пропущенных мяча и разница ударов 15:3 в пользу «Урала» — явно не то, что мы привыкли видеть в исполнении самой надежной обороны РПЛ. Коллектива, который больше не несется в атаку в мечтах о тики-таке, а сосредоточен на результате и не стесняется действовать по счету. Причем делал это чуть ли не лучше всех в стране.

Понятно, что пройти длинную дистанцию без ошибок все равно нереально — поражения и мини-кризисы случались даже у праймового «Зенита», когда он бронировал титул уже к Новому году. И было странно ожидать, что это с ходу получится у «Краснодара», проводящего при Ивиче первый полноценный сезон. Хотя с «Маккаби» серб брал золото, не потерпев ни одного поражения.

«Урал» — «Краснодар»
Фото ФК «Краснодар»

Но как же нелепо, когда шансы на титул испаряются не на поле, а из-за эмоций и несдержанности после финального свистка. Уверен, сам факт поражения от «Урала» почти не пошатнул бы расклады чемпионской интриги. Да, «Краснодар» рухнул с вершины таблицы, но это лишь вторая неудача в сезоне, впереди 14 матчей, один из которых — дома с «Зенитом». При этом выезд на «Газпром Арену» дал понять: на своем поле «быки» в состоянии претендовать на победу над сине-бело-голубыми.

Эдуард Сперцян и&nbsp;Клаудиньо. Убедительная ничья. «Зенит» и «Краснодар» провели качественный матч, но никто не наиграл на победу

Опытные претенденты на титул понимают: в таких ситуациях главное — сохранять спокойствие, оперативно исправлять ошибки и не давать конкурентам дополнительных бонусов. Но «Краснодар» активировал худший сценарий. Когда казалось, что гонка с сине-бело-голубыми только вступает в новую фазу, Кордоба сорвался на судей, получил красную карточку за «оскорбительный жест в адрес второго ассистента (Веранцо Петросяна)» и теперь может быть дисквалифицирован на четыре матча. Ровно столько получил Соболев за жест в адрес Роши в дерби с ЦСКА, который, как говорят, Кордоба повторил в Екатеринбурге.

Ивич в это время атаковал арбитров в телеэфире: «Как возможна ситуация, которая была с Олусегуном в начале второго тайма? Почему это не фол? Это случилось прямо на моих глазах, и я не понимаю, почему не зафиксировали нарушение. Также хочу, чтобы мне кто?то объяснил, почему за фол на Кокшарове не назначен пенальти. В матче с «Уралом» было много моментов, когда арбитр не фиксировал нарушения против наших футболистов. Я поздравляю «Урал» с победой, хозяева заслужили победу. Но эта игра не первая, когда так обходятся с «Краснодаром».

Лукас Оласа и Джон Кордоба
Лукас Оласа и Джон Кордоба.
Фото ФК «Краснодар»

Эмоции серба понятны. Но срываться на рефери, когда твоя команда нанесла три удара по воротам (и забила после единственного попадания в створ), а соперник превзошел ее в пять раз, — слишком мелко для одного из лучших тренеров лиги, который нацелен на золото.

Самое обидное для «быков» — в том, что градус напряжения быстро спадет, а вот последствия придется разгребать очень долго. Исправиться за поражение от «Урала» реально всего за неделю, а вот лишиться форварда-монстра Кордобы на четыре встречи (то есть до 16 марта 2024 года!) -катастрофа. У Ивича в принципе минимальный выбор в атаке, а равноценной замены страйкеру нет и близко.

Игровой эпизод в&nbsp;матче &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Сочи&raquo;. «Зенит», зевая, разгромил «Сочи». И возглавил таблицу РПЛ

Шок, что это не первый срыв за выходные: до «Краснодара» нервы сдали у «Локомотива», который может провести как минимум ближайший матч с «Зенитом» без главного тренера и капитана. За оскорбление ассистента и нецензурную лексику в прямом эфире.

В Питере точно довольны: вряд ли там ждали столько подарков на второй круг РПЛ.

Джон Кордоба
Футбол
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Урал
Владимир Ивич
18
Обсудить
Читайте также
Лыжник Хальварссон — об этапе в Руке: «Десять минут я пытался отогреть свой пенис»
Самодурова теперь тренер. Чемпионка Европы привела ученицу к медали «Гран-при»
В Турции море вышло из берегов и затопило крупные города после ливня
Вильфанд предупредил москвичей о сильнейшем снегопаде
Генерал ВСУ в отставке раскритиковал Зеленского из-за лжи о России
Украинский телеканал сообщил об 1,1 млн погибших и пропавших без вести военных ВСУ
Популярное видео
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Материалы сюжета: РПЛ, 16-й тур: ЦСКА — «Динамо», «Зенит» — «Сочи» и другие матчи
«Ростов» — «Пари НН». Онлайн-трансляция матча
Сенников: «Высказывание Галактионова после матча — просто эмоции, я понимаю его»
«Рубин» обыграл «Факел», одержав четвертую победу подряд
«Рубин» — «Факел»: Кукуляк ошибочно не удалил Чумича
Кордоба пытался прорваться в судейскую после поражения «Краснодара» от «Урала»
«Ростов» — «Пари НН»: стартовые составы на матч РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

Казарцеву — четверку за судейство, Галактионову — четыре матча за мат. Чем так недоволен тренер «Локо»?